Son Dakika | Tarihi transfer haberi! Ronaldo ve Messi buluşuyor mu?
Futbol dünyasını sarsacak planı İtalyanlar duyurdu!
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Bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olan Barcelona'dan ayrılmayı ciddi ciddi düşünmeye başlayan Lionel Messi'nin yeni takımıyla ilgili çarpıcı bir haber yayınlandı.
8-2 İPLERİ KOPARDI
Devamındaki süreçte sportif başarıdan uzaklaşan Katalan ekibi Bayern Münih'e mağlup olunca ipler tamamen koptu ve köklü değişiklikler için ilk adım atıldı.
MESSİ - KOEMAN GÖRÜŞMESİ
Katalan radyosu RAC1'in geçtiği habere göre Lionel Messi, yeni teknik direktör Koeman ile geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirmişti.
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