Son Dakika | Tarihi corona virüsü(koronavirüs) kararı! Lig iptal edildi, şampiyon...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, futbol sektörüne darbe vurmaya devam ediyor.Sağlık ve gıda sektörü dışında tüm iş kollarının olumsuz etkilediği virüs, futbol dünyasını da ciddi şekilde etkiliyor.Salgın, Avrupa'da Fransa, Almanya ve İtalya gibi ülkeleri oldukça etkiledi. Amerika kıyasında da çok sayıda vaka görülüyor.Bu gelişmeler sebebiyle dünyada birçok spor organizasyonu durmak zorunda kaldı. Süper Lig de bir süredir oynanmıyor.Hollanda, Fransa ve Belçika'da liglerin sonlandırıldığı ve kalan maçların oynanmayacağı açıklanmıştı.TFF Başkanı Nihat Özdemir ise Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağını ve maçların temmuz ayı sonunda tamamlanacağını duyurmuştu.Meksika Futbol Federasyonu da ertelenen liglerle ilgili tarih bir karara imza attı.Liga MX'ten yapılan açıklamada, sezonun sonlandırılmasına karar verildiği ve bu sezon şampiyon ilan edilmeyeceği belirtildi.Ligin ilk iki sırasında yer alan Cruz Azul ve Leon takımlarının gelecek sezon CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği kaydedildi.Liga MX ekiplerinde Santos Laguna, dün 8 oyuncusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Meksika'da birinci ve ikinci ligler arasında düşme ve yükselme 5 yıl süreyle kaldırılmıştı