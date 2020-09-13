Son Dakika | Spor yazarları, Galatasaray - Gaziantep FK maçı için ne dedi? Transferi böyle açıkladı...

Galatasaray'ın etkileyici bir oyunla Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından herkes bunu konuşuyor! Sürpriz transferi açıkladı...
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UĞUR MELEKE
Sumudica, ligde düzenli üçlü savunma oynatan tek hoca olduğu için geçtiğimiz sezon bir Guardiola göndermesi yapmıştı diye hatırlıyorum. Oysa ben onun takımını Manchester City’ye değil, Sheffield United’a benzetiyorum. Premier Lig’in saygıdeğer hocalarından Chris Wilder’ın Sheffield’ı da, aynen Gaziantep gibi genelde 3-5-2 oynuyor. Wilder’ın üçlü savunmasının kenar oyuncularının çok sürpriz hücum çıkışları oluyor. Antep’in stoperi Djilobodji’nin de geçen sezon 6 golü olması, dün de bir tane karşı karşıya kaçırması çok benzeşiyor o mantaliteyle.
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Sheffield ekibi önde baskı yapıyor, rakiplerini uzun oynamaya zorluyor ve savunma arkasına atılan topları akıllıca geri koşarak topluyor. İşte Wilder’ın takımıyla, Sumudica’nınki arasındaki en temel fark burada oluşuyor: Sumudica’nın takımı, savunma arkasına atılan toplarda fena halde sarsak. Ne çizgiyi koruyabiliyor, ne de geriye koşabiliyorlar. Dün ilk devrede 3 gol yediler, 5 de olabilirdi o sayı. Tabii ki iki takım arasında oluşan oyun farkı sadece Antep’in başarısız savunmasıyla ilgili değil.
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Galatasaray da sezonu çok iştahlı açtı. Hep söylerim, “Şu hayatta alternatifin kadar güçlüsün” diye. Sarı kırmızılılarda Donk kenarda olduğu için Taylan, Ömer kenarda olduğu için Arda, Babel kenarda olduğu için Feghouli hep canlı olmak zorundalar. Canlılardı da...
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Galatasaray’ın iki yeni (Arda-Emre), bir de çaylak (Taylan) içeren orta beşlisiydi dün fark yaratan. Antep’in ilk devredeki 3-5-2’si hiç işlemeyince, iki kanat beki Oğuz ve Morais orta sahayı beşleyemeyince Galatasaray adeta sahanın ortasında iki dönümlük bir alan buldu ve çok iyi kullandı orayı. Feghouli-BelhandaArda-Emre’nin çok yönlü oyuncular olmaları, çok yer değiştirmeleri, bir anda bir çizgide kalabalıklaşıp sonra aniden dağılabilmeleriydi Galatasaray’ı gollere götüren sır. Tabii ki en uçtaki Falcao’nun da geçen sezonki ürkek halinden daha iyi olduğunun altını çizmek gerek.
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Süper Lig, özellikle birkaç yıldır ‘ikinci şans ligi’ne dönmüş durumda. Büyük takımlara gelen yabancıların önemli kısmı, geçmişte zirve yapmış, sonra düşüş yaşamış ve şimdi tekrar eski günlerini arayan yıldızlar. Fatih Terim de kariyeri boyunca böyle oyuncuları tutmuştur; onlarla çalışmayı ve tekrar eski günlerine döndürmeyi hedeflemeyi sever. Belhanda, Feghouli, Falcao, Arda bu tip oyuncular. Dün Falcao üç, Feghouli iki gole katkı yaptı. Arda ve Belhanda da isteklilerdi. Terim için iyi haberler bunlar.
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Dün Galatasaray 11’inin sürprizi, altı numara rolünde Taylan’ın kullanılmasıydı. Erzurumspor’dan bildiğimiz Taylan, aslında rakip kaleye yakın oynamayı seven bir orta saha oyuncusu. Ancak dün ‘regista’ yani ‘derinde kalan oyun kurucu’ rolündeydi. Savunma-orta saha arasındaki bağı kurma görevi birincil olarak ondaydı. Bence hiç fena oynamadı Taylan. Ama tabii direnci düşük Antep orta sahasının net bir test olduğu da şüpheli.
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YENİLER NASILDI?
Dün Galatasaray’da dört, Gaziantep’te de bir yeni oyuncu ilk 11’de forma giydiler. Kayode-Twumasi’yi kaybeden Antep’in ekime kadar 1-2 ofansif takviyeye ihtiyacı var bence.
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OMAR ELABDELLAOUI
Sahanın en iyilerindendi. Fiziksel olarak hazır gelmiş, her zamanki gibi canlı ve dinamik. Norveç Milli Takımı’nda Linnes’in formasını kapmış, onun sol beke kaymasına neden olmuştu. İleride Galatasaray’da da beklerde bu ikiliyi izleyebiliriz gibi geliyor bana.
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ANDRE
Gaziantep’in yeni santrforu, sürekli Luyindama’yla eşleşti ve çabukluğuyla rakibine zor anlar yaşattı. Eğer bu çizgisini sürdürürse bu sezon rahatlıkla iki haneli gol sayılarına ulaşır.
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FATİH ÖZTÜRK
İlk devrede iki yan topta şaşkındı. Andre’nin golünde de yetersiz. Çok heyecanlı görünüyor şu an.
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EMRE KILINÇ
Attığı gol tesadüf değil. Çünkü çizgiye yapışık oynayan bir kanat olmadı hiçbir zaman. İçeriye girmeyi, ikinci santrfor gibi ceza alanını zorlamayı seven bir adam. İyi oyununu haklı golüyle süsledi.
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ARDA TURAN
4-1- 4-1’de merkezdeki iki sekiz numaradan biri olarak görev yaptı. Kendi yarı alanına sıkça geldi, oyun kurulumunda Taylan’a yardım etti. Ancak fiziksel olarak sürekli geriye gelip sonra ileriye kat edecek seviyede değil. O yüzden de zaten yerini 65’te Ömer Bayram’a bıraktı.
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İLKER YASİN
Arda ve Emre Kılınç’ın gelişi bu bölgeye kan pompalar mı düşüncesiyle bu iki futbolcuyu dikkatlice izledim. Daha ilk maç ve yarım yapmak için çok erken ancak hem Emre hem Arda’nın, Seri ve Lemina’nın gerisinde kalacağını düşünüyorum. Dünkü maç 8-2 de bitebilirdi. Maçın başında ağır bir penaltı kararı sonrası gelen golle geriye düşen Gaziantep, karşılaşmanın 82 dakikalık bölümünü tüm disiplinlerden koparak kamikaze gibi oynadı. Sumudica biraz atak ve gözü kara bir teknik adam. Kapalı oyunu sevmiyor. Dün takım disiplininin kaybolmasına adeta önayak oldu. Maçın 35. dakikasında, art arda üç mutlak golü kaleci Günay önlemese, Emre-Belhanda-Falcao sayısız gol kaçırmasa skor dediğim gibi olurdu.
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Guardiola'nın oyun sisteminde Barcelona 4-6-0 düzeninde bir görüntü veriyordu. Mourinho da santrfor bölgesindeki oyuncunun geri gelmesini ve kenardan ceza sahasına girecek oyuncuların onun boşalttığı alanlarda gol bulmasını isterdi. Dün Terim de Falcao’yu orta sahanın içine katarak ve kenar adamlar dışında Falcao’nun boşalttığı alana orta sahadan da adam sokarak hem Mourinho’nun dediği modeli yaptı hem de Guardiola’nın sistemine yakın bir şablon oluşturdu. Ve bu sistemde Falcao hem asist özelliğini kullanarak kenardan gelen Emre’ye gol attırdı hem de Feghouli’nin kendi alanına giderek çok kez golle burun buruna gelmesini sağladı.
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Arda, Falcao, Belhanda, Feghouli gibi çok iyi pas yapan ve adam eksilten oyuncularıyla G.Saray golü bulmanın yollarını öyle veya böyle buluyor. İki bek, Omar ve Saracchi ofansif bir görüntü verirken stoperler Marcao ve Luyindama Terim’in en sağlam bölgelerinden biri. Geçtiğimiz yıllardaki performansları inişli çıkışlı olan Belhanda ve Feghouli’yi dün biraz toparlanmış buldum. Donk’un hem stoper hem orta saha oynama meziyeti, Babel’in tecrübesi ve oyun geliştirip bitirme becerisi, G.Saray için büyük kazanç. G.Saray’ın bu yıl şampiyonluk yarışında olmazsa olmazları; 1. Diagne kazanılacak, 2. Belhanda-Feghouli ikilisinin performansı yüksek ve sürekli olacak, 3. Marcao-Luyindama tandemi sakatlık ve cezalarla bozulmayacak, 4. Falcao’nun asist özelliklerinden yararlanılacak. Kuralların uygulanması kadar hakem tarafından uygulanması da önemlidir. Kural topun ele değil, elin topa gitmesini yani kasıt unsurunu önde tutar. Bahattin Şimşek’in penaltı kararı ağır bir karardı.
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LEVENT TÜZEMEN
Bir oyuncuyu "Nokta transfer" olarak almak kıymetlidir. Mariano'nun koltuğuna oturan Omar'ı hayranlıkla izledim. Norveçli sağ bek hücuma çıkıyor, oyunu dikkatle takip ediyor, hücumdan savunmaya çabuk dönüyor, kademeye giriyor ve disiplinli oynuyor. Feghouli ile uyum yakaladığında Galatasaray'ın sağ kanadı Omar'ın katkısıyla hücum zenginliği yaşar.
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Arda, Falcao, Emre, Belhanda, Feghouli ve Omar'ın teknik becerileri ve pas kaliteleri yüksek olunca Galatasaray oyuna hükmettiği gibi pozisyon üretmekte zorlanmadı. Galatasaray'ın ilk kez rakip kaleye bu kadar etkili ve bol şut attığını gördüm. Bir takım şut atmaktan korkmayacak. Arda'nın sürekli arkadaşlarını "Oraya oyna, buraya pas ver" diye uyarması birçok atağın çabuk başlamasını sağladı. Galatasaray'ın pas oyunundan keyif alan Falcao iki gol, bir asiste imza attı. Uzun aradan sonra coşkulu, sürekli pozisyon alan ve golü arayan bir Falcao izledik. Emre Kılınç büyük kazanç. Emre'nin topun dibine girerek attığı gol akıl ve kalite doluydu. Kolay golleri kaçıran Feghouli tekniğini zekasıyla birleştirdiğinde güçlü bir silah olduğunu gösterdi ve Falcao'ya attırdığı golün pasını da ölçerek verdi.
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Terim'in Sarrachi ile Luyindama'yı basit oynamaları konusunda uyarması gerekiyor. Bu iki oyuncu riskli oynuyor. Özellikle Luyindama aşırı güvenden dolayı top kayıpları yapıyor ve rakibi karşılamada ağır kalıyor. Andre'nin attığı golde kolay çalım yiyen Luyindama'nın payı vardı. Golde üzerine gelen ve tokatlayamayan Fatih de hatalıydı. Galatasaray çok pozisyon harcadığı maçta farkı kaçırdı. Terim'in oyuncu değişikliklerinde zamanlaması yerindeydi. Bu galibiyeti abartmamak lazım. Galatasaraylılar, lige 3 puanla girmenin sevincini yaşamalılar.
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ERMAN TOROĞLU
Maçı yazmadan önce şunları soruyorum, Fenerbahçe'nin forveti kim? Frey... Trabzonspor'un santrforu kim? Sörloth... Beşiktaş'ın santrforu kim? Larin... Peki G.Saray'ın forvetleri kim? Falcao- Diagne... Bakınız, Galatasaray 2-0 önde başlıyor lige...
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Galatasaray takımı iyi oynuyor ama rakibi Gaziantep sahada konu mankeni gibi. Sezona iyi hazırlanmış sarı-kırmızılılar, lige de iyi başladılar. Fatih Terim'in yedek kulübesine bakıyorum çok rekabet edecek oyuncu da var. İyi oynadılar ve kazandılar... Ama benim yazacağım şeyler farklı... Pandemi oluyor, lige ara veriliyor, sonra lige dönüş oluyor, maçlar oynanıyor, tartışmalı hakem kararları ile Başakşehir şampiyon oluyor, ligden düşme kalkıyor falan filan...
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Yeni sezon başlıyor, ilk maçta başrol hakem... Önceki gün Fenerbahçe maçını izledim. Bakınız! Arda Kardeşler, Fenerbahçe lehine verdiği ikinci penaltıyı Fenerbahçe aleyhine de çalabilir mi? Çalarsa helal olsun, çalamazsa yazıklar olsun. VAR'a dahi gitmedi, gitse ne olacağı belliydi. Beyler, bu tiyatroyu daha çok göreceğiz bu sezon. Nedenini hepimiz biliyoruz.
23
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Gelelim MHK'ye... Zekeriya Alp'in MHK'sı son maça kadar gitmeyecekti, bir şeyler duyuluyordu. Bir telefon geliyor, Zekeriya'yı çağırıyorlar, toplantıdan çıkıyor istifa ediyor. Kelle istiyorlar, MHK değişiyor. Ama diğer komite daha Alp ve yönetimi gitmeden hazırlanmış, isimler kağıda yazılmış. Etrafta hep konuşulan; Serdar Tatlı'yı, Rıdvan Dilmen getirdi! Bütün camia bunu konuşuyor ama kimse bunu dile getirmiyor. Bakınız, o komite gitse bu gelse, bu gitse başkası gelse hiçbir şey değişmez. Kuşa bak diyorsun, aşağıda malı götürüyorsun. MHK'lar gidiyor geliyor, hakemler aynı kalıyor. Ne değişiyor? Hiçbir şey! Geçen sene maskeyi taktığımda maskeli balo dedim, inşallah bu sene kafama poşet geçirmem!
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AHMET ÇAKAR
Kim ne derse desin Galatasaray kadrosu Türkiye'nin en geniş ve en iyi kadrosu... Belki Başakşehir'le kıyaslayabiliriz. Her mevkide önemli oyuncuları var. Ama hâlâ orta saha diyorlar. Hoca diyor, taraftar diyor... Tamam fazla mal göz çıkartmaz ama bu dakikadan sonra transfer yapılmasa bile Galatasaray kadrosu dün gece gösterdi ki Türkiye'nin en iyilerinden biri...
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Son vuruşlar iyi olsa belki de Galatasaray tarihinin Süper Lig'deki gol rekorunu kıracak. Bir ilk yarı oynadılar ki 3 gol attılar ama 7-8 olabilirdi. Hele 33. dakikada Antep kalecisi Günay, bir dakika içinde 3 tane yüzde yüz gol kurtardı. Falcao golleriyle döndü. Arda fizik olarak iyileştiğinde hem lider olarak hem de kalite olarak büyük katkı sağlayacak. Yeni alınan Norveçli sağ bek Omar, çok olumlu sinyaller verdi. Taylan, asla sırıtmadı. Luyindama sakatlıktan yeni döndü ağır ve tedirgin ama o da toparlayacak. Ama belki de en önemli katkıyı Emre Kılınç yapacak. Hem golünü attı hem de sistemsel olarak Galatasaray'a önemli katkılar verecek gibi duruyor. Geçen sene Seri- Lemina vardı ama bu sene Emre Kılınç ve Arda geldiler. Sakın bu oyuncuları yabana atmayın. Konsantre olup, güçleri yerinde olduğunda herbiri birer maç kazandırabilir.
26
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Kaldı ki Babel, kürkçü dükkanına dönmüş, Diagne o da kürkçü dükkanında... Ve bunlar görünüşe bakılırsa ilk 11'in oyuncuları değil. Ama böyle yedek hangi takımda var. Dolayısıyla Galatasaray taraftarının dünkü maç özelinde lig maratonuna baktığımızda tedirgin olmasına hiç gerek yok. Genç hakem Bahattin Şimşek'i genel anlamda beğendim. Sıkıntılı durum VAR uygulaması. G.Saray lehine VAR yardımıyla verdiği karar doğru. Her ne kadar top vücuttan sekip açık kola çarpıyorsa da kol açık olduğu için penaltı kararı doğru. Fakat bu penaltıdan hemen önce Taylan'ın yaptığı bir faul var ve maalesef VAR burada faulü tespit edemedi.
27
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ÖMER ÜRÜNDÜL
Galatasaray'ın dün geceki kadro yapısı Fatih Terim'in alışılmış, tempolu dar alan presli oyununa uygun değildi. Bu tip bir orta saha formatıyla tempolu hücum etkinliği sağlamak ve takım savunmasında arızalar göstermemek bana göre çok zordu. Ama her maçı analiz ederken öncelikle rakibi düşünmek lazım. Galatasaray penaltı ile erken skor avantajı yakaladıktan sonra Gaziantep takımı çağdışı ofsayt taktiğine başvurunca Galatasaray cephesinde her şey güllük gülistanlık oldu. Defansın arkasına atılan toplarla usta ayaklar, arka arkaya goller ve pozisyonlar buldu. 2. devre tarihi bir farka gidebilirdi ama çok net fırsatlar kaçtı. Sonuçta G.Saray, lige 3 puanla başladı. Bu maç kesinlikle kimseyi kandırmasın. Çok kötü ve dağınık bir futbol oynayan misafir takım, buna rağmen bir gol atıp, 4 tane de yüzde yüzlük pozisyon kaçırmışsa bu görüşüm hakkında önemli bir göstergedir.
28
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Dün gece için 3 notum var... Birincisi; Arda Turan'daki fizik açıdan iyiye gidiş... İkincisi; yeni transfer sağ bek Omar görev yerinin tüm özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Şimdiden söyleyeyim, iyi bir transfer. Ve üç; dün gece G.Saray'da en çok Taylan'ı beğendim. Terim her zaman rahatlıkla görev vereceği bir ismi daha kazanmış oldu.
29
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Dünyada VAR uygulamasını en kötü biz kullanıyoruz... Her tip kararda çifte standart uygulanıyor. Penaltı öncesi Taylan, rakipten topu çok net bir faulle alıyor... Bu atak sonucu penaltı meydana geliyor. Bu durumlarda gol de olsa penaltı da verilse iptal edilmesi gerekir. Önemli bir örnek vereyim, geçen sene 3-3'lük Galatasaray-Gaziantep maçında, Antep uzatmada çok güzel bir gol atmıştı ama kendi korner noktasındaki faulle alınan bir top nedeniyle gol iptal edilmişti. Herkes de buna doğru karar demişti. Peki dünkü nasıl bir karar?
30
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RIDVAN DİLMEN
Kubilay'ın pozisyonu doğal olmadığı için, sol el de açık olduğu için hakem penaltı verdi. Rıdvan'a göre penaltı değil ama kurallara göre penaltı. Maç bitti demek doğru olmaz ama maçın dönmesi mucizelere kaldı. naltı pozisyonundan önce VAR'ın uyarması doğru. Peki önce faul var mıydı? Muhtemelen VAR, ona da baktı. Diyelim ki, VAR orada faulü gördü. O zaman penaltıdan da vazgeçebilirdi. Demek ki şiddetli faul görmedi. Niye verdin, niye vermedin diyemem.
31
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Çok uzun bir maç trafiği var, çok iddialı olmamak lazım. Türkiye rekoru 8-4'lük benim oynadığım maçtı, maç Abdi İpekçi'de değil Kadıköy'deydi. Ben, Tanju, Aykut vardı. 10-0'lık İnönü'de Beşiktaş'ın galibiyeti vardı. Bu sezon 12 gollü maç olacaktır. Ben inanıyorum. Galatasaray taraftarı şu an evde, 'Bu maça gidemedim, ah ah' diyordur. Hem Türkiye'yi bilip hem de ekonomiyi yönetmek hünerdir. İkisini birden bilince Süleyman Hurma oluyorsunuz. Tam bir ermiştir. Karagümrük 2B'deydi, müthiş taraftarı vardı. Lige çıktı. Neden? Analizleri ve seçimleriyle...
32
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Galatasaray, açık oynayan Gaziantep karşısında savunma arkasına attığı toplarla sonuca gitti. Daha da farklı olabilirdi. Ancak uzun bir sezon tabii. Tüm takımlar adına iddialı olmamak lazım hemen. Türk Telekom Arena, Vodafone Park, Kadıköy'de oynanan maçlarda cepte 3 puan yok. Eskiden yüzde 90'dı. Şimdi yüzde 70 oldu. Şimdi maça bakıyoruz, Milli Kütüphane gibi. Çocuğunu götür, üniversiteye hazırlansın. Ben hakemlerin kuralları, kitabı uyguladıklarını düşünüyorum, tebrik ediyorum. VAR'da çok çabuk karar vermeleri hoşuma gitti. Bu da bir gelişmedir.
33
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Fatih Terim, Taylan'ın olduğu bölgedeki oyuncuya çok değer verir. Bunun için de Lemina'yı, Donk'u, Saido'yu, Mehmet Topal'ı, Seri'yi orada denedi. Fernando, bunun kralını oynadı. Taylan'ın performansı da iyiydi. Bana göre sahanın en iyisiydi. Falcao, bu sezon sakatlanmazsa 25'ten aşağı yapıştırmaz. Türkiye'nin en iyi iki santrforu Galatasaray'da: Falcao ve Diagne! Fatih Terim, savunmanın önüne oyun kurucu arıyor.
34
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Topu aldığı zaman kaleciden, arkasında gözü olmalı, hop dönecek. Sergen Yalçın da Elneny gittiği için niye üzgün, bu nedenle. Galatasaray'ın yerinde olsam Elneny'i getirirdim. Elneny, bugün 90 dakika oynamış. Artık su için. Bildiğim kadarıyla oyuncu Arsenal'e geri dönmek istemiyordu.