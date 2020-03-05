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Spor Arena
Haber GiriÅŸ: 05 Mart 2020 - 14:22, /

Son Dakika | Sivasspor - Galatasaray maçÄ±yla ilgili ÅŸok iddiaya cevap: 'Utanç verici...'

Demir Grup Sivasspor'da sezon sonu sÃ¶zleÅŸmeleri sona erecek olan Mert Hakan YandaÅŸ ve Emre KÄ±lÄ±nÃ§'Ä±n Galatasaray ile Ã¶n protokol imzaladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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Devre arasÄ± transfer dÃ¶neminde Galatasaray'Ä±n kadrosuna katamadÄ±ÄŸÄ± iki oyuncudan biri olan Mert Hakan, Sivasspor'da 750 bin TL'ye oynuyordu...

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Mert Hakan, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pten tam 10 katÄ± teklif aldÄ± ve 25 yaÅŸÄ±ndaki orta saha oyuncusuna yÄ±llÄ±k 7.5 milyon TL teklif edildi.

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BeÅŸiktaÅŸ ve Trabzonspor'un da istediÄŸi isimler konusunda elini Ã§abuk tutan Galatasaray'Ä±n Ã¶n protokol hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± da iddia ediliyordu.Â

4SÃ–Z KESÄ°LDÄ°

SÃ–Z KESÄ°LDÄ°

Bu hafta Sivas'ta oynanacak maÃ§ Ã¶ncesi ise tartÄ±ÅŸmalara sebep olacak haberler yapÄ±ldÄ±. Sivasspor'da Mert Hakan YandaÅŸ, Galatasaray ile Ã¶n protokol imzaladÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki haberlerin ardÄ±ndan yapÄ±lan yorumlara sert cevap verdi.

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Yetenekli futbolcunun sÃ¶zleri ÅŸÃ¶yle;

6UTANÃ‡ VERÄ°CÄ° ÅžEYLER

UTANÃ‡ VERÄ°CÄ° ÅžEYLER

"UtanÃ§ verici ÅŸeyler konuÅŸuluyor. Ä°nsan Ã§ok Ã¼zÃ¼lÃ¼yor. Biz ÅŸerefimizle, namusumuzla Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu sÃ¶ylenenler Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼. Bizim de bir ailemiz var, onlar da gÃ¶rÃ¼yor bunu. Emre de ben de Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼k.Â

7UMARIM KAZANIRIZ, UTANIRLAR

UMARIM KAZANIRIZ, UTANIRLAR

"UmarÄ±m bu hafta kazanÄ±rÄ±z, onlar da bu sÃ¶ylediklerinden utanÄ±rlar. Ä°lk hedefim yurt dÄ±ÅŸÄ±na gitmek."

8MERT HAKAN KÄ°MDÄ°R

MERT HAKAN KÄ°MDÄ°R?

Mert Hakan YandaÅŸ, 19 AÄŸustos 1994 tarihinde Bursa'da dÃ¼nyaya geldi. 2006 yÄ±lÄ±nda Bursa GÃ¼ven takÄ±mÄ±nda futbol hayatÄ±na baÅŸlayan Mert Hakan YandaÅŸ, 2011 yÄ±lÄ±nda YeÅŸil Bursa'ya transfer oldu. 2012 yÄ±lÄ±nda Oyak Renault, 2013 yÄ±lÄ±nda AltÄ±nordu ve bir dÃ¶nem Tire 1922 Spor'da kiralÄ±k olarak forma giydikten sonra Menemen Belediyespor'a transfer olan Mert Hakan YandaÅŸ, 86 bin Euro bedelle Sivasspor kadrosuna dahil oldu. 1,74 boyundaki saÄŸ ayaÄŸÄ±na hakim oyuncu, on numara mevkisinde forma giyiyor.

9Sivasspor BaÅŸkanÄ± Otyakmazdan tepki

Sivasspor BaÅŸkanÄ± Otyakmaz'dan tepki

Bu haber neden Ã§Ä±ktÄ±, nereden Ã§Ä±ktÄ± anlayamÄ±yorum. Transfer konularÄ± 2 ay Ã¶nce sÃ¶z konusu oldu ve unutuldu. Bu arkadaÅŸlar bizimle devam ediyorlar. Galatasaray maÃ§Ä± Ã¶ncesi bunlarÄ±n gÃ¼ndeme getirilmesi ne kadar doÄŸru, ne kadar ahlaki? Bunun cevabÄ±nÄ± size bÄ±rakÄ±yorum

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