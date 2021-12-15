Son dakika: Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar! Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray yenilince...
Süper Lig'de 16. haftanın ardından Avrupa liglerindeki takımların mevcut form durumlarını ve kadrolarını inceleyerek ligin sonu için tahminlerde bulunan Euro Club Index sitesi, Süper Lig'deki şampiyonluk tahminini güncelledi. Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray kaybedince...
Avrupa liglerinde takımların mevcut form ve kadro durumlarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek takımlarla ilgili tahminler yapan Euro Club Index sitesi, Süper Lig için tahminlerini güncelledi. İşte Euro Club Index'in tahminine göre Süper Lig'de sezon sonu sıralaması