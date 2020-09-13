Son Dakika | Spor yazarları, Galatasaray - Gaziantep FK maçı için ne dedi? Transferi böyle açıkladı...

Son vuruşlar iyi olsa belki de Galatasaray tarihinin Süper Lig'deki gol rekorunu kıracak. Bir ilk yarı oynadılar ki 3 gol attılar ama 7-8 olabilirdi. Hele 33. dakikada Antep kalecisi Günay, bir dakika içinde 3 tane yüzde yüz gol kurtardı. Falcao golleriyle döndü. Arda fizik olarak iyileştiğinde hem lider olarak hem de kalite olarak büyük katkı sağlayacak. Yeni alınan Norveçli sağ bek Omar, çok olumlu sinyaller verdi. Taylan, asla sırıtmadı. Luyindama sakatlıktan yeni döndü ağır ve tedirgin ama o da toparlayacak. Ama belki de en önemli katkıyı Emre Kılınç yapacak. Hem golünü attı hem de sistemsel olarak Galatasaray'a önemli katkılar verecek gibi duruyor. Geçen sene Seri- Lemina vardı ama bu sene Emre Kılınç ve Arda geldiler. Sakın bu oyuncuları yabana atmayın. Konsantre olup, güçleri yerinde olduğunda herbiri birer maç kazandırabilir.