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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 06 Kasım 2020 - 08:51 | 

Son Dakika | Sosyal medyada olay oldu! Yusuf Yazıcı ve Zlatan Ibrahimovic...

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın Milan ağlarına gönderdiği 3 golden sonra Zlatan Ibrahimovic'in oyundan alınması sosyal medyada alay konusu oldu.

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1SOSYAL MEDYA YIKILDI
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SOSYAL MEDYA YIKILDI

UEFA Avrupa Ligi'nde Milan karşısında yaptığı hat-trick ile geceye damga vuran milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, sosyal medyada da gündem oldu.

2TARİHİ HAT-TRICK
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TARİHİ HAT-TRICK

Yusuf Yazıcı, 3 gol birden attığı Sparta Prag maçının ardından Milan mücadelesinde de aynı başarıyı göstererek adını tarihe altın harflerle yazmayı başardı. Yusuf Yazıcı, 22., 55. ve 58. dakikalarda attığı gollerle Lille'i Milano'da 3-0'lık galibiyet ulaştıran isim oldu ve Avrupa Ligi gol krallığında zirveye oturdu. Ayrıca maçın adamı seçildi...

3ZLATAN ALAY KONUSU OLDU
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ZLATAN ALAY KONUSU OLDU

Milan karşısında birçok rekor kıran ve inanılmaz ilklere imza atan Yusuf Yazıcı'nın epik performansının ardından Zlatan Ibrahımovic'e yönelik yapılan renkli paylaşımlar gecenin olayı oldu.

4KENARA ALINMIŞTI
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KENARA ALINMIŞTI

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Yusuf Yazıcı'nın üçüncü golünün ardından taktik değişikliğe gitmek zorunda kalmuştı. Yusuf Yazıcı 58. dakikada kendisi ve takımı adına üçüncü golünü atınca Zlatan Ibrahımovic kenara gelmişti.

5MILAN ÇARESİZ KALDI
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MILAN ÇARESİZ KALDI

Stefano Pioli, Yusuf Yazıcı'nın golünden 4 dakika sonra Sandro Tonali'nin yerine Ismael Bennacer'i, Zlatan Ibrahimovic'in yerine ise Ante Rebić'i oyuna almak zorunda kalmıştı.

6KARARI BEĞENMEDİ
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KARARI BEĞENMEDİ

Öte yandan Zlatan Ibrahimovic, Stefano Pioli'nin kendisini oyundan almasına tepki göstermişti. Karardan memnun olmadığı vücut dilinden belli olan yıldız oyuncu, kenara gelirken hocasına sitem etmişti.

7YUSUF BİZİ CEZALANDIRDI
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"YUSUF BİZİ CEZALANDIRDI"

Karşılaşmanın ardından konuşan Pioli, "Yusuf Yazıcı, bizi cezalandırdı. Bu maçtan ders çıkarmamız gerekiyor." diyerek milli oyuncunun performansı karşısında çaresiz kaldıklarını kabul etmişti.

8YUSUFUN HAT-TRICKI ZLATANI ÜZDÜ
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"YUSUF'UN HAT-TRICK'I ZLATAN'I ÜZDÜ"

Fransız basınında L'Equipe, Yusuf'un performansını 'Lille ve Yusuf, Milan'ı ezerek heyecan yarattı. Yusuf'un hat-trick'i Zlatan'ı üzdü' şeklinde manşetine taşıdı. Gazete ayrıca Yusuf Yazıcı'ya 9, Zlatan Ibrahimovic'e 4 puan verdi.

9İŞTE O PAYLAŞIMLAR
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İŞTE O PAYLAŞIMLAR

İşte bu yaşananların ardından Türk futbolseverlerin yaptığı birbirinden renkli paylaşımlar...

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