Son dakika | Beşiktaş ve Fenerbahçe'den yılın takası!

37.3 MiLYON EURO BONSERVİS VE KİRA Ljajic için 4 kulüp toplam 34.3 milyon Euro bonservis (Fiorentina 6.8, Roma 12, Torino 9, Beşiktaş 6,5); Inter (1.75) ve Beşiktaş da (1.25) milyon Euro kiralama bedeli ödedi (Toplam: 37.3 milyon Euro). Ljajic’in şu anki değeri 9 milyon Euro...