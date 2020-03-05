UTANÃ‡ VERÄ°CÄ° ÅžEYLER "UtanÃ§ verici ÅŸeyler konuÅŸuluyor. Ä°nsan Ã§ok Ã¼zÃ¼lÃ¼yor. Biz ÅŸerefimizle, namusumuzla Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu sÃ¶ylenenler Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼. Bizim de bir ailemiz var, onlar da gÃ¶rÃ¼yor bunu. Emre de ben de Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼k.Â