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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 09 Kasım 2020 - 08:44 | 

Son Dakika | Sivas'ta gerginlik ve gözyaşı! Arda Turan...

Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği geceye damga vuran isim Arda Turan oldu. Sahada gerildi, röportajda gözyaşlarına hakim olamadı...

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1KRİTİK GALİBİYET
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KRİTİK GALİBİYET

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılı ekip, 2-1'lik skorla kazandı.

2SİVASSPOR DÖNEMEDİ
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SİVASSPOR DÖNEMEDİ

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Younes Belhanda ile 48. dakikada Arda Turan kaydetti. Sivasspor'un tek sayısı ise 76. dakikada Caner Osmanpaşa'dan geldi.

3MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRİŞ
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MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRİŞ

Alınan bu sonuçla birlikte Fenerbahçe’nin Konyaspor’a yenildiği, Alanyaspor’un da Trabzonspor’a takıldığı haftada zorlu Sivas deplasmanından 3 puan çıkartan Galatasaray, milli araya moralli girmiş oldu.

48 PUANLIK MAÇ
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8 PUANLIK MAÇ

Fenerbahçe’nin 3, Alanyaspor’un 2 puan kaybettiği göz önünde bulundurulduğunda, Galatasaray zirve mücadelesinde bu hafta 8 puanlık kazanç sağlamış oldu. Başakşehir’in de Gençlerbirliği’ni yendiği günde, Fatih Terim’in ekibi kazanarak Turuncu-Lacivertli rakibiyle puan farkını korudu.

5FİKSTÜR AVANTAJI
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FİKSTÜR AVANTAJI

Bir maç eksiği olan lider Alanyaspor ve takipçisi Fenerbahçe ile farkı 1’e indiren Sarı-Kırmızılılar, milli ara dönüşünde sırasıyla Kayserispor, Çaykur Rizespor (d), Hatayspor, Karagümrük (d) ve Göztepe ile karşılaşacak. Galatasaray’ın hedefi, bu fikstürü iyi değerlendirmek ve galibiyet serisini devam ettirmek.

6ARDA TURAN 9 YIL SONRA ATTI
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ARDA TURAN 9 YIL SONRA ATTI

Sezon başında altyapısında yetiştiği Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, sarı kırmızılı formayla yıllar sonra ağları sarstı. Arda Turan, 18 Nisan 2011'den sonra Galatasaray formasıyla ilk golünü Sivasspor deplasmanında attı.

7FEGHOULI TAM NOT ALDI
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FEGHOULI TAM NOT ALDI

Galatasaray'la maaş indirimi nedeniyle sorunlar yaşayan ve bir süredir formadan uzak kalan Feghouli, 11'de başladığı maçta asist yaptı. Sofiane Feghouli, Süper Lig'de 2014/15'ten bu yana 20 asiste ulaşan ikinci Galatasaray oyuncusu oldu (24; Wesley Sneijder).

8BELHANDA GALİBİYETİN MİMARI OLDU
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BELHANDA GALİBİYETİN MİMARI OLDU

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda, Sivasspor karşısında takımını sırtlayan oyuncu oldu. Younes Belhanda, maçta perdeyi açan golü kaydederken, Arda Turan'ın attığı ikinci golde de asisti yapan isimdi.

9ARDA TURAN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
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ARDA TURAN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Öte yandan Galatasaray formasıyla 9 yıl sonra gol sevinci yaşayan Arda Turan, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda gözyaşlarına hakim olamadı.

10İŞTE O SÖZLER...
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İŞTE O SÖZLER...

Gözyaşları içerisinde röportaj veren Arda Turan, "Golüm 2008'de Sivas'ta attığım gole benziyor, aynı kontrol ve benzer bir vuruş oldu. Genç kardeşlerimiz belki hatırlamazlar 2008'de Sivas'a attığım gole çok benzedi. Benim için çok anlam ifade etti bu gol. Çok önemliydi, çok sevindim bugün. Galatasaray olunca garip hissediyorum. Takım halinde böyle oynayınca şampiyon olunuyor. Maçı Florya'da kazandık. Hocamız muhteşem bir taktik oynattı" dedi.

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Sivasspor karşısında etkili olduklarını ifade eden Arda, "Çizgiye basmadan bloklar arasına girerek etkili olduk. Pandemi dezavantaj çünkü seyircimiz yok. Seyircimiz 1-0 önde başlatır bizi. Çok zor günler yaşadım" şeklinde konuştu.

12FATİH TERİM NE DEDİ
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FATİH TERİM NE DEDİ?

Çok iyi bir oyun oynadı Arda. Takıma iyi bir liderlik yaptı. Duygusal bir an yaşanacaksa yaşanılacak yer burası. Baya bir sıkıntı çekti. Ben de onu gururla izledim. Hatasıza yakın oynadı. Kazandığımız için mutluyum.

13TANSİYON YÜKSELDİ
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TANSİYON YÜKSELDİ

Öte yandan karşılaşmanın son bölümlerinde Arda Turan ve Demir Grup Sivasspor forması giyen rakip oyuncular arasında tansiyon yükseldi.

14HEMEN YATIŞTIRILDI
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HEMEN YATIŞTIRILDI

Yaşanan pozisyon sonrası sahada oyuncular arasında arbede yaşanırken araya takım arkadaşlarının girmesiyle olaylar büyümeden yatıştırıldı.

15ARDA YANINA GİTTİ VE BARIŞTI
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ARDA YANINA GİTTİ VE BARIŞTI

Sakinleşen Arda Turan daha sonra rakibinin yanına giderek barıştı ve müsabaka kaldığı yerden devam etti.

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