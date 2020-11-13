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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 13 Kasım 2020 - 11:34 | 

Son Dakika | Tarihi gecede duygusal anlar! Gözyaşlarına hakim olamadı...

EURO 2020'nin son 4 biletinin sahibini bulduğu gecede oynanan maçlar tarihe geçti. Mücadele sonrasında gözyaşları sel oldu...

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1CANLI YAYINDA AĞLADI
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CANLI YAYINDA AĞLADI

Spor Arena Dış Haberler | 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılacak son 4 takımın belli olduğu play-off finalleri birçok tarihi ana sahne olan birbirinden heyecanlı 4 müsabaka ile tamamlandı. İşte gözyaşlarının sel olduğu gecede yaşananlar...

2MACARİSTAN F GRUBUNDA
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MACARİSTAN F GRUBU'NDA

Macaristan, 1-0 geriye düştüğü maçın son dakikalarında bulduğu gollerle İzlanda'yı 2-1 yenerek şampiyona biletini aldı. İzlanda'nın golünü 11. dakikada Gylfi Sigurdsson atarken, Macaristan'a galibiyeti getiren golleri 88. dakikada Loic Nego ve 90+2. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti. Macaristan, F Grubu'nda Fransa, Almanya ve Portekiz ile puan mücadelesi verecek.

3SLOVAKA E GRUBUNDA
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SLOVAKA E GRUBU'NDA

Kuzey İrlanda ile Slovakya arasında oynanan mücadelenin normal süresi, Juraj Kucka ve Milan Skriniar'ın kendi kalesine attığı gollerle 1-1 sona erdi. 110. dakikada Michal Duris ile bir gol daha bulan Slovakya, şampiyonaya katılan taraf oldu. E Grubu'nda Slovakya'nın yanı sıra Polonya, İspanya ve İsveç yer alıyor.

4KUZEY MAKEDONYA C GRUBUNDA
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KUZEY MAKEDONYA C GRUBU'NDA

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası play-off final maçında Kuzey Makedonya, Gürcistan'ı 1-0 yendi ve tarih yazdı. Kuzey Makedonya'ya galibiyeti getiren golü eski Galatasaraylı Goran Pandev attı. Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası bileti alan Kuzey Makedonya'nın galip geldiği bu önemli maçta bir dönem Fenerbahçe forması giyen günümüzde Napoli'de oynayan Eljif Elmas da 90 dakika görev yaptı. Kuzey Makedonya, C Grubu'nda Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile yer alacak.

5İSKOÇYA D GRUBUNDA
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İSKOÇYA D GRUBU'NDA

İskoçya'yı sahasında ağırlayan Sırbistan, 1-0 geriye düştüğü maçın son dakikalarında bulduğu golle karşılaşmayı uzatmalara götürdü. Uzatma bölümlerinde de eşitliğin bozulmadığı karşılaşmayı penaltı atışlarıyla 5-4 kazanan İskoçya, 23 yıl sonra büyük bir turnuvaya katılma başarısını gösterdi. İskoçya, D Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan ve Çekya ile mücadele edecek.

6DUYGUSAN ANLAR
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DUYGUSAN ANLAR

Sırbistan deplasmanında aldığı epik galibiyetin ardından 23 yıl sonra ilk kez major bir organizasyonda boy gösterecek olan İskoçya'da maç sonunda duygusal anlar yaşandı.

7GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
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GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Celtic forması giyen İskoç ortaya saha Ryan Christie, tarihe geçen zafer sonrasında verdiği maç sonu röportajında gözyaşlarına engel olamadı ve canlı yayında ağladı.

8PENALTILARA BAKAMADI
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PENALTILARA BAKAMADI

İskoçya'nın katıldığı son büyük turnuvada henüz iki yaşında olan 25 yaşındaki oyuncu, EURO 2020 biletini kimin alacağını belirleyen penaltı atışlarını izleyememişti.

9BOĞAZI DÜĞÜMLENDİ
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BOĞAZI DÜĞÜMLENDİ

Yayıncı kuruluşa verdiği maç sonu demecinde sık sık boğazı düğümlenen genç futbolcu, zaman zaman röportaja ara vermek zorunda kaldı.

10DAVID MARSHALLE ÖVGÜ
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DAVID MARSHALL'E ÖVGÜ

Böylesine bir zaferi uzun yıllardır beklediklerini ifade eden Ryan Christie, takım arkadaşı kaleci David Marshall'ın penaltı atışlarındaki performansına dikkat çekti.

11NELER DEDİ
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NELER DEDİ?

"Muazzam bir gece yaşıyoruz. En baştan itibaren başarabileceğimize inanmıştık. Son birkaç milli takım kampında bu inanç etrafında toplanmıştık. Son dakikada beraberlik golü yedik, mücadele ettik ve deplasmanda penaltı atışlarında Big Marshy yeniden sahneye çıktı. "

12UMARIM BU AKŞAM HERKES PARTİ VERİR
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"UMARIM BU AKŞAM HERKES PARTİ VERİR"

"İnanılmazdı gerçekten. Hayatım boyunca yaşadığım en zor şey bu penaltı atışlarıydı diyebilirim. Herkes için korkunç bir seneydi. Ülkemiz için ufak da olsa bir şeyler yapabileceğimizi biliyorduk. Umarım bu akşam evine dönen herkes parti verir."

13SKORU DAVID MARSHALL BELİRLEDİ
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SKORU DAVID MARSHALL BELİRLEDİ

İskoçya kalecisi David Marshall, takımının 5'te 5 yaptığı penaltı atışlarından Sırbistan adına topun başına gelen Aleksandar Mitrovic'in vuruşunda gole izin vermemiş ve seri penaltı atışlarına geçilmeden ülkesine EURO 2020 kapılarını açmıştı.

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