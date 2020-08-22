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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 22 Ağustos 2020 - 20:53 | 

Son Dakika | Tarihi transfer haberi! Ronaldo ve Messi buluşuyor mu?

Futbol dünyasını sarsacak planı İtalyanlar duyurdu!

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1Spor Arena Dış Haber
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Spor Arena Dış Haber

Bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olan Barcelona'dan ayrılmayı ciddi ciddi düşünmeye başlayan Lionel Messi'nin yeni takımıyla ilgili çarpıcı bir haber yayınlandı.

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Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih’e karşı alınan 8-2’lik tarihi mağlubiyetin ardından Barcelona’da Lionel Messi'nin geleceğiyle ilgili flaş haberler çıkmaya devam ediyor.

38-2 İPLERİ KOPARDI
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8-2 İPLERİ KOPARDI

Devamındaki süreçte sportif başarıdan uzaklaşan Katalan ekibi Bayern Münih'e mağlup olunca ipler tamamen koptu ve köklü değişiklikler için ilk adım atıldı.

4ABıDAL GİTTİ PLANES GELDİ AMA...
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ABıDAL GİTTİ PLANES GELDİ AMA...

Tüm bunların üzerine Barcelona Eric Abidal ile yollarını ayırıp Ramon Planes'in göreve getirildiğini duyurdu.

5RONALD KOEMAN AÇIKLANDI
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RONALD KOEMAN AÇIKLANDI

Abidal'in ardından Setien'in de görevine son veren Barcelona'da Ronald Koeman'ın takımın başına getirildiği duyuruldu.

6BARTOMEU MESSI KALACAK DEDİ AMA...
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BARTOMEU 'MESSI KALACAK' DEDİ AMA...

Barcelona Başkanı Bartomeu, Koeman'ın gelişiyle Lionel Messi'nin de takımda kalacağını söyledi.

7MESSİ - KOEMAN GÖRÜŞMESİ
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MESSİ - KOEMAN GÖRÜŞMESİ

Katalan radyosu RAC1'in geçtiği habere göre Lionel Messi, yeni teknik direktör Koeman ile geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirmişti.

8KENDİMİ BARCELONADA GÖRMÜYORUM
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'KENDİMİ BARCELONA'DA GÖRMÜYORUM'

Koeman ile görüşmesinde Arjantinli yıldız; "Kendime Barcelona'da bir gelecek görmüyorum." demişti. Messi ayrıca Koeman'a sözleşmesinden doğan konular sebebiyle ayrılmasının kolay olmadığını da söyledi.

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PSG VE MANCHESTER CITY YAZILIYORDU AMA...

Bu gelişme sonrası Lionel Messi'nin yeni durağının Manchester City veya PSG olacağı ifade edilmişti.

10İTALYA VE İSPANYA BASININ BOMBAYI DUYURDU
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İTALYA VE İSPANYA BASININ BOMBAYI DUYURDU

Barcelona ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lionel Messi için bugün İspanya ve İtalya'dan bomba bir haber yapıldı.

11JUVENTUSUN RÜYASI: RONALDO VE MESSi
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JUVENTUS'UN RÜYASI: RONALDO VE MESSi

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre İtalya Serie A devi Juventus, Barça'dan ayrılmayı düşünen Arjantinli süperstarı gündemine aldı.

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Habere göre Juventus'un Lionel Messi'yi kadroya katmak ve Ronaldo ile aynı takımda buluşturmak için çalışmalara başladığı kaydedildi.

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Corriere dello Sport, aynı haberi Katalan basınından Sport'a da dayandırdı.

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Lionel Messi ile ilgili ilerleyen günlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir...

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