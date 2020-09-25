Son Dakika | Spor Yazarları, Galatasaray 2-0 Hajduk Split maçı için ne dedi?

Ancak bundan daha önemlisi, 11’inci basamakta da hiç huzurlu olmamamız. Ukrayna, İskoçya ve G.Kıbrıs’la mesafemizin 2 puanın altında olması. Eğer bu sezon bir-iki basamak daha gerilersek, şampiyonumuzun iki ön eleme oynamak zorunda kalma ihtimali kapıda. Ayrıca kulüplerimizin şunları da unutmaması gerek: