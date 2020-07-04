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GeriFutbol Survivor'da Sercan Yıldırım acılar içinde yerde kaldı!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 04 Temmuz 2020 - 11:14,

Survivor'da Sercan Yıldırım acılar içinde yerde kaldı!

Survivor 2020'de bu akşam ekrana gelecek olan 126. bölümün fragmanı yayınlandı. Sercan Yıldırım'ın acılar içinde yerde kalması izleyenlere korku dolu anlar yaşatıyor.

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Survivor'da geçen hafta 3 dokunulmazlığı da kazanan Sercan Yıldırım bir ilke imza atmıştı.

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Sercan 3 eleme adayını da (Berkan, Nisa, Barış) belirlemiş, elenen isim ise Nisa olmuştu.

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En düşük oyu alan Nisa Bölükbaşı, adadan ayrılırken Cemal Can gözyaşlarını tutamamıştı.

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Survivor 2020'de bu akşam ekrana gelecek olan 126. bölümünün fragmanı yayınlandı.

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Yayınlanan fragmanda yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu öncesinde konuşan Sercan ise "Benim kazanmam lazım. Eğer kazanamazsam elenme adayıyım" diyor.

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Sercan Yıldırım, Survivor'da parkurdaki üçlü mücadele sırasında kafasını vurunca acı içinde yerde kalıyor.

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Görüntülerde doktor Metin Kuş'un "Boyunlukları ver" dediği duyuluyor.

9SERCAN HASTANEYE Mİ KALDIRILDI
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SERCAN HASTANEYE Mİ KALDIRILDI?

Başını tutan ve hareket edemeyen Sercan'a Survivor doktoru Ulaş Köksal müdahale ediyor. Sercan'ın acı içindeki görüntüsü ise herkesi korkutuyor.

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Sercan'ın sakatlık durumu ve Survivor'a devam edip edemeyeceği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

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Fragmanın ilerleyen dakikalarında ise ada konseyinden görüntüler yer alıyor.

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Barış, Berkan, Elif, Yasin ve Cemal Can tanıtımda görünürken Sercan'ın yer almaması dikkat çekiyor.

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Sercan'ın sakatlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı düşünülüyor.

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