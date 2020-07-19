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GeriFutbol Son Dakika | Süper Lig'de tarihi akşam! Şampiyon belli olabilir derken şoke eden gelişme...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 19 Temmuz 2020 - 15:27,

Son Dakika | Süper Lig'de tarihi akşam! Şampiyon belli olabilir derken şoke eden gelişme...

Süper Lig'de sezonun şampiyonluk düğümü bu akşam çözülebilir. Nefesler tutuldu, işte tarihi maçlara saatler kala yaşanan gelişmeler...

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1KİMSELERE SÖZ VERMEYİN
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KİMSELERE SÖZ VERMEYİN

Yeniden yetmişe tüm futbolseverler bugün Süper Lig maçlarına kilitlendi. Herkes maça saatler kala yaşanan bu gelişmeyi konuşuyor...

2ŞAMPİYON BELLİ OLABİLİR
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ŞAMPİYON BELLİ OLABİLİR

Tamamı saat 21.00’de başlayacak karşılaşmalardan çıkacak sonuçlara göre, 2019-20 Cemil Usta Sezonu’nun şampiyonu, küme düşenleri ve önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında Türkiye’yi temsil takımların belirlenme şansı son derece yüksek.

3SEZON FİNALİ TADINDA AKŞAM
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SEZON FİNALİ TADINDA AKŞAM

Günün en çok merak edilen mücadelesinde, 66 puanlı lider Medipol Başakşehir, son 10 maçta 20 puan toplayarak dikkatleri üzerine çeken 32 puanlı HES Kablo Kayserispor’u konuk edecek.

4KAZANIRSA ŞAMPİYON
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KAZANIRSA ŞAMPİYON

Turuncu lacivertliler kazanırsa, 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Trabzonspor’un sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın sonucuna bakılmaksızın, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

5
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BİR BAŞKA İHTİMAL

Başakşehir ile Trabzon haftayı beraberlik ya da yenilgiyle kapatır ve 4 puanlık fark korunursa, turuncu lacivertliler yine mutlu sona ulaşacak.

6SON HAFTAYA SARKABİLİR
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SON HAFTAYA SARKABİLİR

Başakşehir’in yenilgisi durumunda Trabzonspor’un alacağı beraberlik ya da galibiyet şampiyonluk yarışını son haftaya taşıyacak.

7GENEL AVERAJ TRABZONSPOR LEHİNE
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GENEL AVERAJ TRABZONSPOR LEHİNE

İkili averajları eşit olan iki takım sezonu aynı puanda bitirirse, genel averaja bakılacak. Genel averaj şu an itibariyle bordo mavili takım lehine (34’e 31)...

8KÜMEDE KALMA SAVAŞI
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KÜMEDE KALMA SAVAŞI

Başakşehir ve Trabzon’un rakipleri de bugün sahada ‘olmak ya da olmamak’ mücadelesi verecek. Kayserispor ve Konyaspor sahadan puansız ayrılmaları durumunda kümede kalma şanslarını zora sokacak.

9ALT SIRALAR YANIYOR
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ALT SIRALAR YANIYOR

Düşme hattındaki diğer önemli karşılaşmalarda; Çaykur Rizespor (32), BtcTurk Yeni Malatyaspor’u (33) ağırlayacak, Yukatel Denizlispor da (35) Avrupa Ligi’ne katılmayı hedefleyen Aytemiz Alanyaspor’a (51) konuk olacak. 29 puanla son sıradaki MKE Ankaragücü de sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

10DERBİ HEYECANI
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DERBİ HEYECANI

Süper Lig’de sezonun son derbi maçı da bu akşam oynanacak. 56 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş, 50 puanla 7. durumdaki Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Kartal kazanırsa hem ilk 4’e girmeyi garantileyerek UEFA Avrupa Ligi biletini koyacak hem de 3.’lük iddiasını sürdürecek.

11SİVASSPOR İÇİN KRİTİK GECE
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SİVASSPOR İÇİN KRİTİK GECE

Haftaya 57 puanla 3. sırada giren Demir Grup Sivasspor, konuk edeceği Gençlerbirliği karşısında yenilir veya berabere kalırsa, klasmandaki yerini Beşiktaş’a kaptıracak.

12AVRUPA AŞKINA
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AVRUPA AŞKINA

İki haftadır galibiyet sevinci yaşayamayan Fenerbahçe ise Avrupa kupalarına katılma şansını son haftaya taşıyabilmek için kazanmak zorunda.

13SON DERBİSİ
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SON DERBİSİ

Karşılaşma aynı zamanda sezon sonu sahalara veda edecek olan Emre Belözoğlu’nun da futbolculuk kariyerindeki son derbisi olacak.

14İLK YARIDA GÜLEN FENERBAHÇE
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İLK YARIDA GÜLEN FENERBAHÇE

İlk yarıda Kadıköy’de oynanan karşılaşmayı sarı lacivertli takım 3-1’lik kazanmıştı.

15LUIZ GUSTAVO KADRODAN ÇIKARILDI
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LUIZ GUSTAVO KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ağrıları devam ettiği gerekçesiyle Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarıldı.

16AĞRILARI DEVAM EDİYOR
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AĞRILARI DEVAM EDİYOR

Haber Global'in haberine göre dün akşam yapılan son antrenmanda sakatlık yaşayan Luiz Gustavo, ağrıları devam ettiği için maç kadrosundan çıkarıldı.

17BURAK YILMAZ SAHADA
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BURAK YILMAZ SAHADA

Kasımpaşa maçında sağ arka baldırında ağrı hissettiği için oyundan alınan ve Yeni Malatyaspor karşılaşmasında riske edilmeyen Burak Yılmaz, bu akşam formasına geri dönecek. Hafta başında yapılan 2 idmanda bireysel olarak çalışan Burak Yılmaz, önceki gün ve dünkü antrenmanda takımla beraberdi. Başarılı futbolcu, derbide gollerine devam edip dev maçta takımına katkı vermeyi amaçlıyor.

18MAÇA SAATLER KALA TRANSFER İDDİASI
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MAÇA SAATLER KALA TRANSFER İDDİASI

Trabzonspor'un geçtiğimiz yaz Crystal Palace'tan iki yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth, bu sezon Bordo Mavililer'de gösterdiği müthiş performans sonrası transfer gündemini en çok meşgul eden isimler arasına girecekmiş gibi görünüyor.

19NAPOLİ İSTİYOR
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NAPOLİ İSTİYOR

İtalya'da yayım yapan Corriere del Mezzogiorno gazetesi, Fırtına'da bu sezon çıktığı 46 maçta 29 kez fileleri havalandıran 24 yaşındaki santrforun Serie A ekiplerinden Napoli'nin transfer listesinde olduğunu yazdı.

20GOL KRALI İHTİMALİ
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GOL KRALI İHTİMALİ

Haberde Lille'de forma giyen Victor Osimhen'i kadrosuna katmayı bir türlü başaramayan Çizme ekibinin rotayı Real Madrid'de forma giyen Luka Jovic, Zenit Saint Petersburg'un yıldızı Sardar Azmoun ve Süper Lig'in hâlihazırdaki gol kralı Sörloth'a kırabileceği ifade edildi.

21ZORUNLU OPSİYONU VAR
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ZORUNLU OPSİYONU VAR

Kulübüyle bir yıllık daha mukavelesi bulunan Sörloth'un 2020/21 sezonundaki resmi maçların (Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Şampiyonlar Ligi) %50’sinde ilk 11’de başlaması hâlinde 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. (Fanatik)

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