Son Dakika | Sivas'ta gerginlik ve gözyaşı! Arda Turan...
Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği geceye damga vuran isim Arda Turan oldu. Sahada gerildi, röportajda gözyaşlarına hakim olamadı...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
KRİTİK GALİBİYET
Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılı ekip, 2-1'lik skorla kazandı.
2
Abone Ol
SİVASSPOR DÖNEMEDİ
Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Younes Belhanda ile 48. dakikada Arda Turan kaydetti. Sivasspor'un tek sayısı ise 76. dakikada Caner Osmanpaşa'dan geldi.
3
Abone Ol
MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRİŞ
Alınan bu sonuçla birlikte Fenerbahçe’nin Konyaspor’a yenildiği, Alanyaspor’un da Trabzonspor’a takıldığı haftada zorlu Sivas deplasmanından 3 puan çıkartan Galatasaray, milli araya moralli girmiş oldu.
4
Abone Ol
8 PUANLIK MAÇ
Fenerbahçe’nin 3, Alanyaspor’un 2 puan kaybettiği göz önünde bulundurulduğunda, Galatasaray zirve mücadelesinde bu hafta 8 puanlık kazanç sağlamış oldu. Başakşehir’in de Gençlerbirliği’ni yendiği günde, Fatih Terim’in ekibi kazanarak Turuncu-Lacivertli rakibiyle puan farkını korudu.
5
Abone Ol
FİKSTÜR AVANTAJI
Bir maç eksiği olan lider Alanyaspor ve takipçisi Fenerbahçe ile farkı 1’e indiren Sarı-Kırmızılılar, milli ara dönüşünde sırasıyla Kayserispor, Çaykur Rizespor (d), Hatayspor, Karagümrük (d) ve Göztepe ile karşılaşacak. Galatasaray’ın hedefi, bu fikstürü iyi değerlendirmek ve galibiyet serisini devam ettirmek.
6
Abone Ol
ARDA TURAN 9 YIL SONRA ATTI
Sezon başında altyapısında yetiştiği Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, sarı kırmızılı formayla yıllar sonra ağları sarstı. Arda Turan, 18 Nisan 2011'den sonra Galatasaray formasıyla ilk golünü Sivasspor deplasmanında attı.
7
Abone Ol
FEGHOULI TAM NOT ALDI
Galatasaray'la maaş indirimi nedeniyle sorunlar yaşayan ve bir süredir formadan uzak kalan Feghouli, 11'de başladığı maçta asist yaptı. Sofiane Feghouli, Süper Lig'de 2014/15'ten bu yana 20 asiste ulaşan ikinci Galatasaray oyuncusu oldu (24; Wesley Sneijder).
8
Abone Ol
BELHANDA GALİBİYETİN MİMARI OLDU
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda, Sivasspor karşısında takımını sırtlayan oyuncu oldu. Younes Belhanda, maçta perdeyi açan golü kaydederken, Arda Turan'ın attığı ikinci golde de asisti yapan isimdi.
9
Abone Ol
ARDA TURAN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Öte yandan Galatasaray formasıyla 9 yıl sonra gol sevinci yaşayan Arda Turan, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda gözyaşlarına hakim olamadı.
10
Abone Ol
İŞTE O SÖZLER...
Gözyaşları içerisinde röportaj veren Arda Turan, "Golüm 2008'de Sivas'ta attığım gole benziyor, aynı kontrol ve benzer bir vuruş oldu. Genç kardeşlerimiz belki hatırlamazlar 2008'de Sivas'a attığım gole çok benzedi. Benim için çok anlam ifade etti bu gol. Çok önemliydi, çok sevindim bugün. Galatasaray olunca garip hissediyorum. Takım halinde böyle oynayınca şampiyon olunuyor. Maçı Florya'da kazandık. Hocamız muhteşem bir taktik oynattı" dedi.
11
Abone Ol
Sivasspor karşısında etkili olduklarını ifade eden Arda, "Çizgiye basmadan bloklar arasına girerek etkili olduk. Pandemi dezavantaj çünkü seyircimiz yok. Seyircimiz 1-0 önde başlatır bizi. Çok zor günler yaşadım" şeklinde konuştu.
12
Abone Ol
FATİH TERİM NE DEDİ?
Çok iyi bir oyun oynadı Arda. Takıma iyi bir liderlik yaptı. Duygusal bir an yaşanacaksa yaşanılacak yer burası. Baya bir sıkıntı çekti. Ben de onu gururla izledim. Hatasıza yakın oynadı. Kazandığımız için mutluyum.
13
Abone Ol
TANSİYON YÜKSELDİ
Öte yandan karşılaşmanın son bölümlerinde Arda Turan ve Demir Grup Sivasspor forması giyen rakip oyuncular arasında tansiyon yükseldi.
14
Abone Ol
HEMEN YATIŞTIRILDI
Yaşanan pozisyon sonrası sahada oyuncular arasında arbede yaşanırken araya takım arkadaşlarının girmesiyle olaylar büyümeden yatıştırıldı.
15
Abone Ol
ARDA YANINA GİTTİ VE BARIŞTI
Sakinleşen Arda Turan daha sonra rakibinin yanına giderek barıştı ve müsabaka kaldığı yerden devam etti.