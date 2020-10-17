Son Dakika | Survivor Sercan Yıldırım'dan sürpriz itiraf! 'Futbola dönmek...'

"BURSASPOR'UN GENÇ FUTBOLCULARI ÇOK İYİ" "Bursaspor'da şu an genç oyuncular ön planda. Bu oyuncular gelecekte çok büyük işler başaracaklar. Şu anda da iyi oynuyorlar. Takım oyununu biraz daha geliştirilirse çok daha iyi skorlar gelecektir. Burak Kapacak ve Ali Akman ülkemizi A Milli Takım'da ve Avrupa'da temsil edebilecek isimler. İkisi de özel isimler. Önlerinde Enes Ünal gibi bir örnek var. İnşallah Bursa'yı bu isimler gelecekte başarı ile temsil ederler. Allah yollarını açık etsin"