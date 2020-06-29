Son Dakika | Survivor'da Sercan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Nisa'nÄ±n ses kaydÄ±! Acun IlÄ±calÄ±: 'KaydÄ± dinleyip bir kanaate vardÄ±m, 6 Nisan'da...'

HERKES BÄ°LSÄ°N, TEK TARAFLI DEÄžÄ°L YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Birbirimize baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anlarda hep gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne, dolunaya bakÄ±yorduk. GÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼ temsilen bir ay Ã§izmiÅŸti. Hep bakÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z o yÃ¶nde oluyordu hani beni dÃ¼ÅŸÃ¼n gibisinden. Gizli buluÅŸtuÄŸumuzda da bunu sÃ¶ylemiÅŸti. Burada da doÄŸum gÃ¼nÃ¼ mesajÄ± var. Ã‡ok gÃ¼zel Ã§izilmiÅŸ bir yazÄ±. Ben hiÃ§bir zaman platonik bir ÅŸey yaÅŸamadÄ±m. HiÃ§ kimseye karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alamayacaÄŸÄ±m ÅŸekilde yaklaÅŸmadÄ±m. Herkes bilsin ki hiÃ§bir zaman tek taraflÄ± olmadÄ± hiÃ§bir ÅŸey." sÃ¶zlerini ifadeleriyle sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.