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GeriFutbol Son Dakika | Tahir Kum: Hani Fatih Terim'in kutlaması?
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 29 Temmuz 2020 - 07:40,

Son Dakika | Tahir Kum: Hani Fatih Terim'in kutlaması?

Medipol Başakşehir'in şampiyonluk ipini göğüslemesinin ardından dikkat çeken Fatih Terim ve Galatasaray detayını Tahir Kum yazdı.

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Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum, Medipol Başakşehir'in şampiyonluğa ulaşmasının ardından Fatih Terim üzerinden bir yazı kaleme aldı ve çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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İşte Tahir Kum'un bugünkü yazısının şampiyon Başakşehir ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le ilgili bölümleri...

316 MİLYONLUK TAKIM
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16 MİLYONLUK TAKIM!

Medipol Başakşehir. Yani ülkemizin yeni şampiyonu. Belki de en üst profesyonel ligler bazında dünyanın en genç şampiyonu.

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Daha dünkü takım. Logosunda kuruluş tarihi 2014. Dünün İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u. O da pek yaşlı sayılmaz; kuruluşu 1990.

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Peki nasıl oldu? İBB Futbol Kulübü; 2014’te meclis kararıyla belediye bünyesinden ayrıldı.

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Bir firmaya yaptırılan değerlendirme sonrası 16 milyon 550 bin TL değer biçilen kulübü, içlerinde bugünkü başkan Göksel Gümüşdağ’ın da bulunduğu 7 işadamı, bu bedeli belediye kasasına koyarak devraldı.

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Ve o 16 milyonluk İstanbul’un, 16 milyon TL’lik takımı, koca bütçeli kulüpleri geride bırakarak 6. yılında şampiyonluk ipini göğüslüyor. Güzel ve kârlı bir yatırım valla!

823 MART SONRASI GALATASARAY
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23 MART SONRASI GALATASARAY!

Fatih Terim’in pek alışık olmadığı bir tablo bu; 9 hafta galibiyete hasret kalmak gibi.

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Bu, pandemi, sakatlıklar, teknik taktik vs. ile izah edilebilecek bir şey değil. Hadi saha sonuçları bir tarafa, şu art arda yaşanan aksilikler ne öyle.

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‘Başımızda bir musubet var ama Allah hayra çıkartsın’ dercesine bir durum. Nasıl oldu, neden oldu? Ama bence, bunun cevabını sahada filan aramayın.

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23 Mart gününe bakmakta fayda var. Onun öncesi ve sonrası yaşananlar çok farklı. Umarım ‘evlatlar’ bundan iyi bir ders çıkartır!

12HANİ FATİH HOCANIN KUTLAMASI
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HANİ FATİH HOCANIN KUTLAMASI?

Başakşehir şampiyon olunca beklenen yerlerden tebrikler geldi. Siyasetinden spor dünyasına, kulüplerden federasyona.

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Bu alanda ilginç ve sürpriz bir şey olmadı. Ama inanın o son düdük çaldığından bu yana kendi adıma Sayın Fatih Terim’den bir tebrik bekledim.

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Hani o hiçbir tuğlasında emeği olmamasına rağmen büyüklerimizin Türk futboluna hizmetlerinden ötürü adını stada vererek onurlandırdığı Fatih Terim’den.

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En azından o kapıdaki tabelanın hatırına, sosyal medya hesabından iki satırlık bir tebrik mesajı gönderilebilirdi.

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Düşünsenize, son üç sezonun ikisinde Fatih Terim’in takımı, diğerinde de adının verildiği stat şampiyonluk gördü. O tabelanın hatırına bir tweet atsan hocam, olmaz mıydı.

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Mesela, “Organize ve profesyonel bir kulüp olan Başakşehir’i bu zorlu süreci şampiyon tamamladığı için kutlarım” diyerek!

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