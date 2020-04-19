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Futbol
Haber Giriş: 19 Nisan 2020 - 20:05,

Son dakika | Süper Lig ne zaman başlayacak? Hakem Alper Ulusoy yanıtladı

Corona virüs nedeniyle Süper Lig ertelenirken, hakem Alper Ulusoy, karantina günleri ve ligin durumuyla ilgili yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

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Karantina günlerini hızlı trene benzeten tecrübeli hakem, "İçinde bulunduğumuz durumu yüksek hızlı trene benzetiyorum. Etrafımızda güzellikler vardı ve farkında değildik. Tren birden durdu ve güzelliklerin farkına vardık: aileniz, hobileriniz... Evde bunlara vakit ayırmaya başladık." şeklinde konuştu.

2İLETİŞİM HALİNDEYİZ

"İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Hakemler olarak iletişim halinde olduklarını belirten Ulusoy, "Psikolojik olarak da MHK üyeleri ve başkanımızla iletişim halindeyiz. Bu süreci en hasarsız ve hazır şekilde atlatıp, lige dönmeyi ümit ediyoruz." dedi.

3DEVAMLI EĞİTİM HALİNDEYİZ

"DEVAMLI EĞİTİM HALİNDEYİZ"

Ulusoy, "Karantina döneminde bir hakem ne yapar?" sorusuna "Antrenörlerimiz idmanlarımızı yolluyor, her gün yapıyoruz. Normal idmanla eş değil tabii ama kendimizi fiziksel anlamda üst düzeyde tutuyoruz. Aynı zamanda MHK tarafından devamlı eğitim halindeyiz." diye yanıt verdi.

4BİZE ÖRNEK OLUYOR...

"BİZE ÖRNEK OLUYOR..."

Ulusoy, "Eski maçları izliyor musunuz, hakemliğe katkısı var mı?" yönünde gelen soruya "Mutlaka. Önce kendi maçlarımızı, sonra diğer maçları takip ediyoruz. Nerede neden hata yaptık konusunda bize büyük katkı sağlıyor. Bize örnek oluyor ve yol gösteriyor." cevabını verdi.

5ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

"ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Bu süreçten sağlıklı bir şekilde çıkmalıyız diyen Ulusoy, "Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Bundan sonra gerçekten adımlarımızı daha net ve sağlıklı atarak bugünlerden çıkmayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

6EN KISA ZAMANDA...

"EN KISA ZAMANDA..."

"Sezon başlangıcıyla ilgili bir öngörünüz veya tahmininiz var mı?" sorusuna Alper Ulusoy, "En kısa zamanda liglerin başlamasını ümit ediyoruz. Hazırlıklarımızı bu şekilde sürdürüyoruz." diye yanıt verdi.

7SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNMAK İSTİYORUM

"SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNMAK İSTİYORUM"

Ulusoy, "Sağlıkçılara, polislere, eczacılara, fırınlarımıza dahi çok büyük teşekkür ediyoruz. Bizler evde sağlıklı kalalım diye canlarını tehlikeye atıyorlar. Onlar için ne desek az, onlara sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyorum.'' sözleriyle bu süreçte görev alan herkese teşekkür etti.

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