Son Dakika | Spor yazarları, Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı için neler dedi? "Acemice, yeteneği kısıtlı..."

Fenerbahçe'nin dün kazanırken yaşadığı zorlukları doğru okuyabilmek için, geçtiğimiz hafta oynadığı iki hazırlık maçını anımsamak gerek. Legends Cup’ın finalindeki Sivasspor maçının 64’üncü dakikasıydı. Durum 0-0’dı. Ve Erol Bulut, Sinan/Jailson değişikliğiyle sahadaki ön libero sayısını üçe çıkarmıştı: Jailson, Gustavo ve Tolga oyundalardı aynı anda. O değişiklikten üç dakika sonra gol geldiği için bu detay gözden kaçmıştı o gün.
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Ancak Erol Bulut’un mantalitesiyle ilgili değiştirmesi gereken bir şeyler olduğunu açıkça söylüyordu o değişiklik. Fenerbahçe’nin dün Rize’de sahaya çıkan 11’i, ufak tefek rötuşlar dışında İstanbul’daki hazırlık turnuvasının kopyası gibiydi. Yine 4-2-3-1 dizildiler, yine Deniz, santrfor Frey’in arkasında serbest adamdı. Thiam yine sağda başladı. Yine oyun belli ki GökhanCaner üzerinden oynanacaktı. Hatta Ozan kenarda, Tolga da 11’de olunca, biraz da mecburdu Fenerbahçe bu oyuna.
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Fenerbahçe'nin Antalya ve Sivas karşısında aldığı iki galibiyet, elbette bir veridir. Ancak Erol Bulut’un özellikle Sivas maçındaki kısırlığın sebebinin orta sahadaki renksizlik olduğunu farketmeme ihtimali bence yok. Turnuvada kullandığı Gustavo-Jailson ve Tolga gibi oyuncuların özellikleri kısıtlı. Ozan zaten o dönemde milli takımda, Sosa tribündeydi. Fenerbahçe’nin orta sahasında yaratıcılık rolü sadece Deniz’in sırtına binmişti, onun da limitlerini biliyoruz hepimiz.
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Bugünün futbolunda bir büyük takımın orta sahada bunca renksiz adamla fark yaratma ihtimali zayıf. Elbette Gustavo’nun da, Tolga’nın da katkıları saygıdeğer. Busquets ve Kante büyük oyuncular. Ancak bir orta sahayı üç Busquests’le de, üç Kante’yle oluşturamazsınız. Hele o ligin konvansiyonel büyüklerinden biriyseniz, önlem alan değil aldıran olmak zorundasınız. Bu da orta sahada kullandığınız yaratıcı oyuncu sayısıyla direkt ilintili bir konu. O yüzden de dün Ozan’la Sosa girene kadar kısır bir oyun oynadı Fenerbahçe.
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Süper Lig bu sene teknik adam havuzu açısından bambaşka bir görüntüye bürünüyor. Dün yeni neslin iki başarılı temsilcisi Erol Bulut ve Stjepan Tomas’ı izledik. Sırada Şenol Can, Mert Nobre, Ömer Erdoğan gibi heyecan verici yeniler var. Benim Süper Lig’in bu sıfır kilometre yeni nesil hocalarından beklentim ezber bozmaları. Onların bir üst nesli zaten geride kapanıp, koşucu oyuncuyla fırsat kollama konusunda doktora verdiler!
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Artık bu nesil farklı bir şey yapmalı, farklı bir şey söylemeli. Türk futbolu 30 yıl boyunca korku dağlarını aşamadı, bir arpa boyu yol kat edemedi. Ne zaman ki Denizli, Terim, Güneş gibi hocalar cesur davrandı, o zaman değişti kaderimiz. Benim bu yeni jenerasyon hocalardan beklentim ‘iyi mücadele ettik’ten farklı bir şey söylemeleri. Yeni nesil sporsevere farklı bir pencere açmaları.
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Dün Rize’de Erol Bulut, Fenerbahçe’nin başındaki ilk resmi maçına çıktı. Tabii ki bir maçlık veriyle derinlemesine analizler yapmak yanıltıcı olabilir. Ancak sarı-lacivertlilerin Sivas ve Antalya’yla oynadığı hazırlık maçlarındaki görüntüsünü de data havuzuna ekleyerek şunu söyleyebilirim:
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Geçen sezona göre topa daha az sahip olan, daha pragmatik bir futbol var gibi Erol Bulut’un kafasında. Geçen sene Fenerbahçe yüzde 58,5’la Süper Lig’in topa en fazla sahip olan takımıydı. Dünse ilk devreyi yüzde 46 topla oynamayla bitirdi sarılacivertliler. Tabii ki futbolda topa sahip olmak her şey değil. Ancak Süper Lig’de bir büyük takımsanız, rakibiniz geçen yıl 35 puanla kümede kalan bir ekipse, sizden daha dominant bir oyun beklentisi oluyor ister istemez.
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Erol Bulut’un kısa teknik adamlık kariyerinde dikkat çekici bir başka detay da, takımlarının genelde sezona yüksek fiziksel seviyeyle başlamaları idi. Hatırlayacaksınız, geçen sezon ilk milli maç arasına 4 puan farkla lider girmişti Alanyaspor.
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Ancak diğer takımlar yavaş yavaş o fiziksel farkı kapatınca bir gerileme yaşandı Akdeniz ekibinde. Dün izlediğimiz Fenerbahçe’nin, geçmişteki Erol Bulut takımları kadar yüksek bir fiziksel seviyede olduğunu hissetmedik. Gerek hazırlık döneminin kısalığı, gerek transferlerin tam anlamıyla kamp yapamaması etken belli ki bu durumda.
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Ancak şunu da not etmek gerek: Fenerbahçe’nin gerçekten geniş ve kaliteli bir kadrosu var. Dünkü kulübedeki on adama bir sol bek ekleseniz, sahaya çıkan 11’den daha iyisi yaratılabilirdi belki de!
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Özellikle orta sahaya Sosa, Ozan ve Mert Hakan’dan ikisinin yüzde yüzle girmeleri halinde, takımın renginin büyük ölçüde değişeceği kesin. Dün üstelik ön tarafta Thiam çok etkisizdi. Frey hareketli ama yetenek kısıtı malum. Ekim ayında Fenerbahçe’nin 11’inin dünkü 11’inden en az 4-5 adam farklı olacağını tahmin etmek, büyük bir kehanet sayılmaz.
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GÜNTEKİN ONAY
Fenerbahçe yeni sezona yeni umutlar ve yeni isimler ile girdi ancak Rize deplasmanında bakıyoruz ki daha önce kadroda düşünülmeyen Frey ve Zanka gibi isimler ilk 11’deydi. Erol Bulut 4-2-3-1 düzeninde savunmanın önünde Tolga ve Gustavo’yu birlikte oynatırken orta alanda ciddi bir yaratıcılık eksikliği göze çarptı.
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Bu iki defansif orta saha, ataklara yeterince katılmazken forvet hattıyla orta alan arasında da kopukluklar yaşandı. Tolga yerine daha fazla ofansif özellikleri olan Ozan neden düşünülmedi acaba? Frey’in arkasındaki Thiam-Ferdi- Deniz 3´lüsünün de kaliteleri tartışılır.
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Sarı lacivertli ekip yine de ilk yarıda kazandığı penaltıyı gole çevirse maçı istediği tempoda götürebilir ve bu kadar bocalamazdı. Caner’in sol ayağı tartışılmaz lakin penaltıcılık başka bir şey. İkinci yarıda daha tehditkar görünen Rizespor, Skoda ile öne geçtikten sonra teknik direktör Tomas orta alandan iki oyuncusunu değiştirip skoru koruma amaçlı tedbir almayı düşündü.
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Fakat Rizespor’un tüm orta alan kurgusu bu değişikliklerle bozuldu. Buna karşılık Erol Bulut, elinde avucundaki tüm kozları sahaya sürdü ve özellikle Caner’in ortalarıyla beraberlik için rakibinin üzerine adeta çullandı.
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Sosa, Ozan ve Sinan, oyuna girdikten sonra kaliteleriyle Fenerbahçe’nin oyun üstünlüğünü almasını sağladı. Fenerbahçe, akan oyunda pozisyon üretemese de duran top golleriyle kazandı. Yenilerden Gökhan ve Caner maçı çok istediler. Sosa kısa süre oynamasına rağmen klasını ortaya koydu ancak şöyle özetlemek sanıyorum en sağlıklısı olacak: Rizespor kazanabileceği bir maçı teknik direktör Tomas’ın acemice hamleleriyle kaybetti.
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ÖMER ÜRÜNDÜL
lk yarıda Fenerbahçe oyuna daha çok hükmeden taraftı. Ama ciddi bir etkinlikleri olmadığı gibi ani ataklarda da savunmada sıkıntılar yaşıyorlardı. Fenerbahçe adına da Caner'in kaçırdığı penaltı ilk yarıya damga vurdu. İkinci yarıda da Fenerbahçe pozisyon bulamadığı gibi savunmada da aksıyordu. Önce Abdullah'ın çok net bir golü kaçırması aslında Erol Bulut'a sinyaldi. Yapması gereken Thiam'ı çıkarırken Ozan'ı almaktı. Ama Bulut, arkadaşlarını tanımayan ve hazır olmayan Valencia'yı sahaya sürünce F.Bahçe kısa süre sonra skor dezavantajına düştü. F.Bahçe'nin bu maçı çevirmesi artık son derece zor görünüyordu. Ama futbol ilginç bir oyun. Önce duran topta Gökhan Gönül'ün ön direk golü sonrasında da Moroziuk'un gereksiz penaltısı ve usta Sosa ile son anda gelen çok önemli üç puan. Şimdi maçla ilgili birkaç nota gelelim: İlki; Caner iyi duran top kullanır, iyi orta keser ama kesinlikle bir penaltıcı değildir. Neden bu görev ona verildi anlamadım. İkincisi; kapasitesi sınırlı ve hiç düşünülmeyen Frey yüksek fizik gücü ile yaptığı hücum pres, topla rakip arasına girmeler ve arkadaşlarına çapraz koşularla alanlar açarak faydalı oldu. Erol Bulut'un bu maçtan çok ciddi ders çıkarması lazım. Baştaki takım tertibi ve yenilen gol öncesi yaptığı yanlış oyuncu değişikliğini iyi okumalı. Bir önemli nokta da önde baskılı oyun hiç kolay bir sistem değildir. Bunu tam uygulaması için zamana ihtiyacı var.
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GÜRCAN BİLGİÇ
Sezon başı maçının bu tempoda ve mücadelede geçmesi beklenen bir şey değil. İki takım da çok iyi hazırlanıp, rakibi analiz edip, terini-nefesini sakınmadan oynadı. İlk maç zor olanı, bir de imkansızı geldi Fenerbahçe adına. Penaltı kaçırıp, skorda da geriye düştüler. "Kırılma" dediğimiz zamanlar bunlar işte. Motivasyon tepedeyken, "tamam" demişken, bir anda başa dönüyorsunuz. Öne geçecekken, yine rakibi kontrol edeceksiniz. Mükemmel bir oyun ve gol geldi Rizespor'dan. Fenerbahçe'nin geçen seneden beri zaafı var. Korner atarken, pozisyon yiyor. Hemen tüm rakipler hızlı hücum için bu anı bekleyip, kendi setlerini kurup, hızlı oyuncularını da organize ettiler. Bir duran top hariç, organize olarak gelip tehlike yaratamadı Rize takımı. Ancak bu "tuzak" anlarında bilerek, çalışılmış atakları yaptılar. Geçen seneden farklı dört oyuncu ile oyuna başlaması da enteresan Erol Bulut'un. Dört yeninin ikisi F.Bahçe'nin eski oyuncusu (Caner- Gökhan), diğer ikisi geçen sezon kiraya verilenler. Önde baskı karakterini benimsemiş, ekibi organize etmek daha kolay olacaktı. Muhtemelen böyle düşündü. Geçen seneden farklı olacağı sinyalinde iki kaliteli isim vardı; Gökhan ve Sosa. Biraz önce bahsettiğimiz "iniş ve çıkışlar" etabında takımı toparlayıp, panik ikliminden çıkarıp, yeniden maça konsantre ettiler. "Yaş 35" diyorlar ama tecrübe de işte böyle bir şey. Kazanarak başlamak, son anlarda da olsa galibiyete ulaşmak, takım otobüsünde- uçakta yüzlerin gülmesi, bu dönemlerde önemli. F.Bahçe adına baktığınızda iyi başlamak, devamın da iyi olacağının müjdesidir. Çünkü sabırsız taraftarın, kibirli yorumların sesini ancak kazanarak kısar, gönlü kırıkları yanınıza alarak mesafe alınır. Frey ile başlamak büyük cesaret aslında. Oyuncunun gücüne, mücadele arzusuna Erol Hoca ödülü verdi. Karşımızda bir futbol ustası, takımı kurtaracak kalite de yok ama organize bir grubun içinde yer alacak. Sonuçta, bu takımda taşların yeri daha çok değişecek.
20
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AHMET ÇAKAR
Fenerbahçe kazandı. Kazanamayabilirlerdi de ama şunu iddia ediyorum.. Bu Fenerbahçe geçtiğimiz sezon olan Fenerbahçe'den güçlü değil. Eğer Sosa iyi oynamaz, uzun süreli sakatlıklar geçirirse bu Fenerbahçe ilk üçe giremez. Kim ne derse desin Vedat Muriqi, Emre Belözoğlu hatta o beğenmediğimiz alkolik ve nikotinman Max Kruse'nin bırakın yerini tutmayı yanına yaklaşacak bir oyuncu yok.
21
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Oyuncular çok sıradan, yukarıda da belirttiğim gibi eğer Sosa bazı maçları bireysel yeteneğiyle almaz ya da sakatlıklar nedeniyle git gel yaşarsa Fenerbahçe son derece sıradan bir takım olur. Hâlâ bakıyoruz, Zanka ve Frey'lerle oynamaya çalışıyorlar. Gökhan ve Caner'in kaliteleri belli ama ne kadar süreyle istikrarlı oynayabilecekler. Orta sahada yaratıcı adam pek az. Kanatlar iyi değil. Valencia için konuşmak çok erken. Ufak tefek ama çabuk.
22
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Bir Vedat Muriqi olabilir mi bu konu çok tartışılır. Bir zamanlar yıldız olabilir ama son üç senesi Meksika gibi sıradan bir ligde geçmiş. Sonuç olarak Serdar Tatlı'yı kutlamak lazım. Dün gece hakemleriyle çok başarılı bir giriş yaptı. Umarım son dakika penaltısının hesabını önce hakem sonra Serdar Tatlı kamuoyuna verirler
23
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ERMAN TOROĞLU
Hastalık olayından sonra sizin saha, bizim saha falan hikâye. Neden? Zaten seyirci yok. Yani itici güç... Maalesef küçük takımlarda çok rastlanan bir olay dün gece yine görüldü. F.Bahçe'den daha iyi oynuyorsun. Öne geçene kadar da bayağı etkilisin. Ama 1-0'dan sonra anlaşılmaz bir şekilde defansa çekiliyorsun. Ne derler, korkunun ecele faydası yok. 2-0 yapsan işi bitireceksin. Ama işte o zihniyet hiç değişmiyor; büyük takım, küçük takım... Erol Bulut, şu anda bıçak sırtında. Ya olacak ya olmayacak. Görüntüye geldiği zaman da tedirginliği yüzünden okunuyor. Şu bir gerçek; F.Bahçe geçen seneden biraz daha farklı. Nasıl? Bence sezon sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacaktır. Ama şunun da altını çizmek lazım; koca bir sezon seyircisiz oynanacak. F.Bahçe, bu futbolunu kendi sahasında oynamaya kalkarsa çok zor anlar yaşar. Çünkü ligdeki çok takım Rizespor anlayışında oynamaz.
24
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Hakem F.Bahçe lehine vermesi gereken birinci penaltıyı görmedi, VAR'la verdi. İkinci penaltı pozisyonunu kendi verdi. Birinci pozisyon net penaltı. İkinci penaltı için şunu söylerim; aynı penaltıyı F.Bahçe aleyhine çalarsan helal olsun. Çalamazsan yazıklar olsun. Birinci penaltıda hakem, "Kol kapalı, penaltı değil" işareti yaptı. Yani "Öyle gördüm" dedi. Ama umumi istek üzerine VAR'a gitti. Kolun kapalı olmadığını gördü ve penaltıyı verdi. Buraya kadar her şey tamam... İkinci penaltı pozisyonunda Rizeli oyuncu kolunu açarak rakibini markaj mı yapmak istedi, yoksa koluyla rakibine vurdu mu? Fenerbahçeli oyuncu darbe aldı mı, kendini yere mi attı? Sen birinciyi yanlış gördün, penaltı vermedin VAR'a gittin doğruyu yaptın. İkincide de gidip seyretseydin bakalım ne olacaktı? Bu sene maalesef bunları çok yaşayacağız. Nedenlerini zaten biliyoruz!