Son Dakika | Süper Lig'e geri dönüyor! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

Süper Lig'de ilk 3 hafta geride kalmasına rağmen takımların transfer çalışmaları sürüyor.4 Ağustos tarihinde başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.Transfer tahtasının kapanmasına sayılı günler kala Süper Lig'de ses getirecek bir transfer operasyonu yürütüldüğü ortaya çıktı.Kariyerine yurt dışında devam eden milli futbolcumuz, adım adım Süper Lig'e dönüyor.Zamanında Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren yıldız oyuncu, Trabzonspor forması giymek için gün sayıyor.İşte transfer dönemine damga vuran imzanın detayları...Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Filip Novak'ın Fenerbahçe'ye transferinin ardından sol bekte doğan boşluğu doldurmak için harekete geçti.Bordo mavili ekip, sol bek mevkiini A Milli Takım forması giyen Umut Meraş ile doldurmak istiyor.Trabzonspor yönetimi, 24 yaşındaki yetenekli oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak için Fransız temsilcisi Le Havre'ye resmi teklif yaptı.Umut Meraş kariyerine Fransa 2. Ligi'nde devam etmek istemiyor.Le Havre'nin Trabzonspor'dan gelen teklifi kabul etmesi halinde milli futbolcu, bordo mavili kulübe imza atacak.Trabzonspor, Umut Meraş ve Le Havre ile imzalayacağı kontrata satın alma opsiyonu koydurma adına da görüşmelerini sürdürüyor.Bordo mavili kulüp, Le Havre'den gelecek yanıtı bekliyor.Umut Meraş'ı daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe de kadrosuna katmak istemişti.Umut Meraş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Le Havre'den ayrılmak istediğini itiraf etmiş ve teklifler aldığını doğrulayarak kararını 1 ay içinde vereceğini söylemişti.Transfer konusunda inşallah 1 ay içinde bir şeyler olacak. Şu anda ayrılmak istiyorum zaten hedeflerim doğrultusunda. Türkiye'den isteyen kulüpler varUmut Meraş'ın ismi transfer döneminin başında Arsenal ve Porto ile de anılmıştı.