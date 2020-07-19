Son Dakika | Süper Lig'de tarihi akşam! Şampiyon belli olabilir derken şoke eden gelişme...
Süper Lig'de sezonun şampiyonluk düğümü bu akşam çözülebilir. Nefesler tutuldu, işte tarihi maçlara saatler kala yaşanan gelişmeler...
KİMSELERE SÖZ VERMEYİN
Yeniden yetmişe tüm futbolseverler bugün Süper Lig maçlarına kilitlendi. Herkes maça saatler kala yaşanan bu gelişmeyi konuşuyor...
SEZON FİNALİ TADINDA AKŞAM
Günün en çok merak edilen mücadelesinde, 66 puanlı lider Medipol Başakşehir, son 10 maçta 20 puan toplayarak dikkatleri üzerine çeken 32 puanlı HES Kablo Kayserispor’u konuk edecek.
5