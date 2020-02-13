Son Dakika | Terim ailesinin acı günü! Cenazede Fatih Terim ile Arda Turan...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi Rezan Meral Aksu, son yolculuğuna uğurlanırken cenaze törenine katılan Arda Turan, Fatih Terim ile uzun süre boyunca sarıldı.
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Spor Arena ÖZEL | Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi Rezan Meral Aksu son yolculuğuna uğurlandı.
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Zincirlikuyu Camii'ndeki cenaze törenine, Terim ve ailesi ile yakınlarının yanı sıra, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaraylı yöneticiler, teknik heyet, futbolcular katıldı.
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Törende ayrıca sarı-kırmızılı formayı giymiş olan Hakan Balta, Arda Turan ile iş ve sanat dünyasından birçok isim yer aldı.
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Arda Turan ve Fatih Terim, uzun süre boyunca sarıldılar.
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Terim ve ailesi, tören öncesi tek tek taziyeleri kabul etti.
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Abdurrahim Albayrak da hem Fatih terim hem de Fulya Terim ile uzun süre birlikte kaldı.
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Galatasaray'da futbolcular da Terim ailesini acılı günlerinde yalnız bırakmadı.
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Alanyaspor maçında forma giyen futbolcular, Terim'in yanında bulunarak hocalarına destek verdi.
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Aralarında Selçuk İnan, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın bulunduğu isimler Fatih Terim ve ailesinin yanında bulundu.
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Rezan Meral Aksu'nun cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Fatih Terim'in kızı Buse Terim, Instagram paylaşımında, "Acı bir sabaha uyandık. Anneannemizi kaybettik. Cenazesi bugün ikindi namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek." ifadelerini kullandı.
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Galatasaray Kulübü de bir başsağlığı mesajı yayınlayarak, "Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Rezan Meral Aksu'ya Allah’tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim’e ve Ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz." mesajını paylaştı.
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Cenaze töreninde sanat ve siyaset dünyasından da birçok ünlü isim yer aldı.