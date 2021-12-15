MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika: Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar! Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray yenilince...
GeriFutbol Son dakika: Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar! Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray yenilince...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 15 Aralık 2021 - 15:15 | 

Son dakika: Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar! Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray yenilince...

Süper Lig'de 16. haftanın ardından Avrupa liglerindeki takımların mevcut form durumlarını ve kadrolarını inceleyerek ligin sonu için tahminlerde bulunan Euro Club Index sitesi, Süper Lig'deki şampiyonluk tahminini güncelledi. Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray kaybedince...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Avrupa liglerinde takımların mevcut form ve kadro durumlarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek takımlarla ilgili tahminler yapan Euro Club Index sitesi, Süper Lig için tahminlerini güncelledi. İşte Euro Club Index'in tahminine göre Süper Lig'de sezon sonu sıralaması
220- Kasımpaşa (küme düşer)

20- Kasımpaşa (küme düşer)

Mevcut puan: 11 --> Lig sonu: 33
Mevcut sıralama: 20
319 - Çaykur Rizespor (küme düşer)

19 - Çaykur Rizespor (küme düşer)

Mevcut puan: 13 --> Lig sonu: 35
Mevcut sıralama: 19
418- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (küme düşer)

18- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (küme düşer)

Mevcut puan: 14 --> Lig sonu: 35
Mevcut sıralama: 18
517- Göztepe (küme düşer)

17- Göztepe (küme düşer)

Mevcut puan: 14 --> Lig sonu: 38
Mevcut sıralama: 17
616- Altay

16- Altay

Mevcut puan: 18 --> Lig sonu: 42
Mevcut sıralama: 16
715- Kayserispor

15- Kayserispor

Mevcut puan: 19 --> Lig sonu: 44
Mevcut sıralama: 15
814- Giresunspor

14- Giresunspor

Mevcut puan: 19 --> Lig sonu: 44
Mevcut sıralama: 14
913- Antalyaspor

13- Antalyaspor

Mevcut puan: 21 --> Lig sonu: 47
Mevcut sıralama: 12
1012- Adana Demirspor

12- Adana Demirspor

Mevcut puan: 23 --> Lig sonu: 49
Mevcut sıralama: 8
1111- Gaziantep FK

11- Gaziantep FK

Mevcut puan: 21 --> Lig sonu: 50
Mevcut sıralama: 13
1210- Fatih Karagümrük

10- Fatih Karagümrük

Mevcut puan: 22 --> Lig sonu: 50
Mevcut sıralama: 11
139- Sivasspor

9- Sivasspor

Mevcut puan: 22 --> Lig sonu: 56
Mevcut sıralama: 10
148- Beşiktaş

8- Beşiktaş

Mevcut puan: 24 --> Lig sonu: 59
Şampiyon olma ihtimali: %0.6
Mevcut sıralama: 7
157- Hatayspor

7- Hatayspor

Mevcut puan: 29 --> Lig sonu: 59
Mevcut sıralama: 3
166- Alanyaspor

6- Alanyaspor

Mevcut puan: 27 --> Lig sonu: 60
Mevcut sıralama: 6
175- Başakşehir

5- Başakşehir

Mevcut puan: 28 --> Lig sonu: 60
Şampiyon olma ihtimali: %1.3
Mevcut sıralama: 4
184- Konyaspor

4- Konyaspor

Mevcut puan: 30 --> Lig sonu: 61
Şampiyon olma ihtimali: %2.2
Mevcut sıralama: 2
193- Galatasaray

3- Galatasaray

Mevcut puan: 23 --> Lig sonu: 64
Şampiyon olma ihtimali: %1.9
Mevcut sıralama: 9
202- Fenerbahçe

2- Fenerbahçe

Mevcut puan: 27 --> Lig sonu: 66
Şampiyon olma ihtimali: %4.5
Mevcut sıralama: 5
211- Trabzonspor (şampiyon)

1- Trabzonspor (şampiyon)

Mevcut puan: 39 --> Lig sonu: 83
Şampiyon olma ihtimali: %86.5
Mevcut sıralama: 1
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi