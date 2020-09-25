Son Dakika | Spor Yazarları, Galatasaray 2-0 Hajduk Split maçı için ne dedi?
Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Meleke başta olmak üzere spor yazarları, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hajduk Split'i mağlup ederek play-off'a yükseldiği maçı değerlendirdi.
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UĞUR MELEKE
Galatasaray dün Başakşehir maçına göre 7 değişiklikle çıktı sahaya. İlk 11’i gördüğümde özellikle orta saha konusunda biraz tedirgindim, ama maçın genelindeki performans Fatih Terim’i haklı çıkardı doğrusu.
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Zira eğer dün iki takım net gol pozisyonlarını değerlendirebilseler, maçın 7-2 filan bitmesi gerekiyordu. Savunmada Marcao yine mükemmeldi. İyi futbolunu asistle süsledi.
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Linnes, şu anda Galatasaray bek rotasyonunun en formda olanı. Harika bir maç çıkardı. Merkezde Taylan-Etebo-Ömer üçlüsü ilk 15 dakika uyumsuzlardı ama dakikalar geçtikçe özellikle Etebo orta sahaya ağırlığını koydu. 4 yıldır Nijerya Milli Takımı’nın neredeyse her maçında oynayan Etebo, buna yakışır şekilde fiziksel olarak iyi bir görüntü verdi dün.
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75 dakika boyunca maçtaki tek eksik goldü, neyse ki Babel’le Diagne’nin gol kaçırma serisini Belhanda bozup turu getirdi takımına. Faslı’nın her geçen gün yükselen performansı da son derece dikkat çekici.
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ŞU ANDA 11. SIRADAYIZ
Dün Galatasaray’la teselli bulduk ama maalesef ülke futbolu için kritik bir geceyi yine üzülerek geride bıraktık. Malumunuz, UEFA ülkeler sıralamasında 11’inci basamaktayız; bu da lig şampiyonumuzun artık otomatik Devler Ligi bileti alamaması anlamına geliyor. Otomatik bilet için Devler Ligi şampiyonunun kendi liginden vize almasını bekleyeceğiz.
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Ancak bundan daha önemlisi, 11’inci basamakta da hiç huzurlu olmamamız. Ukrayna, İskoçya ve G.Kıbrıs’la mesafemizin 2 puanın altında olması. Eğer bu sezon bir-iki basamak daha gerilersek, şampiyonumuzun iki ön eleme oynamak zorunda kalma ihtimali kapıda. Ayrıca kulüplerimizin şunları da unutmaması gerek:
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1- Kulüp puanı olarak gerilemek, bu turlarda seri başı olamamak demek.
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2- Avrupa kupalarında başarısızlık, değerli oyuncularınızı vitrine çıkaramamak demek. Ayrıca bir oyuncuyu buraya getirmeye ikna etmek için tek kozunuzun para olması, dolayısıyla 3’lük adama 5 ödemek demek.
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3- Avrupa Ligi gruplarında bir galibiyetin ederi 570 bin Euro... Yani neredeyse 5 milyon lira. Kulüplerimizin bu parayı nasıl küçümseyebildiklerine de anlam veremiyorum doğrusu.
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LEVENT TÜZEMEN
İstikrarlı kadrodan 6 oyuncu kulübede oturunca Galatasaray'ın oyun düzeni uyum konusunda arıza yaptı. Hajduk Split eski hocası Tudor'un "kompakt futbol" anlayışı içinde kalabalık alan savunması yapınca Galatasaray ilk yarı kanatlardan hızlı hücum yapacak geniş alanları bulamadı.
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Hajduk savunmasını öne çıkarmadığından Galatasaray pozisyon bulmak için rakip defansın arkasına uzun toplar da atamadı. Ömer-Babel-Emre Taşdemir üçlüsünün solda oluşturduğu ataklar ise Galatasaray, Hajduk kalesinde çoğalamadığı için pozisyona dönüşmedi. Ayrıca Hırvat ekibinin önde yaptığı baskı Donk- Marcao ikilisinin de geriden topla çıkmalarını engelledi.
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Etebo çalışkanlığı ve mücadeleci yapısıyla göz doldurdu. Nijeryalı futbolcu top kapma becerisi ve koşu kalitesiyle Galatasaray orta sahasına güç ve enerji sağlayacaktır. Fatih Hoca'nın Linnes dışında Emre Taşdemir'i sol bekte oynatması doğru bir hamleydi. Belhanda'nın golünde asisti yapan Emre çok istekli ve coşkuluydu.
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Güçlendiğinde çok daha faydalı olacaktır. Diagne ve Babel fizik olarak hazır olmadıklarından iki net golü atamadılar. Belhanda'nın girmesiyle Galatasaray oyun anlamında toparlandı, önce dengeyi sonra da golü buldu. Şut atma moduna nihayet giren Belhanda'nın gol vuruşu da çok sertti.
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Linnes "Acil servis"e benziyor; sağa koyuyorsun, sola alıyorsun adam gibi oynuyor. Galatasaray'ın en iyisi Marcao'ydu.. Savunmadaki bütün yırtıkları dikti, Donk'un arkasını da topladı... Brezilyalı stoper Hajduk ataklarına tek başına duvar oldu, kademeye girip bir çok tehlikeli hücumu önledi.
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Marcao'nun Babel'e attırdığı gol öncesi rakibine attığı çalım da muhteşemdi. Galatasaray turladı ama Fatih Hoca kapanacak takımlara karşı da bir formül üretmeli.