Survivor Aycan'a rüya gibi teklif!

"NECLA HOCA OLDUĞU SÜRECE MİLLİ TAKIMA GİTMEM" Ona kızgın değilim sadece hala şoktayım. Neden böle bir şey söyledin? Beni ararsa konuştuktan sonra fikirlerim de değişebilir. Bu haksızlık yani. Ben orada bir yarışmadayım, sen benim hakkımda böyle bir şey diyorsun ve izleyenler de ona inanıyor.