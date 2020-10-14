Son Dakika | Tokat krizi sonrasÄ± iÅŸler deÄŸiÅŸti! Galatasaray Marcao'yu...

Rusya'nÄ±n Ural takÄ±mÄ±nda oynayan ve sÃ¶zleÅŸmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncu iÃ§in kulÃ¼bÃ¼ne de az da olsa bir bonservis bedeli teklif edilecek. Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui'nin Galatasaray'da forma giymesi de bu transferin bitme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendiriyor.Stefan Strandberg ve kulÃ¼bÃ¼ ile kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde temasa geÃ§ilmesi planlanÄ±yor.