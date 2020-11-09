Son Dakika | Sivas dönüşü olay oldu! Belhanda ve Feghouli...
Başta Hürriyet Gazetesi yazarları Uğur Meleke ve İlker Yasin olmak üzere spor yazarları, Galatasaray'ın deplasmanda Demir Grup Sivasspor karşısında aldığı 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi.
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UĞUR MELEKE
Galatasaray’ın dün ilk 11 başlayan deneyimli, kaliteli ama enerji dozajı düşük ön tarafının rahat edebilmesi için ilk 1 saat boyunca tüm koşullar uygundu Sivas’ta. Arda, Feghouli, Belhanda, Emre ve Babel sürekli yer değiştirdiler, çok rahat paslaştılar, hemen hemen hiç yakın temasa girmeyen, adeta refakatçi bir savunma vardı karşılarında o bölümde. Galatasaray’ın dünkü 11’i, kaliteli bir 11...
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Ancak düşük enerji seviyeleri ya da maç içi süreklilik sorunları nedeniyle genelde maça başlamak için değil, bitirmek için kullanacağınız bir 11 bu. Doğrusu esame listelerini görünce Terim’in riskli bir takım çıkardığını, ilk yarıda sert bir Sivasspor’la karşılaşırsa devre arası 2-3 değişikliğe mecbur kalabileceğini düşünmüştüm. Fena halde yanılmışım. Galatasaray takımı 60-65 dakika boyunca adeta Sivas’ta bir akşam gezintisi rahatlığındaydı dün. Çok rahat pas serileri yakaladılar, dilediklerinde vites artırıp, dilediklerinde düşürdüler. Bu tek taraflı bir saati birkaç gerekçeyle açıklayabiliriz sanırım:
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1- Bu sezon Galatasaray’a karşı önde baskı yapan takımlar, özellikle de Marcao’yu zorlayanlar sonuç aldı. Dün Sivas hemen hemen hiç önde baskıya gelmedi. Galatasaray’ı siz birinci bölgenize kadar beklerseniz, Galatasaray’ın kaliteli ileri beşlisi zaten orada size fatura kesebilecek düzeyde.
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2- Terim’in bir süredir otomatik forma vermediği deneyimliler yer değiştirerek iyi bir 1 saat oynadılar. Arda-Belhanda-Emre gibilerin sık sık yer değiştirmesi, alanını bekleyen ve öne çıkmayan Sivas savunmasının dengesini bozdu.
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3- Beklendiği gibi bu tecrübeli ama yorgun grubun pili bir saatin sonunda tükendi. Çalımbay sahaya peş peşe müdahalelerle takımına bir elektroşok uygularken, Fatih Terim değişikliklerde çok geç kaldı. Terim’in 60-65’te yapması gereken değişiklikler 80’e kadar bekleyince, o bölümde Sivas maçı çevirecek kadar pozisyon buldu zaten. O 20-25 dakikalık süreçte de Galatasaray’ın şansı, Okan’ın üstün performansıydı kesinlikle.
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İLKER YASİN
Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin 3’er, Trabzon ve Alanya’nın 2’şer puan kaybettiği haftanın son maçında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor’u yenerek üst üste 3. maçını kazandı ve adeta “Zirve bensiz olmaz, sıkışalım biraz” dedi. Futbol yetenekleri tartışılmayan ama profesyonel anlayışları zayıf, ilerleyen yaşlarıyla vermeden de para kazanmaya odaklanan Feghouli ve Belhanda’nın iyi günlerinde Galatasaray her maçı kazanmaya yakın. Hele arda-Babel gibi bedeni yorgun ama futbol tekniği ve zekası yüksek iki ustanın desteğinde bu işler daha da kolay olur. Bir de Emre Kılınç gibi arı misali çalışan, ince iş yapan, şut atan adamınız varsa keyifler keka.
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ATSAM ATAMAM SATSAM SATAMAM
Sivas, Galatasaray’ın istediği oyuna maçın başında teslim oldu. Ayağa pasla rakip alanda kalan, oyunu sabırla rakip alana taşıyan ve Sivas’ın hatasını bekleyen Galatasaray, 19. dakikada Feghouli’nin asistinde Belhanda ile güzel bir gol attı. Belhanda ve Feghouli, Terim için için ‘atsam atamam, satsam satamam’ nitelikte iki adam. 5 dakika sonra Babel’in pasında Emre Kılınç topu auta atarken, 35’te Feghouli’nin şutunu Samassa kurtardı ve Galatasaray’a ikinci gol şans vermedi. Marcao ve Luyindama’nın Galatasaray’ın stoperleri olmadığını sürekli yazıyorum. Her an hataya açık, sakatlanma risklerine gebe, baskıda zorlanan bu ikili arasına taç atışında sızan Kayode Marcao tarafından düşürüldü ve penaltı Fajr direğe nişanlayarak Sivas için maçın kader anlarından birini imza koydu. İkinci yarının hemen başında Belhanda’nın nefis asistiyle Arda 9 yıl sonra Galatasaray’a gol kazandırdı.
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OKAN KALEDE DEVLEŞTİ
Türkiye ligleri, Avrupa ve Afrika’nın 2. sınıf, tapon futbolcularının pazarı oldu. Sivas’ta bu vasıflara uygun 4 oyuncu var. Galatasaray’ın futbolunu ve futbolcusunu çözmüş, set oyundan nasıl skora gidileceğini iyi bilen hocası ve yaşlı ama yetenekleri yüksek, iyi günlerinde maç alacak oyuncuları var. Ve özgüven, futbolu bilen kadro son bölümde zorlansa da maçtı almayı bildi. Okan, Gradel’in mutlak bir golünü kurtarırken Galatasaray defansı alarm veriyordu. 76’da Caner farkı 1’e indiren golü attı ve sonrasında sahneye kaleci Okan çıktı. okan’ın golde hatası vardı ama Yasin ve Kone’nin vuruşlarında yaptığı kurtarışlarla maçı çeviren isim oldu. Geçen yıl 2 haftada 1 maç alan hakem abdülkadir Bitigen bu yıl unutulmuş olmanın psikolojik bozukluğu ve küskünlüğü içinde dün verdiği ve vermediği kararları ve vücut diliyle çok kötü bir günündeydi. Fatih Terim akıllı bir hesapla Sivas’tan da alması gerekeni aldı ve zirvede kendini bir yer kaptı.
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LEVENT TÜZEMEN
Oyunu yüksek tempoda oynamayı seven ve geniş alanda Gradel-Kayode gibi hızlı oyuncularla etkili olan Sivasspor'a karşı G.Saray, uzatma dakikaları hariç çok akıllı oynadı. Tempolu oyun düellosuna girmedi. Topa sahip olup ayağa dikkatli pas yapmaya özen gösterdiler. Sivaslı oyuncular Galatasaray'ın pas trafiğinde sadece topun peşinde koştular. Belhanda, Arda, Feghouli, Emre Kılınç sık sık orta alana gelerek hem paslaşmalara destek verdiler hem de Taylan'ı baskıdan kurtardılar. Galatasaray, rakip sahaya pas yaparak yerleşti. Terim ve ekibi Sivas'ı çok iyi analiz etmiş. Galatasaray maç boyu rakibi kendi oyununa mahkum etti.
10
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Belhanda'nın attığı gol öncesi Emre Kılınç'ın müthiş çalımlarla getirdiği topu Feghouli'nin arka gözü varmış gibi Belhanda'ya yollaması akıl doluydu. Terim'in yönetimden "Futbolcuları itibarsızlaştırmayın" talebinin ne kadar haklı olduğunu Sivas'ta gördük. Belhanda-Feghouli ikilisi iyi oynadıkları gibi G.Saray'ın pasa dayalı akıllı oyununda etkili oldu. Uzun aradan sonra 4-1-4-1'e dönerek ve Taylan'ı ön liberoda tek, Emre Kılınç- Arda-Belhanda-Feghouli dörtlüsünü bir arada oynatarak Terim, G.Saray'ı sezon başı ayarlarına geri döndürdü.
11
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Babel çok etkili olmasa da G.Saray'ın pas oyununa destek verdi. Belhanda kaliteli bir vuruşla attığı golün yanında Arda'nın golünde verdiği pasın şiddetini mükemmel ayarladı. Terim'in acilen "Bireysel disiplinsizliğe" el atması gerekir. Taylan'ın gördüğü sarı kart amaçsızdı. Belhanda'nın iyi oynarken laubali pas vermesi pozisyon oldu. Ancak Marcao'nun Kayode'ye yaptığı penaltı tam bir sorumsuzluk örneğiydi. Galatasaray bu mevsimde Sivas'ta maç oynamanın avantajını kullandı ve kazanılan 3 puan zirve adına özgüven ve moral oldu.
12
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ERMAN TOROĞLU
Galatasaray için bu maç, tam bir köşeyi dönme maçıydı. Ya dönecekti ya da üzerine bin tane yorum yapılacaktı. Fatih Terim arkayı dörtledi, ortayı beşledi, ileride bir tek Babel'i bıraktı. Babel'in yanına pozisyona göre Belhanda'yı, Feghouli'yi, Arda'yı soktu. Hollandalı'ya topu verdiğinizde basıyor, dönüyor, çift stoperi oyundan düşürüyor. Orta alandan gelen arkadaşları da pas yaptığında takımı rakip kaleye taşıyor. Ve bunu da iyi yapıyor. Feghouli-Belhanda-Arda üçlüsü de fizik olarak iyi oldukları dakikalarda sarıkırmızılılar çok iyi işler yaptılar. Nitekim ilk 45'te G.Saray istediği gibi oynadı.
13
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Sivas'ı kımıldatmadı. Bir tek defansın yaptığı büyük hatadan (rakip taç atarken laubaliliğinden) penaltı pozisyonu yarattılar kendi aleyhlerine. İkinci yarıda Belhanda, Feghouli ve Arda yorulmaya başlayınca Sivas etkili olmaya başladı. Kaleci Okan, yaptığı büyük hata ile gole sebebiyet verdi. Ama sonra iki tane iyi top çıkardı. Şöyle bir olay var... Galatasaray yazarları veya bazı Galatasaraylılar, Feghouli ile Belhanda'ya sallıyorlar. İyi güzel ama bir de arka bahçeye çıkıp şöyle bakalım pencereden; Feghouli ile Belhanda'yı oynatsan da oynatmasan da belli bir parayı vereceksin, satana kadar. O zaman bunları oynatmakta fayda var. Oynatmamakta veya bedavaya yollamakta değil. Fatih Terim de bu iki futbolcuyu böyle kullanarak doğru iş yapıyor. Ayrıca malı tezgahın altına saklamayacaksın, satmak için vitrine çıkaracaksın. Galatasaray'da neler noksan, neler iyi bu maçta çok iyi gözüktü.
14
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Belhanda, Feghouli ve Arda fizik olarak daha iyi duruma gelmeliler. Üçü de teknik olarak üst düzey oyuncular. Onlar fizik olarak iyi olursa Galatasaray'ı yukarı taşırlar. Yoksa Galatasaray'ın işi zor. Hakemin Sivasspor lehine verdiği penaltı kesinlikle doğru. Ama ikinci pozisyon için aynı şeyi söylemeyeceğim. Uzaktan, yakından penaltıyla alakası yok. Böyle verilirse milyon tane penaltı olur. Buna ceza alanı dışında da faul vermem. VAR'da olsam da çağırmam...
15
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AHMET ÇAKAR
En önemli rakip Fenerbahçe puan kaybetmişti. Beşiktaş da öyle. Hatta Trabzonspor bile. Sivas deplasmanları hep zordur ve Galatasaray 70 dakikasını çok iyi oynadığı bir maçtan galip ayrıldı. İlk 45 dakika sonucunda Galatasaray'ın bu sezon oynadığı en iyi maçlardan birini izledik. Bu arada Emre Kılınç, Feghouli ve Belhanda ortaklığı ile Galatasaray öne de geçti. Bütün kontrol sarı-kırmızılı takımdaydı. Taa ki, devrenin sonunda yapılan hataya kadar.
16
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Tacı çok çabuk kullanan Sivas, Galatasaray defansını dengesiz yakalayıp, penaltıyı kazandı. Fakat penaltı kaçınca Galatasaray yine morallendi. Arda Turan ile ikinci golü bulup, rahatladılar ama Sivasspor'un ilk golü gelene kadar. Kaleci Okan maç boyu yediği gol dışında mükemmel oynadı. Belki şanssızlık, golü bacak arasından yedi. Bu dakikadan sonra Galatasaray için acı veren, sıkıntılı dakikalar başladı. Hele hele Sivasspor'un kaçırdığı bir pozisyon var ki, Galatasaray ve Okan'ın şansı idi. Fatih Terim oyuncu üzerine oyuncu değiştiriyor, maçı tutmaya çalışıyordu. Yenebilecek bir gol hem puan kaybı hem de 2-0'dan beraberliğe gelmiş bir maç olarak ağır bir prestij sorunu yaşatacaktı. Ama olmadı. Galatasaray direndi ve hayati derecede 3 puan alıp, sahadan mutlu bir şekilde ayrıldı.
17
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VAR kararları tuhaf. Sivas'ın kazandığı penaltı penaltı ama pozisyon gri. Ayrıca kaçan penaltıdan hemen sonra bir penaltı daha yapıldı. Ama ne Bitigen ne de VAR hakemi bu penaltıyı vermeye ve verdirmeye cesaret edemediler. Sonuç olarak Bitigen'i çok ciddi hata yapmasa da eski performanslarından uzak buldum.