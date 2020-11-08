Son Dakika | Sivasspor-Galatasaray maçında tarihe geçti! Sneijder'den sonra bir ilk...
Galatasaray'ın Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta yıldız futbolcu tarihe geçen bir başarıya imza attı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Galatasaray'da, son lig maçının ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gidildi.
2
Abone Ol
TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK
Sarı-kırmızılı ekip, Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maça Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Arda Turan ve Ryan Babel ilk 11'i ile çıktı.
3
Abone Ol
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Martin Linnes, Emin Bayram, Oghenekaro Etebo, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Mbaye Diagne yer aldı.
4
Abone Ol
5
Abone Ol
ARDA TURAN SAHADA
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, ligin 7. haftasında İstanbul'da 1-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde yer alan isimlerden Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'yi sakatlıkları nedeniyle oynatamazken, Diagne ile Etobo'yu ise yedeğe çekti. Terim, bu futbolcuların yerine Emre Taşdemir, Feghouli, Belhanda ve Arda Turan'ı sahaya sürdü.
6
Abone Ol
SİVASSPOR'DA EKSİKLER
Ev sahibi Demir Grup Sivasspor müsabakaya, Mamadou Samassa, Marcelo Goiano, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Max Gradel, Olarenwaju Kayode ve Mustapha Yatabare ilk 11'i ile başladı.
Sivas ekibinde Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Isaac Cofie, Claudemir De Souza, Yasin Öztekin, Kubilay Eren Şahin, Kerem Atakan Kesgin, Casimir Ninga ve Ziya Erdal yedekler arasında şans bekledi.
7
Abone Ol
ÇALIMBAY'DAN 2 DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör Rıza Çalımbay, son lig maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Çalımbay, Atakaş Hatayspor maçının başlangıç kadrosunda bulunan isimlerden Barış Yardımcı'nın yerine Marcelo Goiano'yu, Isaac Cofie'nin yerine de Robin Yalçın'ı ilk 11'de oynattı.
8
Abone Ol
LOCALARIN YÜZDE 50'Sİ DOLDU
Demir Grup Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Aaron Appindangoye, Jorge Felix ve Serhiy Rybalka ile sarı kart cezalısı Erdoğan Yeşilyurt, maç kadrosunda bulunmadı.
Öte yandan, Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadelede localara kapasitenin yüzde 50'si kadar taraftar alındı.
9
Abone Ol
ARDA'DAN 9 YIL SONRA GELEN GOL
Sezon başında altyapısında yetiştiği Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, sarı kırmızılı formayla yıllar sonra ağları sarstı.
10
Abone Ol
EN SON 2011'DE...
Arda Turan, 18 Nisan 2011'den sonra Galatasaray formasıyla ilk golünü Sivasspor deplasmanında attı.
11
Abone Ol
FEGHOULI ASİSTLE DÖNDÜ
Galatasaray'la maaş indirimi nedeniyle sorunlar yaşayan ve bir süredir formadan uzak kalan Feghouli, 11'de başladığı maçta asist yaptı.
12
Abone Ol
SNEIJDER'DEN SONRA FEGHOULI
Sofiane Feghouli, Süper Lig'de 2014/15'ten bu yana 20 asiste ulaşan ikinci Galatasaray oyuncusu oldu (24; Wesley Sneijder).
13
Abone Ol
BELHANDA YILDIZLAŞTI
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda, Sivasspor karşısında takımını sırtlayan oyuncu oldu.
14
Abone Ol
1 GOL, 1 ASİST
Younes Belhanda, maçta perdeyi açan golü kaydederken, Arda Turan'ın attığı ikinci golde de asisti yapan isimdi.
15
Abone Ol
Gol ve asistle yıldızlaşan Belhanda için, sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı.