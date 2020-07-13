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GeriFutbol Son Dakika | Süper Lig'de son puan durumu, küme düşme hattı ve şampiyonluk ihtimalleri
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 13 Temmuz 2020 - 23:39,

Son Dakika | Süper Lig'de son puan durumu, küme düşme hattı ve şampiyonluk ihtimalleri

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonluk yarışı nefes kesmeye devam ediyor. 32. haftada hem Başakşehir hem de Trabzonspor kaybetti. Küme düşme hattında ise ortalık yangın yerine döndü...

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32. haftada lider Başakşehir deplasmanda Konyaspor ile karşılaşırken, takipçisi Trabzonspor ise Denizlispor'a konuk oldu.

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Başakşehir şampiyonluğu garantileme ihtimali olduğu haftada Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu.

3BAŞAKŞEHİR NASIL ŞAMPİYON OLUR
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BAŞAKŞEHİR NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Trabzonspor ise Denizli deplasmanında öne geçmesine rağmen 1-1 berabere kalarak puan farkını 1'e indirme fırsatını tepti.

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Başakşehir'e şampiyon olması için kalan 2 maçın birini kazanması yetecek.

5TRABZONSPOR NASIL ŞAMPİYON OLUR
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TRABZONSPOR NASIL ŞAMPİYON OLUR?

İkinci sıradaki Trabzonspor'un şampiyonluk ihtimali ise rakibine göre çok daha zor.

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Bordo-Mavililer, kalan 2 haftayı galibiyetle kapatıp Başakşehir'in kalan maçlarda 4 puan kaybetmesini bekleyecek.

7KONYA DENİZLİ KAZANDI, DÜŞME HATTI KARIŞTI
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KONYA DENİZLİ KAZANDI, DÜŞME HATTI KARIŞTI

Bu arada Konyaspor'un Başakşehir'i, Denizlispor'un da Trabzonspor'u yenmesi de küme düşme hattını karıştırdı.

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Trabzonspor ise 33. haftada evinde Konyaspor ve son hafta deplasmanda Kayserispor ile oynayacak.

9SÜPER LİGDE KALAN MAÇLAR
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SÜPER LİG'DE KALAN MAÇLAR

Başakşehir 33. haftada evinde Kayserispor'la, son hafta ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

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Bu sürpriz sonuçların ardından Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa potası ile küme düşme hattında oluşan puan durumu şöyle:

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1- Başakşehir (66 puan)

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2- Trabzonspor (62 puan)

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3- Sivasspor (57 puan)

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4- Beşiktaş (56 puan)

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5- Galatasaray (52 puan)

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6- Alanyaspor (51 puan)

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7- Fenerbahçe (50 puan)

18KÜME DÜŞME HATTI
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KÜME DÜŞME HATTI

12- Gençlerbirliği (36 puan)

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13- Denizlispor (35 puan)

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14- Konyaspor (33 puan)

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15- Yeni Malatyaspor (32 puan)

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16- Çaykur Rizespor (32 puan)

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17- Kayserispor (32 puan)

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18- Ankaragücü (29 puan)

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