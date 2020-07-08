Son Dakika | Survivor'da Sercan elenince Barış: Nisa olayında ben...
Survivor'ın 129. bölümünde yarışmaya veda eden isim Sercan Yıldırım oldu. Barış'ın Sercan'la vedalaşırken Nisa ile ilgili söylediği söz ise son bölüme damga vurdu. İşte yaşananlar...
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Survivor'da haftaya yine Sercan Yıldırım damgasını vurdu.
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Bireysel dokunulmazlık oyunlarında geçtiğimiz hafta 3'te 3 yapan Sercan, Barış, Berkan ve Nisa'yı eleme adayı olarak göstermiş ve Nisa yarışmaya veda etmişti.
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Sercan Yıldırım bu hafta da 3'te 2 yaparak Berkan'ın ardından Yasin Obuz'u eleme adayı olarak belirledi.
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CEMAL CAN, 'SERCAN' DEMİŞTİ
Sercan'ın kaybettiği tek dokunulmazlık oyununu ise Cemal Can kazanmış ve Sercan Yıldırım'ın ismini vermişti.
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Böylelikle Survivor 2020'nin 128. bölüm konsey toplantısında haftanın eleme adayları Berkan, Sercan ve Yasin oldu.
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"ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM, YASİN"
Sercan, Yasin'i aday olarak göstermesi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:
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"Bugün zor bir gün benim için. Ya stratejik ya duygusal bakacaktım. Hem üzülerek söylüyorum hem de stratejik bakmak zorundayım. Üzülerek söylüyorum... Yasin."
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"9-10 DEFA POTAYA GİRDİM"
Yasin ise aday gösterilmesinin ardından "Survivor'a geldiğimden beri 9-10 defa potaya girdim diyebilirim. 9-10 potadan da ayrılmadan çıktım. Tekrar girdim. Benim için potaya girmek çok bir şey anlam ifade etmiyor.
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"İNSANLAR GAYET İYİ GÖRDÜLER"
Zaten 6 kişi kaldık, illa girecektik bu potaya. İnsanlar bu geçen 5 ay içinde benim neler yaptığımı gayet iyi gördüler. Burada hepimizin gerçekten büyük emekleri var.
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"SERCAN'A KIZGIN DEĞİLİM"
Sercan'a kızgın değilim. Kapışmaktan korkan bir insan olmadım, olmam da... Hepimizin hakkında hayırlısı olsun. Güzel bir pota olacak" ifadelerini kullandı.
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"BENCE KORKTU"
Sercan Yıldırım'la yıldızı barışmayan Barış ise yeni bölümün fragmanında "Bence korktu. Korkmasaydı benim ismimi çıkartırdı" demişti.
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SURVIVOR'DA SERCAN YILDIRIM ELENDİ
Survivor 2020'nin 129. bölüm konsey toplantısında yarışmaya veda eden isim Sercan Yıldırım oldu. Sercan Yıldırım elenmesi sonrası şu ifadeleri kullandı:
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"SURVIVOR BENİ YENİDEN HAYATA DÖNDÜRDÜ"
Duygusallığım elendiğim için değil burada geçirdiğim vakit için. Survivor hayatımı etkiledi. Burada her şeyi yaşadım diyebilirim. Burası beni yeniden hayata döndürdü. İçim rahat gidiyorum, buradakiler de burada olmayanlar da bana çok şey kattı.
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"AİLEMİ, SEVENLERİMİ GURURLANDIRDIM"
Ben onları ayrı ayrı çok seviyorum. Ailemi, sevenlerimi gururlandırdığımı düşünüyorum. Seninle (Acun Ilıcalı) burada olduğum için çok şanslıyım. İnşallah buradan sonra da beraber olmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum, başka söyleyeceğim bir şey yok."
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ACUN ILICALI: BURADAN BAŞIN DİK ŞEKİLDE ÇIKIYORSUN
Acun Ilıcalı ise "Yıllarca unutulmayacak bir performans sergiledin. Tarzın, tavrın, efendiliğinle. Benim için daha ileriye gitmesi gereken bir yarışmacıydın. Üzüldüm. Buradan başın dik olarak çıkıyorsun. Dışarıda takdiri çok daha iyi duyacaksın. Eminim Bursaspor'da şampiyon olduğun dönemin tazelendiğini hissedeceksin" şeklinde konuştu.
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BARIŞ'TAN SERCAN'A: NİSA OLAYINDA ASLA SENİ SATMADIM
Survivor Barış, Sercan Yıldırım'la vedalaşırken "Nisa olayında asla seni satmadım' dedi.
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YASİN VE BERKAN'A GÖZ KIRPTI
Ancak Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın ismini açıkladığı anda Barış yanındaki Yasin ve Berkan'a göz kırptı.
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SOSYAL MEDYA YIKILDI
Sercan Yıldırım'ın Survivor'dan elenmesi sosyal medyada birçok tepki topladı.