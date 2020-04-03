Son Dakika | Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı

Çok doğru yaptık. Onu da denemeliydik. Şu an 8 haftanın kaldığını konuşuyoruz, 9 haftayı konuşacaktık. Futbol dünyasından birkaç arkadaşımız corona virüsünden etkilendiler. Biz seyircisiz oynama kararı alırken tek başımıza almadık. Bu kararı Türkiye Cumhuriyeti devleti aldı. Biz de bu kararı uyguladık. Şükürler olsun ki o hafta oynanan maçlardan dolayı kimse bu virüsten etkilenmedi. Etkilenen arkadaşlar, futbolun dışından etkilendi. Eğer birine bir şey olsa çok üzülürdüm. Keşke olmasaydı ama futboldan dolayı olmadıkları herkes tarafından görüldü. Bu konuda da çok tenkit edildik. Ancak sonra futboldan kaynaklanmadığını gördük. Bizi acımasızca eleştirdiler. Ama hiçbir kabahatimizin olmadığını gördüler.