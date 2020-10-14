Son Dakika | Tokat krizi sonrasÄ± iÅŸler deÄŸiÅŸti! Galatasaray Marcao'yu...
Halil DerviÅŸoÄŸlu ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olayla bir kez daha gÃ¼ndeme gelen Marcao ile ilgili Galatasaray'dan son dakika kararÄ±...
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Ã–zel uÃ§akla Ä°stanbul'a gelen Serie A ekiplerinden Roma'nÄ±n idarecileri Marcao iÃ§in gemileri yakmÄ±ÅŸtÄ±. Roma Marcao iÃ§in Galatasaray'a resmi teklif sunmuÅŸ ve bu transferde Ä±srarlÄ± olduÄŸunu aktarmÄ±ÅŸtÄ±.
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Galatasaray sadece 1.5 yÄ±l iÃ§inde 4 milyon euro bonservis bedeliyle aldÄ±ÄŸÄ± Marcao'yu ilk etapta satmak istedi. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yÃ¶netim, BrezilyalÄ± futbolcu iÃ§in en az 15 milyon euro talep ettiÄŸini Roma KulÃ¼bÃ¼'ne iletti.
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Teknik direktÃ¶r Fatih Terim'in yÃ¶netimle yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede BrezilyalÄ± futbolcunun en azÄ±ndan devre arasÄ±na kadar Galatasaray'la yola devam etmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers mÃ¼cadelesinde, Marcao'yu takip etmeleri iÃ§in Avrupa'nÄ±n Ã§eÅŸitli kulÃ¼plerinden temsilciler Ä°skoÃ§ya gelirkenÂ SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, Marcao hakkÄ±nda son kararÄ± verdi.
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Florya'da oynanan hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda milli futbolcu Halil DerviÅŸoÄŸlu ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerginliÄŸin ardÄ±ndan eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ±n hedefi olan Marcao'nun devre arasÄ±nda takÄ±mdan ayrÄ±lmasÄ± gÃ¼ndemde.Â
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BugÃ¼n yazarÄ±mÄ±z Tahir Kum yazÄ±sÄ±nda, Florya'dan aldÄ±ÄŸÄ± bilgileri "Ãœmit Milli futbolcumuz Halil DerviÅŸoÄŸlu topu yere koyuyor, serbest atÄ±ÅŸ kullanacak, Marcao topa hamle yapÄ±yor. Halil saÄŸ eliyle Marcao'yu sert bir ÅŸekilde itiyor. Marcao da milli oyuncumuza tokat atarak karÅŸÄ±lÄ±k veriyor. Sendeleyen Halil, SambacÄ±'nÄ±n Ã¼zerine giderken Marcao 2. kez vurmaya yelteniyor. Bu defa kenardaki oyuncular, teknik heyet ve tercÃ¼man Mert Ã‡etin araya girip kavgayÄ± ayÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Marcao zar zor zaptediliyor. Halil'in karÅŸÄ±lÄ±k vermesi vs. 2-3 dakika sÃ¼ren kargaÅŸanÄ±n ardÄ±ndan Belhanda iki futbolcuyu barÄ±ÅŸtÄ±rmaya Ã§abalÄ±yor. GÃ¶nÃ¼lsÃ¼z de olsa iki oyuncu elleriyle 'Ã§ak' yapÄ±yor." sÃ¶zleriyle aktardÄ±.
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Bu olayÄ±n ardÄ±ndan morali bir hayli bozulan Marcao'nun devre arasÄ± ayrÄ±lmasÄ±na kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lÄ±yor.
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Marcao'nun yerine oyuncu arayÄ±ÅŸlarÄ±na ÅŸimdiden baÅŸlayan Galatasaray'da Fatih Terim gÃ¶zÃ¼ne bir ismi kestirdi.
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Haaland ve SÃ¶rloth'un ÅŸov yaptÄ±ÄŸÄ± NorveÃ§-Romanya maÃ§Ä±nda tecrÃ¼beli Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±nÄ±n ilgisini Ã§eken bir isim oldu.
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Fatih Terim, pazar akÅŸamÄ± da NorveÃ§'in, Romanya'yla oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta konuk ekipten Cicaldau'yu izlemek istedi. Sabah'Ä±n haberine gÃ¶re Terim, bu maÃ§ta Stefan Strandberg'i beÄŸendi.
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Bir NorveÃ§li daha
Ara transfer dÃ¶neminde Ã¼nlÃ¼ takÄ±mlarÄ± peÅŸine takan Marcao'nun satÄ±lmasÄ± planlanÄ±rken yerine de anlaÅŸma saÄŸlanÄ±rsa Stefan Strandberg alÄ±nacak.
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Rusya'nÄ±n Ural takÄ±mÄ±nda oynayan ve sÃ¶zleÅŸmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncu iÃ§in kulÃ¼bÃ¼ne de az da olsa bir bonservis bedeli teklif edilecek. Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui'nin Galatasaray'da forma giymesi de bu transferin bitme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendiriyor.Stefan Strandberg ve kulÃ¼bÃ¼ ile kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde temasa geÃ§ilmesi planlanÄ±yor.