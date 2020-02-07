Son Dakika | Terim'in 'Ruh hastası' sözleri olay olmuştu... Galatasaray'da Belhanda'dan İstanbul kararı!

İSTANBUL'DAN EV ALACAK Yönetim ve teknik heyet Belhanda'dan kurtulmanın planlarını yaparken Faslı oyuncu ise İstanbul'a demir atmaktan yana. Sabah'ın haberine göre; Bir yıl daha sözleşmesi olan Belhanda devre arasında Suudi Arabistan ve Rusya'dan gelen teklifleri geri çevirdi.