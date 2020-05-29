Son Dakika | TFF'nin yeni yabancı kuralı planı ortaya çıktı!

Büyük bir merakla yöneticiyi konuşturmaya ve TFF’den ulaşabileceğim tüm bilgileri bulmaya çalıştım. Sonunda gelecek sezondan itibaren oluşturulması planlanan yabancı futbolcu politikasına ulaştım. Bunlar ne kadar hayata geçer bilmiyorum ama ben şimdiden size bir sıralama yapayım...