Son Dakika | Süper Lig'de son puan durumu, küme düşme hattı ve şampiyonluk ihtimalleri

32. haftada lider Başakşehir deplasmanda Konyaspor ile karşılaşırken, takipçisi Trabzonspor ise Denizlispor'a konuk oldu.Başakşehir şampiyonluğu garantileme ihtimali olduğu haftada Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu.Trabzonspor ise Denizli deplasmanında öne geçmesine rağmen 1-1 berabere kalarak puan farkını 1'e indirme fırsatını tepti.Başakşehir'e şampiyon olması için kalan 2 maçın birini kazanması yetecek.İkinci sıradaki Trabzonspor'un şampiyonluk ihtimali ise rakibine göre çok daha zor.Bordo-Mavililer, kalan 2 haftayı galibiyetle kapatıp Başakşehir'in kalan maçlarda 4 puan kaybetmesini bekleyecek.Bu arada Konyaspor'un Başakşehir'i, Denizlispor'un da Trabzonspor'u yenmesi de küme düşme hattını karıştırdı.Trabzonspor ise 33. haftada evinde Konyaspor ve son hafta deplasmanda Kayserispor ile oynayacak.Başakşehir 33. haftada evinde Kayserispor'la, son hafta ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.Bu sürpriz sonuçların ardından Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa potası ile küme düşme hattında oluşan puan durumu şöyle: 1- Başakşehir (66 puan)2- Trabzonspor (62 puan)3- Sivasspor (57 puan)4- Beşiktaş (56 puan)5- Galatasaray (52 puan)6- Alanyaspor (51 puan)7- Fenerbahçe (50 puan)12- Gençlerbirliği (36 puan)13- Denizlispor (35 puan)14- Konyaspor (33 puan)15- Yeni Malatyaspor (32 puan)16- Çaykur Rizespor (32 puan)17- Kayserispor (32 puan)18- Ankaragücü (29 puan)