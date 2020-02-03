Son Dakika | Super Bowl'da Shakira ve Jennifer Lopez'li tarihi gece! Donald Trump'ın sözleri olay oldu...
ABD'nin en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da, Kansas City Chiefs 50 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı. Nefes kesen finalin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı tweet ise olay oldu.
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Bu yıl 54'üncüsü düzenlenen mücadelede, Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers'ı 31-20'lik skorla mağlup etti.
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ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde bulunan 65 bin kapasiteli Hard Rock Stadyumu'nda oynanan final maçı heyecanlı çekişmeye sahne oldu. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 7-3'lik skorla önde tamamlayan Kansas City, ilerleyen dakikalarda San Francisco'nun güçlü savunmasına takılırken, 49ers etkili hücumuyla eşitliği yakaladı ve ilk yarı 10-10 beraberlikle sona erdi.
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Maçın ikinci yarısına etkili başlayan San Francisco, önce skoru 13-10'a, daha sonra ise 20-10'a getirmeyi başardı ve üçüncü çeyrek bu skorla tamamlandı. Ancak yıldız oyun kurucusu Patrick Mahomes ile sezon boyunca geriden gelerek maçları kazanmaya alışık olan Kansas City, son çeyrekteki etkili oyunuyla önce skoru 20-17'ye getirdi. Daha sonra sonra skoru 24-20 yaparak öne geçen Chiefs, maçın bitmesine yaklaşık iki dakika kala ise skoru 31-20'ye taşıyarak galibiyete ulaştı.
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Bu sonuçla, Kansas City Chiefs, 1970'te oynanan 4'üncü Super Bowl'un ardından tarihinde ikinci kez Lombardi kupasını kaldırırken en son NFL şampiyonluğunu 1995'te yine Miami kentinde elde eden San Francisco 49ers ise tarihinde ikinci kez Super Bowl'dan yenilgiyle ayrıldı.
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Karşılaşmanın devre arası gösterisinde sahne alan Shakira ve Jennifer Lopez ise Miami'de Latin rüzgarı esti.
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İki latin şarkıcı performansları ile seyircilerden tam not aldı.
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Nefes kesen finalin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı tweet ise geniş yankı uyandırdı.
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Trump, şampiyon olan Kansas City Chiefs takımını Twitter'dan tebrik ederken 'Kansas eyaleteini gururlandırdınız ve çok iyi temsil ettiniz' sözlerini kullandı.
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Ancak şampiyon Kansas City Chiefs, ABD Başkanı Trump'ın sandığı gibi Kansas eyaletinde değil, Missouri eyaletinde yer alıyor ve maçlarını da Missouri de oynuyor...
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Trump'ın bu tweetine çok sayıda tepki gelirken ABD vatandaşları, başkanlarını 'cahillikle' suçladı. En ağır tepki ise eski senatörlerden Claire McCaskill'den geldi.
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Claire McCaskill, Donald Trump'ın tweetine 'Orası Missouri seni aptal' şeklinde cevap verdi ve bu tweet, dakikalar içerisinde 120 bin favori aldı.
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Trump, ardından attığı ilk tweeti sildi ve yeni tweetini 'Missouri eyaletini çok iyi temsil ettiniz' şeklinde yeni bir paylaşımda bulundu.
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Ancak ABD Başkanı'nın kendi eyaletlerini karıştırması, ülkede büyük olay yarattı. Trump, tweetini silse de eleştirilerden kurtulamadı.
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İşte Shakira ve Jennifer Lopez'in geceye damga vuran şovu...