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GeriFutbol Son Dakika | Sivasspor-Galatasaray maçında tarihe geçti! Sneijder'den sonra bir ilk...
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Futbol
Haber Giriş: 08 Kasım 2020 - 20:32 | 

Son Dakika | Sivasspor-Galatasaray maçında tarihe geçti! Sneijder'den sonra bir ilk...

Galatasaray'ın Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta yıldız futbolcu tarihe geçen bir başarıya imza attı.

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Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Galatasaray'da, son lig maçının ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gidildi.

2TERİMDEN 4 DEĞİŞİKLİK
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TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Sarı-kırmızılı ekip, Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maça Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Arda Turan ve Ryan Babel ilk 11'i ile çıktı.

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Galatasaray'ın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Martin Linnes, Emin Bayram, Oghenekaro Etebo, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Mbaye Diagne yer aldı.

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5ARDA TURAN SAHADA
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ARDA TURAN SAHADA

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, ligin 7. haftasında İstanbul'da 1-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde yer alan isimlerden Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'yi sakatlıkları nedeniyle oynatamazken, Diagne ile Etobo'yu ise yedeğe çekti. Terim, bu futbolcuların yerine Emre Taşdemir, Feghouli, Belhanda ve Arda Turan'ı sahaya sürdü.

6SİVASSPORDA EKSİKLER
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SİVASSPOR'DA EKSİKLER

Ev sahibi Demir Grup Sivasspor müsabakaya, Mamadou Samassa, Marcelo Goiano, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Max Gradel, Olarenwaju Kayode ve Mustapha Yatabare ilk 11'i ile başladı. 

Sivas ekibinde Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Isaac Cofie, Claudemir De Souza, Yasin Öztekin, Kubilay Eren Şahin, Kerem Atakan Kesgin, Casimir Ninga ve Ziya Erdal yedekler arasında şans bekledi.

7ÇALIMBAYDAN 2 DEĞİŞİKLİK
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ÇALIMBAY'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Rıza Çalımbay, son lig maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Çalımbay, Atakaş Hatayspor maçının başlangıç kadrosunda bulunan isimlerden Barış Yardımcı'nın yerine Marcelo Goiano'yu, Isaac Cofie'nin yerine de Robin Yalçın'ı ilk 11'de oynattı.

8LOCALARIN YÜZDE 50Sİ DOLDU
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LOCALARIN YÜZDE 50'Sİ DOLDU

Demir Grup Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Aaron Appindangoye, Jorge Felix ve Serhiy Rybalka ile sarı kart cezalısı Erdoğan Yeşilyurt, maç kadrosunda bulunmadı.

Öte yandan, Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadelede localara kapasitenin yüzde 50'si kadar taraftar alındı.

9ARDADAN 9 YIL SONRA GELEN GOL
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ARDA'DAN 9 YIL SONRA GELEN GOL

Sezon başında altyapısında yetiştiği Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, sarı kırmızılı formayla yıllar sonra ağları sarstı.

10EN SON 2011DE...
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EN SON 2011'DE...

Arda Turan, 18 Nisan 2011'den sonra Galatasaray formasıyla ilk golünü Sivasspor deplasmanında attı.

11FEGHOULI ASİSTLE DÖNDÜ
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FEGHOULI ASİSTLE DÖNDÜ

Galatasaray'la maaş indirimi nedeniyle sorunlar yaşayan ve bir süredir formadan uzak kalan Feghouli, 11'de başladığı maçta asist yaptı.

12SNEIJDERDEN SONRA FEGHOULI
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SNEIJDER'DEN SONRA FEGHOULI

Sofiane Feghouli, Süper Lig'de 2014/15'ten bu yana 20 asiste ulaşan ikinci Galatasaray oyuncusu oldu (24; Wesley Sneijder).

13BELHANDA YILDIZLAŞTI
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BELHANDA YILDIZLAŞTI

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda, Sivasspor karşısında takımını sırtlayan oyuncu oldu.

141 GOL, 1 ASİST
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1 GOL, 1 ASİST

Younes Belhanda, maçta perdeyi açan golü kaydederken, Arda Turan'ın attığı ikinci golde de asisti yapan isimdi.

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Gol ve asistle yıldızlaşan Belhanda için, sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı.

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