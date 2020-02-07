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GeriFutbol Son Dakika | Terim'in 'Ruh hastası' sözleri olay olmuştu... Galatasaray'da Belhanda'dan İstanbul kararı!
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Futbol
Haber Giriş: 07 Şubat 2020 - 09:39, /

Son Dakika | Terim'in 'Ruh hastası' sözleri olay olmuştu... Galatasaray'da Belhanda'dan İstanbul kararı!

Galatasaray'da Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor maçı esnasında Fatih Terim'in kameralara yansıyan sözleri olay olmuştu... Bunun ardından Belhanda'nın İstanbul kararı taraftarı oldukça şaşırtacak.

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Galatasaray'da Belhanda gerilimi Ekim 2019'da oynanan Real Madrid maçıyla baş göstermişti. Faslı futbolcu, Real Madrid maçının 67. dakikasında oyundan çıkarken tribünler tarafından ıslıklanmıştı.

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Belhanda, tribünlerdeki homurdanlanmaların artması ve yoğun ıslık tezahüratı sonrası adeta çıldırdı. Faslı futbolcu tribünlere çok konuşulacak skandal bir hareket yaptı.

3SİLAH HAREKETİ FİTİLİ ATEŞLEDİ

SİLAH HAREKETİ FİTİLİ ATEŞLEDİ

Kenar yönetimin kendisini sakinleştirmeye çalıştığı esnada tribünlere silah hareketi yapan Belhanda taraftarın tepkisiyle karşılaşmıştı.

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilirken tepkilerin odağında yine Younes Belhanda var.

5SABRI TAŞTI

SABRI TAŞTI

Sezon başından bu yanan vasatı aşamayan Faslı oyuncu, Akdeniz ekibi karşısında teknik patron Fatih Terim'in de sabrını taşırdı.

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Bu sezon ligde sahaya çıktığı 13 maçta 3 gol atıp sadece 1 asist katkısı verebilen Belhanda, umursamaz tavırları ile de saç baş yoldurdu.

7FORMAYI ZOR GÖRÜR

FORMAYI ZOR GÖRÜR

Maç sırasında Fatih Terim, Belhanda'nın boşa giden bir pasının ardından "Hasta… Ruh hastası ya!" derken bu sözler de gündeme damga vurdu.

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Sosyal medyada Fatih Terim'in sözlerine sarı- kırmızılı taraftarlar destek mesajları verirken, Faslı oyuncunun lakayıt tavırları da eleştirildi.

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Terim ve kurmayları sakat veya cezalı oyuncu olmadığı haftalarda Belhanda'ya forma vermemeyi kararlaştırdı.

10İSTANBULDAN EV ALACAK

İSTANBUL'DAN EV ALACAK

Yönetim ve teknik heyet Belhanda'dan kurtulmanın planlarını yaparken Faslı oyuncu ise İstanbul'a demir atmaktan yana. Sabah'ın haberine göre; Bir yıl daha sözleşmesi olan Belhanda devre arasında Suudi Arabistan ve Rusya'dan gelen teklifleri geri çevirdi.

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Yönetim kontrat uzatmama kararı alırken Belhanda ise İstanbul'dan ev satın almak ve tamamen yerleşmek için adımlar atıyor.

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