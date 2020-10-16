Son Dakika | Sivasspor'da Mamadou Samassa bir gününü köyde geçirdi! Doyasıya eğlendi...
Sivasspor forması giyen Mamadou Samassa, bir taraftarın daveti üzerine bir gününü köyde geçirdi. Traktör kullanıp tır direksiyonu başına bile geçen başarılı kaleci, doyasıya eğlendi.
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Sivasspor’un başarılı kalecisi Mamadou Samassa, taraftarın davetini geri çevirmeyerek bir gününü Yıldızeli ilçesi Yeniyapan köyünde geçirdi. Samassa, samimi davranışlarıyla Sivaslıların gönüllerini fethetti.
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Geçtiğimiz sezon Sivasspor’a transfer olan 30 yaşındaki Malili futbolcu Mamadou Samassa, gösterdiği başarı performansla taraftarların sevdiği bir oyuncu olmuştu.
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Samassa, Çılgınlar 58 taraftar grubu üyesi Melih Yıldırım’ın davetini geri çevirmeyerek bir gününü Yıldızeli ilçesi Yeniyapan köyünde geçirdi.
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Tecrübeli futbolcu, köy ziyareti esnasında şeker pancarı hasadı yapan çiftçilerle vakit geçirip, traktör kullandı.
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Tır direksiyonuna da geçen futbolcu, köyde doyasıya eğlendi.