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Futbol
Haber Giriş: 22 Mayıs 2020 - 21:06,

Son Dakika | Tarihi corona virüsü(koronavirüs) kararı! Lig iptal edildi, şampiyon...

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs sebebiyle bir önemli karara daha imza atıldı.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, futbol sektörüne darbe vurmaya devam ediyor.

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Sağlık ve gıda sektörü dışında tüm iş kollarının olumsuz etkilediği virüs, futbol dünyasını da ciddi şekilde etkiliyor.

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Salgın, Avrupa'da Fransa, Almanya ve İtalya gibi ülkeleri oldukça etkiledi. Amerika kıyasında da çok sayıda vaka görülüyor.

4SPOR ORGANİZASYONLARI DURMUŞTU
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SPOR ORGANİZASYONLARI DURMUŞTU

Bu gelişmeler sebebiyle dünyada birçok spor organizasyonu durmak zorunda kaldı. Süper Lig de bir süredir oynanmıyor.

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Hollanda, Fransa ve Belçika'da liglerin sonlandırıldığı ve kalan maçların oynanmayacağı açıklanmıştı.

6SÜPER LİG AÇIKLANMIŞTI
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SÜPER LİG AÇIKLANMIŞTI

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağını ve maçların temmuz ayı sonunda tamamlanacağını duyurmuştu.

7BİR İPTAL DAHA GELDİ
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BİR İPTAL DAHA GELDİ

Meksika Futbol Federasyonu da ertelenen liglerle ilgili tarih bir karara imza attı.

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Liga MX'ten yapılan açıklamada, sezonun sonlandırılmasına karar verildiği ve bu sezon şampiyon ilan edilmeyeceği belirtildi.

9ŞAMPİYONLAR LİGİNE GİDENLER
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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDENLER

Ligin ilk iki sırasında yer alan Cruz Azul ve Leon takımlarının gelecek sezon CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği kaydedildi.

10KÜME DÜŞME KALDIRILMIŞTI
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KÜME DÜŞME KALDIRILMIŞTI

Liga MX ekiplerinde Santos Laguna, dün 8 oyuncusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Meksika'da birinci ve ikinci ligler arasında düşme ve yükselme 5 yıl süreyle kaldırılmıştı

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