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Son Dakika | Survivor'da Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Nisa'nÄ±n ses kaydÄ±! Acun IlÄ±calÄ±: 'KaydÄ± dinleyip bir kanaate vardÄ±m, 6 Nisan'da...'
Survivor'da Ã¶nceki gÃ¼n yayÄ±nlanan fragmanda Sercan'la Nisa arasÄ±ndaki sÄ±rlarÄ±n ses kaydÄ±yla ortaya Ã§Ä±kmasÄ± damga vurmuÅŸtu. Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n sÃ¶zleri sonrasÄ± ses kayÄ±tlarÄ± merak konusu olurken beklenen aÃ§Ä±klama geldi...
Survivor'da Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m ÅŸov sÃ¼rÃ¼yor. Bursaspor ve Galatasaray'Ä±n eski futbolcusu Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ikinci dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± da kazanÄ±rken konseyde bir isim daha sÃ¶yledi.Â
SERCAN YILDIRIM 'NÄ°SA' DEDÄ°
MÃ¼thiÅŸ bir performans ortaya koyan Sercan, konseyde ikinci eleme adayÄ± olarak bu kez Nisa'nÄ±n ismini verdi.
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