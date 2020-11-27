Son Dakika | Süper Lig'e damga vuran Salih Uçan için bomba transfer!

TERİM: HEMEN HAREKETE GEÇELİM Salih'i yakından takip eden Terim'in, yöneticilerle yaptığı toplantıda Alanyaspor ile zaman geçirmeden görüşülmesini talep etti. Fotomaç'ın haberine göre; sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki futbolcu için uygun bir fiyatta anlaşılması bekleniyor.