Haber GiriÅŸ: 05 Mart 2020 - 14:22,
Son Dakika | Sivasspor - Galatasaray maçÄ±yla ilgili ÅŸok iddiaya cevap: 'Utanç verici...'
Demir Grup Sivasspor'da sezon sonu sÃ¶zleÅŸmeleri sona erecek olan Mert Hakan YandaÅŸ ve Emre KÄ±lÄ±nÃ§'Ä±n Galatasaray ile Ã¶n protokol imzaladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
BeÅŸiktaÅŸ ve Trabzonspor'un da istediÄŸi isimler konusunda elini Ã§abuk tutan Galatasaray'Ä±n Ã¶n protokol hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± da iddia ediliyordu.Â
UMARIM KAZANIRIZ, UTANIRLAR
"UmarÄ±m bu hafta kazanÄ±rÄ±z, onlar da bu sÃ¶ylediklerinden utanÄ±rlar. Ä°lk hedefim yurt dÄ±ÅŸÄ±na gitmek."
MERT HAKAN KÄ°MDÄ°R?
Mert Hakan YandaÅŸ, 19 AÄŸustos 1994 tarihinde Bursa'da dÃ¼nyaya geldi. 2006 yÄ±lÄ±nda Bursa GÃ¼ven takÄ±mÄ±nda futbol hayatÄ±na baÅŸlayan Mert Hakan YandaÅŸ, 2011 yÄ±lÄ±nda YeÅŸil Bursa'ya transfer oldu. 2012 yÄ±lÄ±nda Oyak Renault, 2013 yÄ±lÄ±nda AltÄ±nordu ve bir dÃ¶nem Tire 1922 Spor'da kiralÄ±k olarak forma giydikten sonra Menemen Belediyespor'a transfer olan Mert Hakan YandaÅŸ, 86 bin Euro bedelle Sivasspor kadrosuna dahil oldu. 1,74 boyundaki saÄŸ ayaÄŸÄ±na hakim oyuncu, on numara mevkisinde forma giyiyor.
Sivasspor BaÅŸkanÄ± Otyakmaz'dan tepki
Bu haber neden Ã§Ä±ktÄ±, nereden Ã§Ä±ktÄ± anlayamÄ±yorum. Transfer konularÄ± 2 ay Ã¶nce sÃ¶z konusu oldu ve unutuldu. Bu arkadaÅŸlar bizimle devam ediyorlar. Galatasaray maÃ§Ä± Ã¶ncesi bunlarÄ±n gÃ¼ndeme getirilmesi ne kadar doÄŸru, ne kadar ahlaki? Bunun cevabÄ±nÄ± size bÄ±rakÄ±yorum
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