Son Dakika | Kadıköy'de derbiye damga vuran detay! Erol Bulut ve Jose Sosa...

EROL BULUT HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ Oysa maçın ilk devresinde Sosa’ya baskı uygulayıp Fenerbahçe’nin hatlar arası bağlantısını koparan Trabzonspor iyi kontralar gerçekleştirerek maçta etkili olan taraftı. Kaleci Uğurcan Çakır’ın hızlı oyunu ve isabetli uzun pasları dahi önemli bir tehdit oluşturmuştu Fenerbahçe’nin baskısına. Yine onun uzun topunda şans eseri önüne düşen topu Benik afobe’nin müdahalelere rağmen yıkılmayarak içeri dalıp attığı müthiş gol de her şeyi bordomavililer için mükemmel hale getirmişti. Erol Bulut’un hamlesi ise her şeyi değiştirdi. Pelkas on numarada bağlantı kurarken hem sağı hem solu tehdit dolu olan hücum gücü maçta üstünlüğü getirdi.