Son dakika | Süper Lig ne zaman başlayacak? Hakem Alper Ulusoy yanıtladı

"BİZE ÖRNEK OLUYOR..." Ulusoy, "Eski maçları izliyor musunuz, hakemliğe katkısı var mı?" yönünde gelen soruya "Mutlaka. Önce kendi maçlarımızı, sonra diğer maçları takip ediyoruz. Nerede neden hata yaptık konusunda bize büyük katkı sağlıyor. Bize örnek oluyor ve yol gösteriyor." cevabını verdi.