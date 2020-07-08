Son Dakika | Survivor'da Sercan elenince Barış: Nisa olayında ben...

"SURVIVOR BENİ YENİDEN HAYATA DÖNDÜRDÜ" Duygusallığım elendiğim için değil burada geçirdiğim vakit için. Survivor hayatımı etkiledi. Burada her şeyi yaşadım diyebilirim. Burası beni yeniden hayata döndürdü. İçim rahat gidiyorum, buradakiler de burada olmayanlar da bana çok şey kattı.