MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Süper Lig'e geri dönüyor! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...
GeriFutbol Son Dakika | Süper Lig'e geri dönüyor! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 30 Eylül 2020 - 16:09 | 

Son Dakika | Süper Lig'e geri dönüyor! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

Transfer döneminin sona ermesine günler kala bomba transfer operasyonu ortaya çıktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1SÜRPRİZ TRANSFER ATAĞI
Abone Olgoogle-news

SÜRPRİZ TRANSFER ATAĞI

Süper Lig'de ilk 3 hafta geride kalmasına rağmen takımların transfer çalışmaları sürüyor.

2SAYILI GÜNLER KALDI
Abone Olgoogle-news

SAYILI GÜNLER KALDI

4 Ağustos tarihinde başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

3ÇOK SES GETİRECEK
Abone Olgoogle-news

ÇOK SES GETİRECEK

Transfer tahtasının kapanmasına sayılı günler kala Süper Lig'de ses getirecek bir transfer operasyonu yürütüldüğü ortaya çıktı.

4SÜPER LİGE DÖNÜYOR
Abone Olgoogle-news

SÜPER LİG'E DÖNÜYOR

Kariyerine yurt dışında devam eden milli futbolcumuz, adım adım Süper Lig'e dönüyor.

5GALATASARAY VE FENERBAHÇE PEŞİNDEN KOŞMUŞTU
Abone Olgoogle-news

GALATASARAY VE FENERBAHÇE PEŞİNDEN KOŞMUŞTU

Zamanında Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren yıldız oyuncu, Trabzonspor forması giymek için gün sayıyor.

6
Abone Olgoogle-news

İşte transfer dönemine damga vuran imzanın detayları...

7NOVAKIN YERİNE GELİYOR
Abone Olgoogle-news

NOVAK'IN YERİNE GELİYOR

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Filip Novak'ın Fenerbahçe'ye transferinin ardından sol bekte doğan boşluğu doldurmak için harekete geçti.

8UMUT MERAŞ ATAĞI
Abone Olgoogle-news

UMUT MERAŞ ATAĞI

Bordo mavili ekip, sol bek mevkiini A Milli Takım forması giyen Umut Meraş ile doldurmak istiyor.

9RESMİ TEKLİF YAPILDI
Abone Olgoogle-news

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Trabzonspor yönetimi, 24 yaşındaki yetenekli oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak için Fransız temsilcisi Le Havre'ye resmi teklif yaptı.

10DEVAM ETMEK İSTEMİYOR
Abone Olgoogle-news

DEVAM ETMEK İSTEMİYOR

Umut Meraş kariyerine Fransa 2. Ligi'nde devam etmek istemiyor.

11GÖZLER LE HAVREDE
Abone Olgoogle-news

GÖZLER LE HAVRE'DE

Le Havre'nin Trabzonspor'dan gelen teklifi kabul etmesi halinde milli futbolcu, bordo mavili kulübe imza atacak.

12SATIN ALMA OPSİYONU
Abone Olgoogle-news

SATIN ALMA OPSİYONU

Trabzonspor, Umut Meraş ve Le Havre ile imzalayacağı kontrata satın alma opsiyonu koydurma adına da görüşmelerini sürdürüyor.

13CEVAP BEKLENİYOR
Abone Olgoogle-news

CEVAP BEKLENİYOR

Bordo mavili kulüp, Le Havre'den gelecek yanıtı bekliyor.

14FENERBAHÇE VE GALATASARAY İSTEMİŞTİ
Abone Olgoogle-news

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İSTEMİŞTİ

Umut Meraş'ı daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe de kadrosuna katmak istemişti.

15AYRILMAK İSTİYOR
Abone Olgoogle-news

AYRILMAK İSTİYOR

Umut Meraş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Le Havre'den ayrılmak istediğini itiraf etmiş ve teklifler aldığını doğrulayarak kararını 1 ay içinde vereceğini söylemişti.

16BÖYLE DUYURMUŞTU
Abone Olgoogle-news

BÖYLE DUYURMUŞTU

"Transfer konusunda inşallah 1 ay içinde bir şeyler olacak. Şu anda ayrılmak istiyorum zaten hedeflerim doğrultusunda. Türkiye'den isteyen kulüpler var"

17ARSENAL VE PORTO İDDİALARI
Abone Olgoogle-news

ARSENAL VE PORTO İDDİALARI

Umut Meraş'ın ismi transfer döneminin başında Arsenal ve Porto ile de anılmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi