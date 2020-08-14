Son Dakika | Süper Lig maçlarının yayını için tarihi teklifi açıkladı! TRT...

KOVID-19 TESTLERİNİN PARASINI KİM ÖDEYECEK? Tüm dünyada hayatı felç eden Kovid-19, futbolumuzda yeni bir krize daha sebep oldu!.. Bilindiği üzere pandemi sonrası oynanan tüm Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarında takımların tüm teknik heyet, futbolcu ve görevlilerinin Kovid-19 testine tabi tutulması zorunlu hale getirilmişti. Tüm kulüpler bu kurala uyarken, testlerin masrafları Sağlık Bakanlığı tarafından karşılandı. Ama yeni sezonda bu paraları kim ödeyecek, belli değil. Zira Sağlık Bakanlığı, yılda on milyonlarca TL tutan bu testlerin parasını ödemek istemiyor.