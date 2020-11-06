Son Dakika | Sosyal medyada olay oldu! Yusuf Yazıcı ve Zlatan Ibrahimovic...

TARİHİ HAT-TRICK Yusuf Yazıcı, 3 gol birden attığı Sparta Prag maçının ardından Milan mücadelesinde de aynı başarıyı göstererek adını tarihe altın harflerle yazmayı başardı. Yusuf Yazıcı, 22., 55. ve 58. dakikalarda attığı gollerle Lille'i Milano'da 3-0'lık galibiyet ulaştıran isim oldu ve Avrupa Ligi gol krallığında zirveye oturdu. Ayrıca maçın adamı seçildi...