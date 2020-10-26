Son Dakika | Kadıköy'de derbiye damga vuran detay! Erol Bulut ve Jose Sosa...

ERMAN TOROĞLU İlk yarı çok iyi bir Trabzonspor, kötü Fenerbahçe vardı sahada… İkinci yarıda ise çok çok iyi bir Fenerbahçe, kötü bir Trabzonspor... Peki bunun sebebi ne? Çok basit; Kadro genişliği. Fenerbahçe yedek kulübesi ile Trabzonspor yedek kulübesi arasında büyük fark var. Eğer bütün futbolcuları iyi hazırlar ve adaletli davranırsan otomatik olarak başarı gelir. İlk yarı Trabzonspor Nwakaeme ile Abdülkadir Ömür'ü orta sahaya çekti, ileride tek forvet… Hücuma çıkarken toplara vurmadan, pas yaparak çıktılar ve etkili oldular. Fenerbahçe de bu bölümde fazla bir varlık gösteremedi. Gösteremediği gibi enerjisini de herhalde sakladı. İlk 45 dakikada Trabzonspor fazla efor sarf etti. İkinci yarıda Sosa'nın çıkıp, Fenerbahçe'nin orta sahada daha etkili olması işin rengini değiştirdi. Şu bir gerçek... Fenerbahçe takımında Gustavo tam bir profesyonel. Aldığı parayı sonuna kadar hak ediyor. Her şeyi ile ama her şeyi ile takım için oynuyor. Ve arkadaşlarını ateşliyor. Yani onun için şöyle demek lazım; sonuna kadar Gustavo! Bu arada Ozan Tufan'ın da fizik olarak iyi durumda olduğunu yazmadan geçemeyeceğim. Fenerbahçe stadının zemini güzel. Ligdeki diğer statlara göre iyi bakmışlar. Sarı-lacivertlilerde takım da yavaş yavaş oturuyor. Maçın geneline baktığımızda tamam, ilk yarıda Trabzonspor iyi oynadı, ilk yarıyı önde bitirmeyi hak etti ama maç 90 dakika. Fenerbahçe, dün akşam galibiyeti sonuna kadar hak etti. Çünkü maçlar 45 dakikada bitmiyor!