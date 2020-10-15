Son Dakika | Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! Büyük sürpriz: 18 transferli Fenerbahçe beklenirken...

2- Trabzonspor / Tahmini puan: 71 GELEN OYUNCULAR: Anders Trondsen | Rosenborg (950 bin euro), Stiven Plaza | Real Valladolid (Kiralık - 100 bin euro), Marlon Rodrigues Xavier | Fluminense (Kiralık - 150 bin euro), Flavio Medeiros da Silva | Bahia (1,2 milyon euro), Muhammet Taha Tepe | Altınordu (307 bin euro), Benik Afome | Stoke City (100 bin Euro), Lewis Baker | Chelsea (Kiralık-Bedelsiz), Fousseni Diabate | Leicester City (1 milyon 573 bin Euro), Djaniny Semedo (Serbest), Vitor Hugo | Palmeiras (3,2 milyon euro)GİDEN OYUNCULAR: Badou Ndiaye | Stoke City (Kiralıktan döndü), Manoel | Cruzeiro (Kiralıktan döndü), Filip Novak (Serbest), José Sosa (Serbest), Manuel da Costa (Serbest), Alexander Sörloth | Leipzig (11 milyon euro), Guilherme | (Göztepe)