Survivor Aycan'a rüya gibi teklif!

Survivor 2020'de başarılı performansı ve özellikle oynadığı maçlardaki golleriyle adından söz ettiren Aycan Yanaç'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Kadın Milli Futbol Takımımızın formasını da giyen Aycan Yanaç, Survivor'a katılmasının ardından tartışmaların odak noktasına haline gelmişti.
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"SİZ OLSANIZ MİLLİ TAKIMA ALIR MISINIZ?"
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, Aycan Yanaç için "Survivor’dan sonra tekrar milli takıma çağrılacak mı?' sorusuna "Siz olsanız yarışmadan çağırıp milli takıma alır mıydınız?
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Benim oyuncularım burada kan ter içinde antrenman yaparken, milli takım maçlarına kanalize olmuşken, bütün konsantrasyonlarını maça vermişken yarışmaya giden bir Aycan’ı çağıracağımı zannetmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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"ÖĞRENİNCE ŞOK OLDUM"
Daha sonra yarışmadan elenen Aycan Yanaç ise bu konuyla alakalı olarak geçtiğimiz gün YouTube’da yayınlanan ‘Sorgu Odası’ isimli programda çok sert açıklamalarda bulunmuş ve şunları söylemişti:
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“Elendikten sonra bunu öğrendim. Bunu öğrenince üzüldüm ve şok oldum. Benim Suvivor’a giderken milli takımla böyle bir problemim yoktu. Onlarla böyle bir konuşmam olmadı.
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Survivor ve milli takım arasında bir seçim yapmam gerekse tabii ki milli takımı seçerdim. Survivor yokken benim hayatımda futbol vardı. Tamam Survivor’a gittim ve elendim benim hayatımda hala futbol var.
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"NECLA HOCANIN BENİ ARAMASINI BEKLEDİM"
Benim Necla hocayla görüşmem bile olmadı. Kaç yaşına gelmişsin, milli takımın başında bir antrenörsün, böyle bir yalanı nasıl söylersin sen?
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Ben bunu duyduktan sona gerçekten şok oldum çünkü Necla hocayla gerçekten hiçbir konuşmam olmadı. Hatta hala da böyle bir konuşma yapmadık.
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Ben yarışmadan elenince Necla hocanın beni aramasını bekledim. Belki kendine “Tamam ben Aycan’la böyle bir konuşma yapmadım, böyle bir yalan söyledim, acaba belki aramı düzeltir miyim, gönlünü alabilir miyim” diye sormuştur diye düşündüm. Ben bunu bekledim.
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"NECLA HOCA OLDUĞU SÜRECE MİLLİ TAKIMA GİTMEM"
Ona kızgın değilim sadece hala şoktayım. Neden böle bir şey söyledin? Beni ararsa konuştuktan sonra fikirlerim de değişebilir. Bu haksızlık yani. Ben orada bir yarışmadayım, sen benim hakkımda böyle bir şey diyorsun ve izleyenler de ona inanıyor.
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İnsanlar ‘Aycanla konuşmuş, Necla hoca böyle bir şey diyor’ diye düşünüyor. Ama böyle bir şey olmadı. Sen nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? Şimdi buna inanan insanlar, hakkımda kötü bir şey düşünmez mi?
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Necla hoca olduğu sürece milli takımdan teklif gelse de kabul etmem. Necla hocanın kafasında kurup böyle bir konuşma yapması beni gerçekten üzdü. Böyle bir şey olsa Almanya’da milli takım hocası benimle gurur duyar ve desteklerdi."
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AYCAN YANAÇ, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAYABİLİR
Gaziantep Güneş'in haberine göre ise gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Gaziantep ALG Spor, Aycan Yanaç'a talip oldu.
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Gaziantep ALG Spor Başkanı Ali Gözcü, Aycan Yanaç ile Kurban Bayramı sonrası görüşeceklerini ve şartlarda anlaşılırsa Aycan'ı kadroya katacaklarını ifade etti.