MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Sivasspor'da Mamadou Samassa bir gününü köyde geçirdi! Doyasıya eğlendi...
GeriFutbol Son Dakika | Sivasspor'da Mamadou Samassa bir gününü köyde geçirdi! Doyasıya eğlendi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
İHA
Haber Giriş: 16 Ekim 2020 - 12:33 | 

Son Dakika | Sivasspor'da Mamadou Samassa bir gününü köyde geçirdi! Doyasıya eğlendi...

Sivasspor forması giyen Mamadou Samassa, bir taraftarın daveti üzerine bir gününü köyde geçirdi. Traktör kullanıp tır direksiyonu başına bile geçen başarılı kaleci, doyasıya eğlendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Sivasspor’un başarılı kalecisi Mamadou Samassa, taraftarın davetini geri çevirmeyerek bir gününü Yıldızeli ilçesi Yeniyapan köyünde geçirdi. Samassa, samimi davranışlarıyla Sivaslıların gönüllerini fethetti.

2
Abone Olgoogle-news

Geçtiğimiz sezon Sivasspor’a transfer olan 30 yaşındaki Malili futbolcu Mamadou Samassa, gösterdiği başarı performansla taraftarların sevdiği bir oyuncu olmuştu.

3
Abone Olgoogle-news

Samassa, Çılgınlar 58 taraftar grubu üyesi Melih Yıldırım’ın davetini geri çevirmeyerek bir gününü Yıldızeli ilçesi Yeniyapan köyünde geçirdi.

4
Abone Olgoogle-news

Tecrübeli futbolcu, köy ziyareti esnasında şeker pancarı hasadı yapan çiftçilerle vakit geçirip, traktör kullandı.

5
Abone Olgoogle-news

Tır direksiyonuna da geçen futbolcu, köyde doyasıya eğlendi.

6
Abone Olgoogle-news

Kırmızı-beyazlı oyuncu, samimi davranışlarıyla Sivaslıların gönlünü fethetti.

7
Abone Olgoogle-news

Sosyal medyada Çılgınlar 58 taraftar grubu tarafından paylaşılan görüntüler de ilgi odağı oldu.

8
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi