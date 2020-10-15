MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! Büyük sürpriz: 18 transferli Fenerbahçe beklenirken...
GeriFutbol Son Dakika | Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! Büyük sürpriz: 18 transferli Fenerbahçe beklenirken...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 14:54 | 

Son Dakika | Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! Büyük sürpriz: 18 transferli Fenerbahçe beklenirken...

Süper Lig'de yeni sezonun ilk 4 haftası geride kalırken şampiyonluk adayları da konuşulmaya başlandı. Avrupa liglerindeki takımların durumlarını inceleyen Euro Club Index, 21 takımlı ligimizde mevcut performanslarla şampiyon olacak ve küme düşecek takımları açıkladı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'de ilk 4 hafta sonrası Alanyaspor 10 puanla lider, Fenerbahçe 8 puanla ikinci sırada, 7 puanlı 5 takım Karagümrük, Galatasaray, BB Erzurumspor, Antalyaspor ve Hatayspor olarak sıralandı. Trabzonspor 5 puanla 12. sırada yer alırken Beşiktaş 4 puanla 15., son şampiyon Başakşehir ise 1 puanla son sırada bulunuyor. İşte Euro Club Index'in şampiyonluk ve küme düşme tahminleri...

2
Abone Olgoogle-news

21- Ankaragücü / Tahmini puan: 38 (Küme düşecek)

GELEN OYUNCULAR: Fuat Çapa (Teknik direktör), Daniel Lukasik | Lechia Gdansk (Bedelsiz), Zvonimir Sarlija | Slaven Belupo (350 bin Euro), Erdi Dikmen | Keçiörengücü, Jonathan Bolingi | Royal Antwerp (Kiralık), Joseph Paintsill | Genk (Kiralık), Luka Adsic | Anderlecht (Kiralık), Mücahit Can Akçay | İH Konyaspor (Bedelsiz), Şahverdi Çetin | E. Frankfurt (Bedelsiz), Assane Diousse | Saint-Etienne (Kiralık), Alper Potuk | Fenerbahçe (Bedelsiz), Idriz Voca | FC Luzern (Bedelsiz), Emre Güral | Türkgücü München, Torgeir Börven | Rosenborg BK (Bedelsiz), Endri Çekici | NK Olimpija Ljubljana (Bonservisiyle)GİDEN OYUNCULAR: Gerson Rodrigues | Dinamo Kiev (Kiralıktan döndü), Konrad Michalak | Akhmat Grozny (Kiralıktan döndü), Dever Orgill (Serbest), Gelmin Rivas (Serbest), Suat Kaya | Tarsus İdmanyurdu (Kiralık)

320- Denizlispor / Tahmini puan: 38 (Küme düşecek)
Abone Olgoogle-news

20- Denizlispor / Tahmini puan: 38 (Küme düşecek)

GELEN OYUNCULAR: Robert Prosinceki (Teknik direktör), Cenk Gönen (Serbest), Marvin Bakalorz (Serbest), Costel Pantilimon | Omonoia Lefkoşa (Bedelsiz), Sakıb Aytaç | Yeni Malatyaspor, Özer Özdemir | Yeni Malatyaspor, Muris Mesanovic | Mlada Boleslav (Kiralık), Faibano Leismann | Palmeiras, Neven Subotic | Union Berlin, Mathieu Dossevi | Toulouse (Bedelsiz)GİDEN OYUNCULAR: Syam Ben Youssef (Serbest), Ogenyi Onazi (Serbest), Óscar Estupiñán | Vitória Guimarães (Kiralıktan döndü), Isaac Sackey | A. Alanyaspor (Kiralıktan döndü), Emre Sağlık | Somaspor (Bedelsiz)

419- Çaykur Rizespor / Tahmini puan: 40 (Küme düşecek)
Abone Olgoogle-news

19- Çaykur Rizespor / Tahmini puan: 40 (Küme düşecek)

GELEN OYUNCULAR: Stjepan Tomas (Teknik direktör), Konrad Michalak | Akhmat Grozny (Kiralık), Nadir Çiftçi | (Bedelsiz), Yasin Pehlivan | Gençlerbirliği (Bedelsiz), Kemal Rüzgar | Altınordu (Bedelsiz), Engin Bekdemir | F. Karagümrük (Bedelsiz), Fabricio Baiano | Maritimo (Bedelsiz), Loic Remy | Lille (Bedelsiz), Selim Ay | İH Konyaspor (Bedelsiz), Atakan Akkaynak | Willem 2, Yassine Meriah | Olimpiakos (Kiralık), Can Muhammet Vural | Pazarspor, Doğan Erdoğan | Trabzonspor, Godfred Donsah | Bologna (Kiralık), Murat Sağlam | Fenerbahçe (Kiralık), İsmail Köybaşı | Granada (Bonservisiyle), Onur Bulut | (Alanyaspor (Kiralık), Dusan Jovancic | Kızılyıldız (Bonservisiyle)GİDEN OYUNCULAR: Yan Sasse | Coritiba (Kiralıktan döndü), Denys Garmash | Dinamo Kiev (Kiralıktan döndü), Ivanildo Fernandes | Sporting (Kiralıktan döndü), Andriy Boryachuk | Shakhtar Donetsk (Kiralıktan döndü), Mohamed Abarhoun (Serbest), Atakan Akkaynak | Münih Türkgücü (Kiralık)

518- Yeni Malatyaspor / Tahmini puan: 42 (Küme düşecek)
Abone Olgoogle-news

18- Yeni Malatyaspor / Tahmini puan: 42 (Küme düşecek)

GELEN OYUNCULAR: Jody Lukoki (Bedelsiz), Christian Cueva | Santos FC (Kiralık) Murat Akça | Giresunspor (Bedelsiz), Jetmir Topalli (Bedelsiz), Hamza Hamzaoğlu | (Teknik direktör) Fernando Zuqui | Estudiantes, Guido Herrera | Talleres Cordoba (Bedelsiz), Karim Hafez | Wadi Degla, Adem Büyük | Galatasaray (Bedelsiz), Benjamin Tetteh | Sparta Prag (Kiralık - 650 bin euro), Zeki Yavru | Denizlispor (Bedelsiz), Doğukan Emeksiz | Sarıyer (Bedelsiz), Eray İşcan | HK Kayserispor (Bedelsiz), Ertaç Özbir | Gençlerbirliği (Bedelsiz), Olcay Şahan | (Bedelsiz)GİDEN OYUNCULAR: Thievy Bifouma | Shenzhen FC (2,8 milyon euro), Vidar Örn Kjartansson | Rostov (Kiralıktan döndü), Mitchell Donald (Serbest), Robin Yalçın (Serbest) Eren Tozlu (Serbest), Hikmet Karaman (Teknik direktör), Emre Selen | Adana Demirspor (Kiralık), Semih Kaya | Sparta Prag (Bedelsiz)

617- Kayserispor / Tahmini puan: 46
Abone Olgoogle-news

17- Kayserispor / Tahmini puan: 46

GELEN OYUNCULAR: Bayram Bektaş | (Teknik direktör), Yaw Ackah | Boavista, Daniel Avramovski | Vardar (Bedelsiz), Dimitrios Kolovetsios | Panathinaikos (Bedelsiz), Aaron Lennon | Burnley (Bedelsiz), İlhan Depe | Kasımpaşa (Bedelsiz), Muğdat Çelik | Gaziantep FK (Bedelsiz), Joseph Attamah | M. Başakşehir (Bedelsiz), Harrison Manzala | Angers, İlhan Parlak (Serbest), Denis Alibec | Astra Giurgiu (Bedelsiz), Manuel Fernandes - Krasnodar (Bonservisiyle)GİDEN OYUNCULAR: Muris Mesanovic | Mlada Boleslav (Kiralıktan döndü), Emre Taşdemir | Galatasaray (Kiralıktan döndü), Aymen Abdennour |(Serbest), Robert Prosinecki (Teknik direktör), Bernard Mensah | Beşiktaş (Kiralık) Artem Kravets |(Serbest), Ziya Alkurt (Serbest), Ben Rienstra | Fortuna Sittard, Eray İşcan | Yeni Malatyaspor (Bedelsiz), Wilfried Kanga | Angers

716- Gençlerbirliği / Tahmini puan: 47
Abone Olgoogle-news

16- Gençlerbirliği / Tahmini puan: 47

GELEN OYUNCULAR: Diego Angelo | FTA Antalyaspor (Bedelsiz) Salih Dursun (Bedelsiz), Dominik Furman | Wisla Plock (Bedelsiz), Mattias Johansson | Panathinaikos (Bedelsiz), Mustafa Çeçenoğlu | Menemenspor, Murat Yıldırım | Yeni Malatyaspor, Robert Piris da Motta | Flamengo (Kiralık)GİDEN OYUNCULAR: Sadio Diallo (Serbest), Ahmet Oğuz | Kasımpaşa (Bedelsiz), Mats Seuntjens | Fortuna Sittard (Bedelsiz), Mike van Beijnen | Fortuna Sittard (Bedelsiz), Erdem Özgenç (Serbest), Emre Gündoğdu | A. Keçiörengücü (Kiralık), Yasin Pehlivan | Ç. Rizespor (Bedelsiz)

815- Gaziantep FK / Tahmini puan: 48
Abone Olgoogle-news

15- Gaziantep FK / Tahmini puan: 48

GELEN OYUNCULAR: Cenk Enver Şahin (Serbest), Furkan Soyalp | M. Başakşehir (Bedelsiz), Çağlar Şahin Akbaba | Bursaspor (Bedelsiz), Alexandru Maxim | Maniz 05 (Bedelsiz), Zvonimir Kozulj | (Serbest), Andre | Gremio) Furkan Soyalp (Medipol Başakşehir), Andre Felipe | Gremio, Muhammet Demir | Medipol Başakşehir (Kiralık), Kevin Mirallas | Royal Antwerp (Bedelsiz)GİDEN OYUNCULAR: Olarenwaju Kayode | Shakhtar Donetsk (Kiralıktan döndü), Bartlomiej Pawlowski | Slack Wroclaw (Bedelsiz)

914- BB Erzurumspor / Tahmini puan: 49
Abone Olgoogle-news

14- BB Erzurumspor / Tahmini puan: 49

GELEN OYUNCULAR: Arturo Mina | Y. Malatyaspor (Bedelsiz), Kaan Kanak (Serbest), Arvydas Novikovas (Legia Warszawa), Mitchell Donald (Y. Malatyaspor), Muhammed Gönülaçar | Ümraniyespor (Bedelsiz) Adolphe Teikeu | Sochaux (Bedelsiz), Petrus Boumal | Ural (Bedelsiz), Fabian Farnolle | Yeni Malatyaspor, Armando Sadiku (Serbest), Muhammed Gönülacar | Ümraniyespor, Mücahid Albayrak | Gaziantep FK (Kiralık), Ricardo Gomea | Sharjah FCGİDEN OYUNCULAR: İbrahim Sehic | İH Konyaspor (Bedelsiz), Tunay Deniz | Offencach (Bedelsiz), Jasmin Scuk | Altay (Bedelsiz), Sefa Akgün | 24 Erzincanspor (Kiralık), Osman Şahin | Ofspor (Kiralık), Mickael Pote | Bandırmaspor, Batuhan Artarslan | Ümraniyespor (Kiralık), Yusuf Gültekin | Ümraniyespor (Kiralık, Muhammed Gönülaçar | Kocaelispor, Cem Barlik | Serbest, Merthan Açıl | Kariyer sonu, Aykut Demir | Boluspor

1013- Göztepe / Tahmini puan: 50
Abone Olgoogle-news

13- Göztepe / Tahmini puan: 50

GELEN OYUNCULAR: Burak Süleyman | Kocaelispor (Bedelsiz), Kubilay Sönmez | Hatayspor, Brown Ideye | Aris (Bedelsiz), Cherif Ndiaye | HNK Gorica (Kiralık), İrfan Can Eğribayat | Adanaspor (Bedelsiz), Dzenan Burekovic | Ujpest (Bedelsiz), Balazs Megyeri | Atromitos (Bedelsiz), Marko Mihojevic | PAOK, Guilherme | Alvarenga (Sarın alma opsiyonlu kiralık), Kerim Alıcı | AltınorduGİDEN OYUNCULAR: Serdar Gürler | SD Huesca (Kiralıktan döndü), Soner Aydoğdu | M. Başakşehir (Kiralıktan döndü), André Castro | Braga (Bedelsiz), Beto (Serbest), Kamil Wilczek | FC Copenhagen (900 bin euro), Kerem Atakan Kesgin | DG Sivasspor (Bedelsiz), Göktuğ Serik | Ümraniyespor (Kiralık), Kerim Alıcı | Boluspor (Kiralık)

1112- Fatih Karagümrük / Tahmini puan: 50
Abone Olgoogle-news

12- Fatih Karagümrük / Tahmini puan: 50

GELEN OYUNCULAR: Emiliano Viviano (Bedelsiz), Ervin Zukanovic | SPAL (Bedelsiz), Mevlüt Erdinç | Fenerbahçe (Bedelsiz), Enzo Roco | Beşiktaş (Bedelsiz), Eric Lichaj | Hull City (Bedelsiz), Aatif Chahechouhe | FTA Antalyaspor (Bedelsiz), Vato Arveladze | Locomotive, Jure Balkovec | Empoli (Bedelsiz), Lucas Biglia | Milan (Bedelsiz), Badou Ndiaye | Stoke City, Jimmy Durmaz | Galatasaray (Kiralık), Yavuz Ulaş Genç | BB ErzurumsporGİDEN OYUNCULAR: Joseph Attamah | M. Başakşehir (Kiralıktan döndü), Engin Bekdemir | Ç. Rizespor (Bedelsiz)

1211- Hatayspor / Tahmini puan: 51
Abone Olgoogle-news

11- Hatayspor / Tahmini puan: 51

GELEN OYUNCULAR: Aaron Boupendza | Bordeaux (Bedelsiz), Pablo Santos | Braga (Kiralık) Ömer Erdoğan (Teknik direktör) Ruben Riberio (Bedelsiz), Burak Can Çamoğlu | Karlsruhe (Bedelsiz), Guido Herrera | CA Talleres, Munir Mohand Mohamedi | Malaga (Bedelsiz), Mame Diouf | Stoke (Bedelsiz), Alexandros Katranis | Saint-Etienne (Kiralık), Yavuz Buğra Boyar | GMG Kastamonu (Bedelsiz), Adama Traore | Monaco, Babajide Akintola | Midtjylland (Kiralık), Isaac Sackey | A. Alanyaspor (Bedelsiz),GİDEN OYUNCULAR: Alican Özfesli | M. Başakşehir (Kiralıktan döndü), Kubilay Sönmez (Serbest), Furkan Şeker (Serbest), Ömer Alıcı (Serbest), Veysel Ünal | Afjet Afyonspor (Kiralık), Emre Bekir | Serik Belediyespor (Bedelsiz)

1310- Kasımpaşa / Tahmini puan: 51
Abone Olgoogle-news

10- Kasımpaşa / Tahmini puan: 51

GELEN OYUNCULAR: Mehmet Altıparmak (Teknik direktör), Kevin Varga | Debreceni, Yasin Dülger | Boluspor, Mehmet Feyzi Yıldırım | Eskişehirspor, Alan Lima Carius | SKN St. Pölten, Julian Jeanvier | Brentford, Ertuğrul Taşkıran | Konyaspor (Bedelsiz), Ahmet Oğuz | Gençlerbirliği (Bedelsiz), Erdem Canpolat | Schalke 04, Florent Hadergjonaj | Huddersfield, Gilbert Koomson | SK Brann, Armin Hodzic | MOL Fehérvár (Bedelsiz)GİDEN OYUNCULAR: Jorge Fernandes | Porto (Kiralıktan döndü), Dieumerci Ndongala | Genk (Kiralıktan döndü), Zvonimir Sarlija | Slaven Belupo (Kiralıktan döndü), Florent Hadergjonaj | Huddersfield (Kiralıktan döndü), Yassine Meriah | Olimpiakos (Kiralıktan döndü), İlhan Depe (Serbest), Fatih Öztürk | Galatasaray (Bedelsiz), Mame Thiam | Fenerbahçe (Bedelsiz)

149- Konyaspor / Tahmini puan: 53
Abone Olgoogle-news

9- Konyaspor / Tahmini puan: 53

GELEN OYUNCULAR: Sehic (Serbest), Musa Çağıran | Aytemiz Alanyaspor (Bedelsiz), Samuel Eduok | HNK Hajduk Split (Kiralık), Sokol Çikalleshi | Akhisarspor, Adil Demirbağ | Adana Demirspor, İsmail Kartal (Teknik direktör), Ahmet Çalık | (bedelsiz)GİDEN OYUNCULAR: Riad Bajić | Udinese (Kiralıktan döndü), Jens Jönsson (Serbest), Ferhat Öztorun | Tuzlaspor (Bedelsiz), Kaan Özdemir | Kahramanmaraşspor (Kiralık) Mücahit Can Akçay | (Bedelsiz)

158- Antalyaspor / Tahmini puan: 58
Abone Olgoogle-news

8- Antalyaspor / Tahmini puan: 58

GELEN OYUNCULAR: Dever Orgill | MKE Ankaragücü (Bedelsiz), Gökdeniz Bayrakdar | Kocaelispor (Bedelsiz), Serdar Gürler | SD Huesca (Bedelsiz), Nuri Şahin (Serbest), Sidney Sam | Rheindorf Altach, Omar Imeri | Shkendija (Bedelsiz), Ali Eren İyican | Ankaraspor, Doğukan Özkan | Beşiktaş, Naldo | EspanyolGİDEN OYUNCULAR: Sinan Gümüş | Genoa (Kiralıktan döndü), William Vainqueur (Serbest), Ondrej Celustka | Sparta Prag (Bedelsiz), Fredy (Serbest), Charles (Serbest), Yekta Kurtuluş (Serbest), Diego Ângelo | Gençlerbirliği (Bedelsiz), Salih Dursun | Gençlerbirliği (Bedelsiz), Gustavo Blanco Leschuk | Oviedo (Kiralık), Nazım Sangare | Fenerbahçe, Paul Mukairu | Anderlecht (Kiralık), Harun Alpsoy | Altay (Kiralık)

167- Sivasspor / Tahmini puan: 58
Abone Olgoogle-news

7- Sivasspor / Tahmini puan: 58

GELEN OYUNCULAR: Jorge Felix | Piast Gliwice (Bedelsiz), Robin Yalçın | Y. Malatyaspor (Bedelsiz) Max Gradel (Bedelsiz), Kerem Atakan Kesgin | Göztepe (Bedelsiz), Casimir Ninga | Angers (Kiralık) Robin Yalçın (Bedelsiz), Fayçal Fajr | Getafe (Bedelsiz), Kayode | Shaktar Donetsk (Kiralık)GİDEN OYUNCULAR: Fernando Andrade | Porto (Kiralıktan döndü), Petar Skuletic | Montpellier (Kiralıktan döndü), Mert Hakan Yandaş (Serbest), Emre Kılınç (Serbest)

176- Beşiktaş / Tahmini puan: 65
Abone Olgoogle-news

6- Beşiktaş / Tahmini puan: 65

GELEN OYUNCULAR: Fabrice N'Sakala | A. Alanyaspor (Bedelsiz), Bernard Mensah | HK Kayserispor (Kiralık), Welinton | A. Alanyaspor (Bedelsiz), Atakan Üner | Altınordu (150 bin euro), Francisco Montero | Atletico Madrid (Kiralık), Josef de Souza | Al Ahli Jeddah (Bedelsiz), Gökhan Töre (Serbest), Vincent Aboubakar | Porto (Serbest), Valentin Rosier | Sporting (Kiralık), Rachid Ghezzal | Leicester (Kiralık)GİDEN OYUNCULAR: Víctor Ruiz (Serbest), Burak Yılmaz | LOSC Lille (Bedelsiz), Mohamed Elneny | Arsenal (Kiralıktan döndü), Abdoulay Diaby | Sporting (Kiralıktan döndü), Kevin-Prince Boateng | Fiorentina (Kiralıktan döndü), Caner Erkin (Serbest), Gökhan Gönül (Serbest), Fatih Aksoy | A. Alanyaspor (Bedelsiz), Sedat Şahintürk | A. Demirspor (Bedelsiz), Oğuzhan Akgün | Altınordu (Kiralık), Oğuzhan Akgün | Altınordu (Kiralık), Alpay Çelebi | A. Alanyaspor (Kiralık)

185- Alanyaspor / Tahmini puan: 67
Abone Olgoogle-news

5- Alanyaspor / Tahmini puan: 67

GELEN OYUNCULAR: Çağdaş Atan (Teknik direktör), Tayfur Bingöl | Bursaspor (Kiralıktan döndü), Fatih Aksoy | Beşiktaş (Bedelsiz), Ufuk Ceylan | Y. Malatyaspor (Bedelsiz), Davidson Pereira | Vitoria Guimaraes (Bedelsiz), Adam Bareiro | Monterrey (Bedelsiz), Ahmet Gülay | Beşiktaş (Kiralık), Khouma Babacar | Sassuolo (Kiralık), François Moubandje | Dinamo Zagreb (Kiralık), Efkan Bekiroğlu | 1860 Münih (Bedelsiz), Berkan Kutlu | Sion, Çağrı Güney | Bursaspor (Kiralık), Alpay Çelebi | Beşiktaş (Kiralık)GİDEN OYUNCULAR: Junior Fernandes | Ittihad Kalba (Serbest), Papiss Demba Cissé (Serbest), Fabrice N'Sakala (Serbest), Djalma (Serbest), Kaan Kanak | BB Erzurumspor (Bedelsiz), Haydar Yılmaz | Tuzlaspor (Bedelsiz), Lokman Gör | Altay (Bedelsiz), Junior Fernandes | El-İttihad Kalba, Musa Çağıran | İH Konyaspor (Beedelsiz), Emircan Altıntaş (Adana Demirspor (Kiralık), Reso Akın | Tuzlaspor (Beledsiz), Isaac Sackey | A. Hatayspor (Bedelsiz), Welinton | Beşiktaş (Bedelsiz), Baiano | Serbest

194- Fenerbahçe / Tahmini puan: 67
Abone Olgoogle-news

4- Fenerbahçe / Tahmini puan: 67

GELEN OYUNCULAR: Erol Bulut (Teknik direktör), Michael Frey | Nürnberg (Kiralıktan döndü), Mert Hakan Yandaş (Serbest), Gökhan Gönül (Serbest), Caner Erkin (Serbest), Filip Novak (Serbest), Barış Sungur | 1928 Bucaspor (Bedelsiz), Mame Thiam | Kasımpaşa (Bedelsiz), Sinan Gümüş | Genoa (Bedelsiz), Jose Sosa | Trabzonspor (Bedelsiz), Mauricio Lemos | Las Palmas, Enner Valencia | Tigres, İsmail Yüksek | Gölcükspor (65 bin euro), Marcel Tisserand | WfL Wolfsburg (Bedelsiz), Nazım Sangare | Fraport TAV Antalyaspor (1 milyon 750 bin euro), Mbwana Samatta | Aston Villa (6 milyon Euro), Papiss Cisse (Bedelsiz), Kemal Ademi | Basel (Bonservisiyle)GİDEN OYUNCULAR: Simon Falette | Frankfurt (Kiralıktan döndü), Hasan Ali Kaldırım (Serbest), Emre Belözoğlu (Kariyer sonu), Alper Potuk | MKE Ankaragücü (Bedelsiz), Mevlüt Erdinç | F. Karagümrük (Serbest) Tolgay Arslan | Udinese (Serbest), Muhammed Gümüşkaya | Beypiliç Boluspor (Kiralık), Vedat Muriqi | Lazio (17,5 milyon Euro), Miha Zajc | Genoa, Jailson | Dalian (4,5 milyon Euro), Michael Frey | Waasland Beveren (Kiralık), Deniz Türüç | Medipol Başakşehir (Kiralık), Muhammet Ömer Çakı | Adanaspor (Kiralık), Zanka | Kopenhag

203- Başakşehir / Tahmini puan: 68
Abone Olgoogle-news

3- Başakşehir / Tahmini puan: 68

GELEN OYUNCULAR: Milos Jojic | Wolfsberger (Kiralıktan döndü), Cemali Sertel | Eskişehirspor (Kiralıktan döndü), Soner Aydoğdu | Göztepe (Kiralıktan döndü), Alican Özfesli | Hatayspor (Kiralıktan döndü), Berkay Özcan | Hamburg (2,5 milyon euro), Muhammed Şengezer | Adana Demirspor (Kiralıktan döndü), Joseph Attamah | F. Karagümrük (Kiralıktan döndü), Okechukwu Azubuike | Pyramids (1,5 milyon euro), Hasan Ali Kaldırım | Fenerbahçe (Bedelsiz), Muhammet Demir | Gaziantep FK (Kiralıktan döndü), Rafael | Olimpik Lyon (Bedelsiz), Nacer Chadli | Monaco, Bolingoli Mbombo | Celtic, Ravil Ragir | Altınordu, Deniz Türüç | Fenerbahçe (Kiralık), Giuliano | (Bedelsiz)GİDEN OYUNCULAR: Robinho (Serbest), Okechukwu Azubuike | Pyramids FC (Kiralıktan döndü), Eljero Elia (Serbest), Gaël Clichy (Serbest), Uğur Uçar (Serbest), Gökhan İnler (Serbest), Furkan Soyalp | Gaziantep FK (Bedelsiz), Atabey Çiçek | Westerlo (Kiralık), Muhammet Arslantaş | Beypiliç Boluspor (Kiralık), Mert Çelik | Neftçi Bakü

212- Trabzonspor / Tahmini puan: 71
Abone Olgoogle-news

2- Trabzonspor / Tahmini puan: 71

GELEN OYUNCULAR: Anders Trondsen | Rosenborg (950 bin euro), Stiven Plaza | Real Valladolid (Kiralık - 100 bin euro), Marlon Rodrigues Xavier | Fluminense (Kiralık - 150 bin euro), Flavio Medeiros da Silva | Bahia (1,2 milyon euro), Muhammet Taha Tepe | Altınordu (307 bin euro), Benik Afome | Stoke City (100 bin Euro), Lewis Baker | Chelsea (Kiralık-Bedelsiz), Fousseni Diabate | Leicester City (1 milyon 573 bin Euro), Djaniny Semedo (Serbest), Vitor Hugo | Palmeiras (3,2 milyon euro)GİDEN OYUNCULAR: Badou Ndiaye | Stoke City (Kiralıktan döndü), Manoel | Cruzeiro (Kiralıktan döndü), Filip Novak (Serbest), José Sosa (Serbest), Manuel da Costa (Serbest), Alexander Sörloth | Leipzig (11 milyon euro), Guilherme | (Göztepe)

221- Galatasaray / Tahmini puan: 73 (Şampiyon)
Abone Olgoogle-news

1- Galatasaray / Tahmini puan: 73 (Şampiyon)

GELEN OYUNCULAR: Emre Taşdemir | HK Kayserispor (Kiralıktan döndü), Arda Turan (Serbest), Oğulcan Çağlayan | Ç. Rizespor (Bedelsiz), Emre Kılınç (Serbest), Fatih Öztürk | Kasımpaşa (Bedelsiz), Omar Elabdellaoui | (Serbest), Oghenekaro Peter Etebo | Stoke City (Kiralık)GİDEN OYUNCULAR: Mariano | Atlético Mineiro (Bedelsiz), Jean Michaël Seri | Fulham (Kiralıktan döndü), Mario Lemina | Southampton (Kiralıktan döndü), Emre Mor | Celta Vigo (Kiralıktan döndü), Florin Andone | Brighton (Kiralıktan döndü), Maicon | Al-Nassr (1,4 milyon euro), Adem Büyük | Yeni Malatyaspor (Bedelsiz), Mustafa Kapı | Lille, Jimmy Durmaz | F. Karagümrük (Kiralık), Berk Balaban | Ankaraspor (Kiralık), Ahmet Çalık | (Serbest)

23
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi