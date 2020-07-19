Son Dakika | Süper Lig'de tarihi akşam! Şampiyon belli olabilir derken şoke eden gelişme...

BURAK YILMAZ SAHADA Kasımpaşa maçında sağ arka baldırında ağrı hissettiği için oyundan alınan ve Yeni Malatyaspor karşılaşmasında riske edilmeyen Burak Yılmaz, bu akşam formasına geri dönecek. Hafta başında yapılan 2 idmanda bireysel olarak çalışan Burak Yılmaz, önceki gün ve dünkü antrenmanda takımla beraberdi. Başarılı futbolcu, derbide gollerine devam edip dev maçta takımına katkı vermeyi amaçlıyor.