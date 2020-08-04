Son dakika | Beşiktaş ve Fenerbahçe'den yılın takası!
Süper Lig'de yer yerinden oynayacak...
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İsmail Er - Spor Arena | Transferi mümkün olduğunca düşük maliyetlere bitirmek için bonservisi elinde olan futbolculara ya da kiralıklara yönelen kulüplerin önündeki üçüncü bir seçenek de takas formülü...
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Genellikle yerli futbolcu transferinde kullanılan bu yöntem Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de gündemine geldi. Hem de iki sürpriz isim için...
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Sezonu üçüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi elemelerine katılım bileti alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yönetime verdiği transfer raporunda geçen yıl Aytemiz Alanyaspor’u çalıştırırken öğrencisi olan Ozan Tufan’ın alınmasını istedi.
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BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI YAPAR
Sergen Yalçın, Fenerbahçe’de bu sezonun en başarılı isimlerinden biri olan Ozan’ın çok yönlü bir orta saha oyuncusu olduğunu belirtip, alınması halinde takıma büyük katkı yapacağını ifade etti.
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Beşiktaş yöneticileri Sergen Yalçın’ın bu talebi üzerine sarı lacivertli kulüpteki mevkidaşları ile temasa geçti.
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Siyah-Beyazlılar, Ozan Tufan’a talip olduklarını bildirip "Eğer onay verirseniz oyuncuyla görüşüp fikrini almak istiyoruz" dediler.
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ÇEBİ VE KOÇ GÖRÜŞECEK
Fenerbahçe yönetiminde ise bu talebe karşılık Ozan Tufan’ı siyah beyazlı takımın Sırp yıldızı Adem Ljajic ile takas edilmesi fikri ortaya atıldı.
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İki futbolcunun da aynı menajerlik şirketiyle çalışmaları transferin gerçekleşme şansını yükseltirken, bu konudaki son sözü, önümüzdeki perşembe günü bir araya gelecek olan kulüp başkanları Ahmet Nur Çebi ile Ali Koç söyleyecek.
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Futbol çevreleri şimdi merakla Çebi-Koç zirvesinde karara bağlanacak olan ‘Ozan ile Ljajic takas edilecek mi?’ sorusunun cevabını bekliyor.
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LJAJIC 27 MAÇTA 10 NUMARA OLARAK GÖREV YAPTI
Adem Ljajic ise bu sezon forma giydiği 29 resmi maçın 27’sinde on numara, 2’sinde sol kanatta oynadı.
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37.3 MiLYON EURO BONSERVİS VE KİRA
Ljajic için 4 kulüp toplam 34.3 milyon Euro bonservis (Fiorentina 6.8, Roma 12, Torino 9, Beşiktaş 6,5); Inter (1.75) ve Beşiktaş da (1.25) milyon Euro kiralama bedeli ödedi (Toplam: 37.3 milyon Euro). Ljajic’in şu anki değeri 9 milyon Euro...
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OZAN TUFAN 6 FARKLI BÖLGEDE OYNADI
25 yaşındaki Ozan Tufan bu sezon forma giydiği 34 maçta defans ve orta sahanın 6 farklı bölgesinde oynadı.
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7 MİLYON EURO’YA ALINDI
Fenerbahçe, kendi jenerasyonunun en iyi yerli orta saha oyuncuları arasında yer alan Ozan Tufan’ı 2015 yılında Bursaspor’dan alırken bonservisine 7 milyon Euro ödedi. Futbolcunun şu anki piyasa değeri 4.5 milyon Euro...