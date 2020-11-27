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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 27 Kasım 2020 - 11:00 | 

Son Dakika | Süper Lig'e damga vuran Salih Uçan için bomba transfer!

Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Alanyaspor'un bu başarısında büyük pay sahibi olan Salih Uçan'ın Süper Lig'in devlerinden birine transfer olacağı belirtildi. İşte detaylar...

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Alanyaspor'da sergilediği performansla takımının liderlik mücadelesinde pay sahibi olan Salih Uçan için bomba bir transfer haberi gündeme geldi.

2LİGE DAMGA VURUYOR
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LİGE DAMGA VURUYOR

Fenerbahçe dahil birçok takımda forma giydikten sonra Alanyaspor'a giden ve kendisini yeniden göstermeyi başaran Salih Uçan, Who Scored'in istatistiklere göre geride kalan 9 haftalık süreçte Süper Ligin en yüksek reytinge sahip ikinci oyuncu oldu.

3TAM BİR REGİSTA
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TAM BİR REGİSTA

Takım arkadaşı Davidson'un (7.54) arından 7.50'lik reytingiyle zirvede yer alan Salih Uçan 566 dakikada 1 gol attı. Yüzde 85.6 isabetli pas yapıp, 1.3 şut istatistiği yakaladı. 2.4 top çaldı.1.3 top kesti. 1.4 kilit pas verip, 1.9 adam geçme yüzdesiyle oynadı. 9 haftada ortalama 45.1 pas yaparak Alanyaspor'un liderliğini eline aldı.

4GALATASARAY İSTİYOR
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GALATASARAY İSTİYOR

Süper Lig'de lider durumda olan Alanyaspor'un yıldızı Salih Uçan, Fatih Terim'in ve Galatasaray'ı radarına girmiş durumda.

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Çarşamba günü Florya'da Abdurrahim Albayrak ile görüşen Fatih Terim, devre arasında transfer edilmesini istediği oyuncuları yönetime iletti.

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Fatih hocanın ara transferde kadrosunda görmek istediği oyuncularla ilgili olarak, Albayrak'ın söz verdiği ve yönetim olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını söylediği öğrenildi.

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Vakit kaybetmeden çalışmalara başlayan Sarı-Kırmızılılar'ın listesinde Onyekuru, Seri, Mandzukic, Kenan Karaman ve Yunus Mallı gibi futbolcuların dışında Salih Uçan da yer alıyor.

8TERİM: HEMEN HAREKETE GEÇELİM
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TERİM: HEMEN HAREKETE GEÇELİM

Salih'i yakından takip eden Terim'in, yöneticilerle yaptığı toplantıda Alanyaspor ile zaman geçirmeden görüşülmesini talep etti. Fotomaç'ın haberine göre; sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki futbolcu için uygun bir fiyatta anlaşılması bekleniyor.

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