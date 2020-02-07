Son Dakika | Terim'in 'Ruh hastası' sözleri olay olmuştu... Galatasaray'da Belhanda'dan İstanbul kararı!
Galatasaray'da Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor maçı esnasında Fatih Terim'in kameralara yansıyan sözleri olay olmuştu... Bunun ardından Belhanda'nın İstanbul kararı taraftarı oldukça şaşırtacak.
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Galatasaray'da Belhanda gerilimi Ekim 2019'da oynanan Real Madrid maçıyla baş göstermişti. Faslı futbolcu, Real Madrid maçının 67. dakikasında oyundan çıkarken tribünler tarafından ıslıklanmıştı.
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Belhanda, tribünlerdeki homurdanlanmaların artması ve yoğun ıslık tezahüratı sonrası adeta çıldırdı. Faslı futbolcu tribünlere çok konuşulacak skandal bir hareket yaptı.
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SİLAH HAREKETİ FİTİLİ ATEŞLEDİ
Kenar yönetimin kendisini sakinleştirmeye çalıştığı esnada tribünlere silah hareketi yapan Belhanda taraftarın tepkisiyle karşılaşmıştı.
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilirken tepkilerin odağında yine Younes Belhanda var.
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SABRI TAŞTI
Sezon başından bu yanan vasatı aşamayan Faslı oyuncu, Akdeniz ekibi karşısında teknik patron Fatih Terim'in de sabrını taşırdı.
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Bu sezon ligde sahaya çıktığı 13 maçta 3 gol atıp sadece 1 asist katkısı verebilen Belhanda, umursamaz tavırları ile de saç baş yoldurdu.
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FORMAYI ZOR GÖRÜR
Maç sırasında Fatih Terim, Belhanda'nın boşa giden bir pasının ardından "Hasta… Ruh hastası ya!" derken bu sözler de gündeme damga vurdu.
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Sosyal medyada Fatih Terim'in sözlerine sarı- kırmızılı taraftarlar destek mesajları verirken, Faslı oyuncunun lakayıt tavırları da eleştirildi.
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Terim ve kurmayları sakat veya cezalı oyuncu olmadığı haftalarda Belhanda'ya forma vermemeyi kararlaştırdı.
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İSTANBUL'DAN EV ALACAK
Yönetim ve teknik heyet Belhanda'dan kurtulmanın planlarını yaparken Faslı oyuncu ise İstanbul'a demir atmaktan yana. Sabah'ın haberine göre; Bir yıl daha sözleşmesi olan Belhanda devre arasında Suudi Arabistan ve Rusya'dan gelen teklifleri geri çevirdi.
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Yönetim kontrat uzatmama kararı alırken Belhanda ise İstanbul'dan ev satın almak ve tamamen yerleşmek için adımlar atıyor.