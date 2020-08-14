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Futbol
Haber Giriş: 14 Ağustos 2020 - 10:00,

Son Dakika | Süper Lig maçlarının yayını için tarihi teklifi açıkladı! TRT...

Yayıncı kuruluş Digitürk ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı arasındaki ücret pazarlığında yaşananlar tam anlamıyla baş döndürüyor.

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1TAHİR KUM YAZDI
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TAHİR KUM YAZDI

Tüm futbolseverleri yakından ilgilendiren pazarlıklarda neredeyse her gün yeni bir gelişme yaşanıyor...

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TFF-Digitürk-Kulüpler Birliği üçlüsü önceki gün tekrar bir araya geldi.

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TFF Başkanı Nihat Özdemir ve kurmayları ile yayıncı kuruluş yetkililerinin katılımıyla başlayan toplantıya, daha sonra Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ile başkan yardımcıları Mecnun Otyakmaz ve Hasan Çavuşoğlu da katıldı.

4ŞARTLARIMIZI KABUL EDİN SÖZLEŞMEYİ 3 YIL UZATALIM
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ŞARTLARIMIZI KABUL EDİN SÖZLEŞMEYİ 3 YIL UZATALIM

Digitürk'ün toplantıda ortaya koyduğu 4 talepler ve projele kısaca şöyle:
1- Bundan sonra bütün ödemelerimizi ABD Doları yerine TL üzerinden yapmak istiyoruz.

5TEKLİFTEN VAZGEÇTİK
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TEKLİFTEN VAZGEÇTİK

2- Süper Lig’in 21 takıma çıkarılması, bize fayda değil zarar verir. Her hafta yayınlanacak maç sayısının 9’dan 10’a çıkması ve ligin uzaması ekstra maliyet getireceği için, daha önce sunduğumuz yıllık 1.7 milyar TL’lik tekliften vazgeçtik.

6İSTEDİĞİMİZ ŞARTLARDA 3 YIL
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İSTEDİĞİMİZ ŞARTLARDA 3 YIL

3- Eğer istediğimiz şartlarda anlaşma yapabilirsek, yayın sözleşmesini 3 yıl uzatmak istiyoruz.

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4- Yayın ücretinin bu sezondan kalan 187.5 milyon TL’lik bölümünü hafta sonuna dek ödeyeceğiz

8PAZARLIĞI 500 MİLYON DOLAR ÜZERİNDEN YAPACAĞIZ
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PAZARLIĞI 500 MİLYON DOLAR ÜZERİNDEN YAPACAĞIZ

Yayıncı kuruluşun bu önerilerine karşın Kulüpler Birliği cephesi bakın ne cevap verdi?
“2016’da sizinle yıllık 500 milyon dolar üzerinden anlaşma yapıldı. Daha sonra ‘Maliyetleri karşılayamıyoruz’ dediğiniz için 2019 Ağustos’unda yüzde 13’lük indirim yaptık. Bu da yetmedi; pandemi sürecinde yeni bir indirim istediniz, onu da kabul ettik. Bu indirimler geçen yıla mahsustu. Önümüzdeki 2 yılın ücretini 2016’da imzaladığınız sözleşmede yer alan 500 milyon dolar üzerinden konuşacağız.”

9İSİM HAKKINI SATALIM VE SPOR TOTODAN PARA İSTEYELİM
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İSİM HAKKINI SATALIM VE SPOR TOTO'DAN PARA İSTEYELİM

Toplantıda, maç sayısının artmasının maliyetleri artıracağından yakınan Digitürk’e şöyle bir formül sunuldu:

10TARİHİ TEKLİF
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TARİHİ TEKLİF

1- Her hafta oynanacak 10 maçın tamamını yayınlamayın; karşılaşmaların 1 ya da 2’sini TRT’den yayınlatalım.

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TFF 1. Lig’in yayınından da memnun olmadığınızı biliyoruz; o maçları da TRT ile görüşüp onlara verelim.

12SÜPER LİGİN İSİM HAKKI SATILSIN
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SÜPER LİG'İN İSİM HAKKI SATILSIN

2- Süper Lig’in isim hakkını satıp gelir elde edelim.

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3- Maç sayısı artacağı için Spor Toto’dan ekstra para talebinde bulunalım. Toplantı sonunda taraflar önümüzdeki salı günü yeniden görüşmek üzere sözleşti.

14KOVID-19 TESTLERİNİN PARASINI KİM ÖDEYECEK
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KOVID-19 TESTLERİNİN PARASINI KİM ÖDEYECEK?

Tüm dünyada hayatı felç eden Kovid-19, futbolumuzda yeni bir krize daha sebep oldu!.. Bilindiği üzere pandemi sonrası oynanan tüm Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarında takımların tüm teknik heyet, futbolcu ve görevlilerinin Kovid-19 testine tabi tutulması zorunlu hale getirilmişti. Tüm kulüpler bu kurala uyarken, testlerin masrafları Sağlık Bakanlığı tarafından karşılandı. Ama yeni sezonda bu paraları kim ödeyecek, belli değil. Zira Sağlık Bakanlığı, yılda on milyonlarca TL tutan bu testlerin parasını ödemek istemiyor.

15TFFNİN KARARI NE OLACAK
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TFF'NİN KARARI NE OLACAK?

Herhangi bir Süper Lig kulübünü örnek verecek olursak; her maçtan önce ortalama 100 kişiye test uygulanıyor. Bu takımlar Süper Lig’in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası’nda da mücadele ediyor ve sezon boyunca her biri ortalama 50 maç oynuyor. TFF 1. Lig ile 2. ve 3. liglerde yer alan 100 civarında takımı da ekleyince oluşacak maliyeti artık siz düşünün...

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Sağlık Bakanlığı’nın artık sırtlamak istemediği bu yükü kim taşıyacak, belli değil. Neredeyse tamamı mali sorunlarla boğuşan kulüpler de bu parayı ödemek istemiyor. Özellikle alt lig takımlarının bu paraları karşılamasının imkansız olduğu muhakkak. Şimdi herkes şu sorunun cevabını merak ediyor; test masraflarını TFF mi üstlenecek, yoksa kulüpler mi? Bekleyip göreceğiz...

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