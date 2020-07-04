Survivor'da Sercan Yıldırım acılar içinde yerde kaldı!

Survivor'da geçen hafta 3 dokunulmazlığı da kazanan Sercan Yıldırım bir ilke imza atmıştı. Sercan 3 eleme adayını da (Berkan, Nisa, Barış) belirlemiş, elenen isim ise Nisa olmuştu. En düşük oyu alan Nisa Bölükbaşı, adadan ayrılırken Cemal Can gözyaşlarını tutamamıştı.Survivor 2020'de bu akşam ekrana gelecek olan 126. bölümünün fragmanı yayınlandı.Yayınlanan fragmanda yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu öncesinde konuşan Sercan ise Benim kazanmam lazım. Eğer kazanamazsam elenme adayıyım diyor.Sercan Yıldırım, Survivor'da parkurdaki üçlü mücadele sırasında kafasını vurunca acı içinde yerde kalıyor.Görüntülerde doktor Metin Kuş'un Boyunlukları ver dediği duyuluyor.Başını tutan ve hareket edemeyen Sercan'a Survivor doktoru Ulaş Köksal müdahale ediyor. Sercan'ın acı içindeki görüntüsü ise herkesi korkutuyor. Sercan'ın sakatlık durumu ve Survivor'a devam edip edemeyeceği ise yeni bölümde ortaya çıkacak. Fragmanın ilerleyen dakikalarında ise ada konseyinden görüntüler yer alıyor.Barış, Berkan, Elif, Yasin ve Cemal Can tanıtımda görünürken Sercan'ın yer almaması dikkat çekiyor.Sercan'ın sakatlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı düşünülüyor.