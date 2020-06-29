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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Survivor'da Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Nisa'nÄ±n ses kaydÄ±! Acun IlÄ±calÄ±: 'KaydÄ± dinleyip bir kanaate vardÄ±m, 6 Nisan'da...'
GeriFutbol Son Dakika | Survivor'da Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Nisa'nÄ±n ses kaydÄ±! Acun IlÄ±calÄ±: 'KaydÄ± dinleyip bir kanaate vardÄ±m, 6 Nisan'da...'
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Futbol
Spor Arena
Haber GiriÅŸ: 29 Haziran 2020 - 00:20,

Son Dakika | Survivor'da Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Nisa'nÄ±n ses kaydÄ±! Acun IlÄ±calÄ±: 'KaydÄ± dinleyip bir kanaate vardÄ±m, 6 Nisan'da...'

Survivor'da Ã¶nceki gÃ¼n yayÄ±nlanan fragmanda Sercan'la Nisa arasÄ±ndaki sÄ±rlarÄ±n ses kaydÄ±yla ortaya Ã§Ä±kmasÄ± damga vurmuÅŸtu. Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n sÃ¶zleri sonrasÄ± ses kayÄ±tlarÄ± merak konusu olurken beklenen aÃ§Ä±klama geldi...

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Survivor'da Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m ÅŸov sÃ¼rÃ¼yor. Bursaspor ve Galatasaray'Ä±n eski futbolcusu Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ikinci dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± da kazanÄ±rken konseyde bir isim daha sÃ¶yledi.Â 

2BERKANLA YARIÅžTI
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BERKAN'LA YARIÅžTI

Bir Ã¶nceki gÃ¼n Berkan'Ä± eleme adayÄ± olarak gÃ¶steren Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ikinci dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±n finalinde yine Berkan'la yarÄ±ÅŸtÄ±.

3SERCAN YILDIRIM NÄ°SA DEDÄ°
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SERCAN YILDIRIM 'NÄ°SA' DEDÄ°

MÃ¼thiÅŸ bir performans ortaya koyan Sercan, konseyde ikinci eleme adayÄ± olarak bu kez Nisa'nÄ±n ismini verdi.

4KAZANAMAZSAM Ä°SMÄ°M YAZILACAK
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KAZANAMAZSAM Ä°SMÄ°M YAZILACAK

7 kiÅŸinin kaldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸmada, Sercan, eleme potasÄ±na Berkan'la birlikte Nisa'yÄ± Ã§Ä±karÄ±rken Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± da kazanmak zorunda olduÄŸunu, aksi takdirdeÂ  kendi isminin yazÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

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'SES KAYDI' HEYECAN YARATMIÅžTI

Survivor'da Ã¶nceki gÃ¼n yayÄ±nlanan fragmanda Sercan'la Nisa arasÄ±ndaki sÄ±rlarÄ±n ses kaydÄ±yla ortaya Ã§Ä±kmasÄ± damga vurmuÅŸtu.

6SES KAYDINA ULAÅžTIK
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SES KAYDINA ULAÅžTIK

Acun IlÄ±calÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada; Bir konu var Sercan ve Nisa arasÄ±nda... Ekibimizden o dÃ¶nem ki kayÄ±tlarÄ±n tekrar incelenmesini istedik. O dÃ¶nem ki bir ses kaydÄ±na ulaÅŸtÄ±k. Bu ses kaydÄ± birÃ§ok ÅŸeyi de aydÄ±nlatÄ±yor' ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

7KEÅžKE KAPANSAYDI DEMÄ°ÅžTÄ°
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'KEÅžKE KAPANSAYDI' DEMÄ°ÅžTÄ°

Nisa'nÄ±n kendisine notlar yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Sercan "Notlar da var cebimde gÃ¶stermek de isterim ama gerek yok, herkes bilsin. KeÅŸke kapansaydÄ±. Bu aÃ§Ä±klamayÄ± kendisi yaptÄ±rdÄ±. Ben bÃ¶yle bir ÅŸeyi istememiÅŸtim. SÃ¶yleyeceklerim bu kadar." diyerek merak uyandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

8HERKES BÄ°LSÄ°N, TEK TARAFLI DEÄžÄ°L
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HERKES BÄ°LSÄ°N, TEK TARAFLI DEÄžÄ°L

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Birbirimize baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anlarda hep gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne, dolunaya bakÄ±yorduk. GÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼ temsilen bir ay Ã§izmiÅŸti. Hep bakÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z o yÃ¶nde oluyordu hani beni dÃ¼ÅŸÃ¼n gibisinden. Gizli buluÅŸtuÄŸumuzda da bunu sÃ¶ylemiÅŸti. Burada da doÄŸum gÃ¼nÃ¼ mesajÄ± var. Ã‡ok gÃ¼zel Ã§izilmiÅŸ bir yazÄ±. Ben hiÃ§bir zaman platonik bir ÅŸey yaÅŸamadÄ±m. HiÃ§ kimseye karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alamayacaÄŸÄ±m ÅŸekilde yaklaÅŸmadÄ±m. Herkes bilsin ki hiÃ§bir zaman tek taraflÄ± olmadÄ± hiÃ§bir ÅŸey." sÃ¶zlerini ifadeleriyle sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

9EVRÄ°MÄ° NASIL KUTLADIYSAM...
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'EVRÄ°M'Ä° NASIL KUTLADIYSAM...'

Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m'a yazdÄ±ÄŸÄ± notlarÄ± anlatan Nisa, ''Evrim'in doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ nasÄ±l kutladÄ±ysam ona Hindistan cevizi vermiÅŸtim. Cemal Can'Ä±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ nasÄ±l kutladÄ±ysam kocaman bir tablo yaptÄ±m. Onun doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ de o ÅŸekilde kutladÄ±m. KaÄŸÄ±da ''DoÄŸum gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun'' yazdÄ±m. O kadar, hiÃ§bir ÅŸey yok.'' demiÅŸti.

10ADA KONSEYÄ°NDE BEKLENEN AÃ‡IKLAMA
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ADA KONSEYÄ°NDE BEKLENEN AÃ‡IKLAMA

Acun IlÄ±calÄ±, "Ä°kinizin de bazÄ± iddialarÄ± oldu. Ben bu konuya mÃ¼dahil olmadÄ±m ama iÅŸ karÅŸÄ±lÄ±klÄ± bÃ¼yÃ¼yÃ¼nce ikibimizden o dÃ¶nemki kayÄ±tlarÄ±n tekrar incelenmesini istedim." dedi.

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KayÄ±tlarÄ±n Ã§ok ciddi ÅŸekilde incelendiÄŸini aktaran IlÄ±calÄ±, o dÃ¶neme ait bir ses kaydÄ±na ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.Â

12Acun IlÄ±calÄ±nÄ±n konuyla ilgili sÃ¶zleri ÅŸÃ¶yle;
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Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n konuyla ilgili sÃ¶zleri ÅŸÃ¶yle;

"Ä°ddialarÄ±n suÃ§lamaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi sonrasÄ± biz de bununla ilgili bir belge var mÄ± diye araÅŸtÄ±rma iÃ§ine girdik. Biz o dÃ¶nemle ilgili bir belgeye ulaÅŸtÄ±k. Sadece ÅŸunu sÃ¶yleyebilirim. Benim ÅŸu ana kadar dinlediÄŸim bir ses kaydÄ± var."

13BEN BÄ°R KANAATE VARDIM
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BEN BÄ°R KANAATE VARDIM

"Bu ses kaydÄ± bence birÃ§ok ÅŸeyi de aydÄ±nlatÄ±yor. Bu ses bandÄ±nda ben belli bir kanaate vardÄ±m. Dinleyenin yorumlayacaÄŸÄ± bir konu."

14BÄ°R GÃœN DAHA BEKLETECEÄžÄ°M
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BÄ°R GÃœN DAHA BEKLETECEÄžÄ°M

"SuÃ§lama boyutuna geldiÄŸi iÃ§in 'Elimizde bir ÅŸey var da kullanmamÄ±ÅŸ olabilir miyiz?' diye derin bir araÅŸtÄ±rma yaptÄ±k. Bir gÃ¼n daha bekleteceÄŸim bunu incelemek iÃ§in. Bu konuyla ilgili ilk ve son kez yorum yapacaÄŸÄ±m. Ve konuyu bu ÅŸekilde kapatmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z"

156 NÄ°SANDA KAYDEDÄ°LDÄ°
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6 NÄ°SAN'DA KAYDEDÄ°LDÄ°

Yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±nda ise IlÄ±calÄ±, yaÅŸananlarÄ±n ipucunu ÅŸÃ¶yle verdi:
"6 Nisan gÃ¼nÃ¼ mikrofonlarÄ±nÄ±z kaydediliyor ve sizin bundan haberiniz yok. Sercan'dan Nisa'ya bir not gidiyor..."

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IlÄ±calÄ±'nÄ±n sÃ¶zleri sonrasÄ± ses kayÄ±tlarÄ±nÄ±n iÃ§eriÄŸi merak konusu oldu.

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