Son Dakika | Tarihi gecede duygusal anlar! Gözyaşlarına hakim olamadı...

"UMARIM BU AKŞAM HERKES PARTİ VERİR" "İnanılmazdı gerçekten. Hayatım boyunca yaşadığım en zor şey bu penaltı atışlarıydı diyebilirim. Herkes için korkunç bir seneydi. Ülkemiz için ufak da olsa bir şeyler yapabileceğimizi biliyorduk. Umarım bu akşam evine dönen herkes parti verir."