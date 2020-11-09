Son Dakika | Sivas dönüşü olay oldu! Belhanda ve Feghouli...

Sivas'ı kımıldatmadı. Bir tek defansın yaptığı büyük hatadan (rakip taç atarken laubaliliğinden) penaltı pozisyonu yarattılar kendi aleyhlerine. İkinci yarıda Belhanda, Feghouli ve Arda yorulmaya başlayınca Sivas etkili olmaya başladı. Kaleci Okan, yaptığı büyük hata ile gole sebebiyet verdi. Ama sonra iki tane iyi top çıkardı. Şöyle bir olay var... Galatasaray yazarları veya bazı Galatasaraylılar, Feghouli ile Belhanda'ya sallıyorlar. İyi güzel ama bir de arka bahçeye çıkıp şöyle bakalım pencereden; Feghouli ile Belhanda'yı oynatsan da oynatmasan da belli bir parayı vereceksin, satana kadar. O zaman bunları oynatmakta fayda var. Oynatmamakta veya bedavaya yollamakta değil. Fatih Terim de bu iki futbolcuyu böyle kullanarak doğru iş yapıyor. Ayrıca malı tezgahın altına saklamayacaksın, satmak için vitrine çıkaracaksın. Galatasaray'da neler noksan, neler iyi bu maçta çok iyi gözüktü.