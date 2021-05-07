Son dakika: Süper Lig şampiyonu ve ikincisi için büyük tehlike! Gözler Chelsea ve Manchester United'da olacak...

Chelsea belirleyici rol oynayacak Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin diğer finalisti Chelsea ise ligdeki pozisyonu itibarıyla Manchester City'den ayrılıyor. Chelsea, bu sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kazanması ve İngiltere Premier Lig'i ilk 4 sıra içinde tamamlayamaması halinde bu sezonun Türkiye Süper Lig şampiyonu, Kupa 1'e grup aşaması yerine play-off turundan katılmak zorunda kalacak. Yani, İstanbul'daki final, bu sezonu şampiyon tamamlayacak olan Süper Lig takımını da etkileyebilir. Beşiktaş'ın en yakın rakibinin 5 puan önünde lider konumda bulunduğu Süper Lig'i zirvede tamamlayacak takımın gelecek sezon Avrupa arenasındaki yolu, bu koşullara göre şekillenecek.