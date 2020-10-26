Son Dakika | Kadıköy'de derbiye damga vuran detay! Erol Bulut ve Jose Sosa...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u sahasında 3-1 mağlup etti. Sarı lacivertli ekibin zafer gecesine Erol Bulut - Jose Sosa detayı damga vurdu. Hürriyet Gazetesi yazarları Uğur Meleke ve Orhan Uluca başta olmak üzere spor yazarları, Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesini değerlendirdi.
UĞUR MELEKE
Fenerbahçe geçen hafta olduğu gibi Trabzon önünde de soyunma odasına başka bir takım olarak girdi, bambaşka bir takım olarak çıktı. Göztepe maçında soyunma odasında mantalite değişmişti, dün oyuncu değişti, taktik değişti, oyun değişti. Dünkü veriler ışığında Erol Bulut’un sanki 4-2-3-1 ısrarından vazgeçip, oyunu daha fazla merkezden oynamaya çalışması lazım.
Fenerbahçe geçen hafta olduğu gibi Trabzon önünde de soyunma odasına başka bir takım olarak girdi, bambaşka bir takım olarak çıktı. Göztepe maçında soyunma odasında mantalite değişmişti, dün oyuncu değişti, taktik değişti, oyun değişti. Dünkü veriler ışığında Erol Bulut’un sanki 4-2-3-1 ısrarından vazgeçip, oyunu daha fazla merkezden oynamaya çalışması lazım.
4-2-3-1 İLE BAŞLANGIÇ
Fenerbahçe dün maça 4-2-3-1 başladı, ilk devre boyunca yine net bir tıkanıklık vardı sistemde. Topun daha fazla oynandığı merkezde Trabzonlular kalabalık, Fenerbahçeliler eksiktiler adeta. Zaten ilk 45 dakika sonunda ikili mücadele istatistiğinde Trabzon’un yüzde 57 üstün olması da sürpriz değil.
SOSA DEĞİŞİKLİĞİ TIKANAN YOLLARI AÇTI
Erol Bulut kötü oynanan ilk devrenin ardından Sosa’yı çıkardı, Ozan’ı sekiz, Pelkas’ı on numaraya kaydırdı. Bu taktik değişiklikle Fenerbahçe’nin tıkanan yolları açıldı adeta. Bence Erol Bulut’un ligin geri kalanında da bu maçtan elde ettiği verilerden faydalanması gerek:
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