Son Dakika | Tarihi gecede duygusal anlar! Gözyaşlarına hakim olamadı...
EURO 2020'nin son 4 biletinin sahibini bulduğu gecede oynanan maçlar tarihe geçti. Mücadele sonrasında gözyaşları sel oldu...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
CANLI YAYINDA AĞLADI
Spor Arena Dış Haberler | 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılacak son 4 takımın belli olduğu play-off finalleri birçok tarihi ana sahne olan birbirinden heyecanlı 4 müsabaka ile tamamlandı. İşte gözyaşlarının sel olduğu gecede yaşananlar...
2
Abone Ol
MACARİSTAN F GRUBU'NDA
Macaristan, 1-0 geriye düştüğü maçın son dakikalarında bulduğu gollerle İzlanda'yı 2-1 yenerek şampiyona biletini aldı. İzlanda'nın golünü 11. dakikada Gylfi Sigurdsson atarken, Macaristan'a galibiyeti getiren golleri 88. dakikada Loic Nego ve 90+2. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti. Macaristan, F Grubu'nda Fransa, Almanya ve Portekiz ile puan mücadelesi verecek.
3
Abone Ol
SLOVAKA E GRUBU'NDA
Kuzey İrlanda ile Slovakya arasında oynanan mücadelenin normal süresi, Juraj Kucka ve Milan Skriniar'ın kendi kalesine attığı gollerle 1-1 sona erdi. 110. dakikada Michal Duris ile bir gol daha bulan Slovakya, şampiyonaya katılan taraf oldu. E Grubu'nda Slovakya'nın yanı sıra Polonya, İspanya ve İsveç yer alıyor.
4
Abone Ol
KUZEY MAKEDONYA C GRUBU'NDA
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası play-off final maçında Kuzey Makedonya, Gürcistan'ı 1-0 yendi ve tarih yazdı. Kuzey Makedonya'ya galibiyeti getiren golü eski Galatasaraylı Goran Pandev attı. Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası bileti alan Kuzey Makedonya'nın galip geldiği bu önemli maçta bir dönem Fenerbahçe forması giyen günümüzde Napoli'de oynayan Eljif Elmas da 90 dakika görev yaptı. Kuzey Makedonya, C Grubu'nda Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile yer alacak.
5
Abone Ol
İSKOÇYA D GRUBU'NDA
İskoçya'yı sahasında ağırlayan Sırbistan, 1-0 geriye düştüğü maçın son dakikalarında bulduğu golle karşılaşmayı uzatmalara götürdü. Uzatma bölümlerinde de eşitliğin bozulmadığı karşılaşmayı penaltı atışlarıyla 5-4 kazanan İskoçya, 23 yıl sonra büyük bir turnuvaya katılma başarısını gösterdi. İskoçya, D Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan ve Çekya ile mücadele edecek.
6
Abone Ol
DUYGUSAN ANLAR
Sırbistan deplasmanında aldığı epik galibiyetin ardından 23 yıl sonra ilk kez major bir organizasyonda boy gösterecek olan İskoçya'da maç sonunda duygusal anlar yaşandı.
7
Abone Ol
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Celtic forması giyen İskoç ortaya saha Ryan Christie, tarihe geçen zafer sonrasında verdiği maç sonu röportajında gözyaşlarına engel olamadı ve canlı yayında ağladı.
8
Abone Ol
PENALTILARA BAKAMADI
İskoçya'nın katıldığı son büyük turnuvada henüz iki yaşında olan 25 yaşındaki oyuncu, EURO 2020 biletini kimin alacağını belirleyen penaltı atışlarını izleyememişti.
9
Abone Ol
BOĞAZI DÜĞÜMLENDİ
Yayıncı kuruluşa verdiği maç sonu demecinde sık sık boğazı düğümlenen genç futbolcu, zaman zaman röportaja ara vermek zorunda kaldı.
10
Abone Ol
DAVID MARSHALL'E ÖVGÜ
Böylesine bir zaferi uzun yıllardır beklediklerini ifade eden Ryan Christie, takım arkadaşı kaleci David Marshall'ın penaltı atışlarındaki performansına dikkat çekti.
11
Abone Ol
NELER DEDİ?
"Muazzam bir gece yaşıyoruz. En baştan itibaren başarabileceğimize inanmıştık. Son birkaç milli takım kampında bu inanç etrafında toplanmıştık. Son dakikada beraberlik golü yedik, mücadele ettik ve deplasmanda penaltı atışlarında Big Marshy yeniden sahneye çıktı. "
12
Abone Ol
"UMARIM BU AKŞAM HERKES PARTİ VERİR"
"İnanılmazdı gerçekten. Hayatım boyunca yaşadığım en zor şey bu penaltı atışlarıydı diyebilirim. Herkes için korkunç bir seneydi. Ülkemiz için ufak da olsa bir şeyler yapabileceğimizi biliyorduk. Umarım bu akşam evine dönen herkes parti verir."
13
Abone Ol
SKORU DAVID MARSHALL BELİRLEDİ
İskoçya kalecisi David Marshall, takımının 5'te 5 yaptığı penaltı atışlarından Sırbistan adına topun başına gelen Aleksandar Mitrovic'in vuruşunda gole izin vermemiş ve seri penaltı atışlarına geçilmeden ülkesine EURO 2020 kapılarını açmıştı.