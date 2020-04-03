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GeriFutbol Son Dakika | Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı
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Futbol
Haber Giriş: 03 Nisan 2020 - 19:41, /

Son Dakika | Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen liglerin durumu hakkında konuştu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

2DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ

DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ

Zor günler geçiriyoruz ama bizim için en önemli konu insan sağlığı ve sporcularımızın, sporla uğraşan bütün kimselerin sağlığı. Alacağımız kararda mutlak suretle her sporcularımızın hem de onunla ilgili olan kimselerin ve taraftarların sağlık durumlarını düşünmek durumundayız

3YAYILMA HIZI AZALACAK

YAYILMA HIZI AZALACAK

Herkesin ümidi nisan ayının ortasından itibaren bu virüsün yayılma hızının azalacağını ve tepe noktasını geride bırakacağımızı düşünüyoruz. Mümkün mertebe disipline uyarsak, Nisan 20'den sonra tepe noktasına varıp, azalma noktasına gideceğimizi tahmin ediyoruz.

4SADECE BEYAZ RUSYADA OYNANIYOR

SADECE BEYAZ RUSYA'DA OYNANIYOR

Mayıs ayının başında oturup durum değerlendirmesi yapacağız. Bunun UEFA tarafı da var. 55 üye ülke var, 54'ünde futbol oynamıyor. Sadece Beyaz Rusya'da futbol oynanıyor. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Spor Bakanlığı bir tarafta. UEFA de bir tarafta

5HAZİRAN BAŞINDA BAŞLAYABİLİRİZ

HAZİRAN BAŞINDA BAŞLAYABİLİRİZ

Bir değerlendirme yapacağız. Şartlar olumlu devam ederse, liglere haziran ayının başında başlayabileceğimizi ümit ederim. Temmuzun en geç ortasında sezonu bitirebilme hesapları yapıyoruz.

6TEMMUZ AYININ SONUNDA...

TEMMUZ AYININ SONUNDA...

Biz şanslı bir ülkeyiz, diğer liglere göre 8 haftaya ihtiyacımız var. 2 Türkiye Kupası maçı var ve Başakşehir'in de Avrupa maçları var. Haziran ayında başlayıp, temmuz ayının sonunda ligi bitirebiliriz

7UEFA DA BUNU İSTİYOR

UEFA DA BUNU İSTİYOR

Temmuzda başlasak dahi ağustosta ligi bitirebiliriz. Bu şartlar, mayıs ayının başında seyreden duruma bağlı. Hedefimiz, ligi ve Türkiye Kupası'nı oynayarak sonlandırmak. UEFA da bunu istiyor.

8OYNANMAMA DURUMU...

OYNANMAMA DURUMU...

En kötü senaryomuz, olsa olsa ligleri 15-16 Ağustos tarihi itibarıyla ligi ve kupayı sonlandırmak. Liglerin seyircili ya da seyircisiz oynanarak sonlandırılmasını istiyor UEFA. Liglerin oynanmama durumu planlamamız dahilinde değil.

9TESCİL İHTİMALİNİ DÜŞÜNMEDİK

TESCİL İHTİMALİNİ DÜŞÜNMEDİK

Tescil ihtimalini hiçbir zaman düşünmedik. Ana hedefimiz ligleri oynatıp sonlandırmak. Belçika'nın sistemiyle bizim sistemimiz farklı. Brugge'ün playoff öncesinde bir maçı kalmış, o da 15 puan farkla lider. Onlar da bunu resmileştirmediler.

10UEFA, FIFA VE BİZLER MASAYA YATIRACAĞIZ

UEFA, FIFA VE BİZLER MASAYA YATIRACAĞIZ

FIFA, oyuncu sözleşmesi için bir kurul kurmuş durumda. Mayıs sonunda sözleşmeler bitse dahi sezonun bitimiyle sözleşmeler bitiyor. Bugün, değişik bir ortam içinde yaşıyoruz. O yüzden bunu hem FIFA, hem UEFA, hem de bizler masaya yatıracağız.

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Çok doğru yaptık. Onu da denemeliydik. Şu an 8 haftanın kaldığını konuşuyoruz, 9 haftayı konuşacaktık. Futbol dünyasından birkaç arkadaşımız corona virüsünden etkilendiler. Biz seyircisiz oynama kararı alırken tek başımıza almadık. Bu kararı Türkiye Cumhuriyeti devleti aldı. Biz de bu kararı uyguladık. Şükürler olsun ki o hafta oynanan maçlardan dolayı kimse bu virüsten etkilenmedi. Etkilenen arkadaşlar, futbolun dışından etkilendi. Eğer birine bir şey olsa çok üzülürdüm. Keşke olmasaydı ama futboldan dolayı olmadıkları herkes tarafından görüldü. Bu konuda da çok tenkit edildik. Ancak sonra futboldan kaynaklanmadığını gördük. Bizi acımasızca eleştirdiler. Ama hiçbir kabahatimizin olmadığını gördüler.

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