Son Dakika | Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! Büyük sürpriz: 18 transferli Fenerbahçe beklenirken...
Süper Lig'de yeni sezonun ilk 4 haftası geride kalırken şampiyonluk adayları da konuşulmaya başlandı. Avrupa liglerindeki takımların durumlarını inceleyen Euro Club Index, 21 takımlı ligimizde mevcut performanslarla şampiyon olacak ve küme düşecek takımları açıkladı...
Süper Lig'de ilk 4 hafta sonrası Alanyaspor 10 puanla lider, Fenerbahçe 8 puanla ikinci sırada, 7 puanlı 5 takım Karagümrük, Galatasaray, BB Erzurumspor, Antalyaspor ve Hatayspor olarak sıralandı. Trabzonspor 5 puanla 12. sırada yer alırken Beşiktaş 4 puanla 15., son şampiyon Başakşehir ise 1 puanla son sırada bulunuyor. İşte Euro Club Index'in şampiyonluk ve küme düşme tahminleri...
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