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GeriFutbol Son Dakika | Sezonunun sürprizi Ersun Yanal'dan! Fenerbahçe'de ise Erol Bulut...
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Hürriyet
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Futbol
DHA - Uğur Demirkırdı
Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 12:51,

Son Dakika | Sezonunun sürprizi Ersun Yanal'dan! Fenerbahçe'de ise Erol Bulut...

Fenerbahçe'de teknik adam bilmecesi çözülüyor. Sarı lacivertli takım yeni sezonda takımı Erol Bulut'a emanet edecek. Aytemiz Alanyaspor ise oldukça sürpriz bir tercih yaptı.

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1ERSUN YANAL SÜRPRİZİ
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ERSUN YANAL SÜRPRİZİ

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ve sarı lacivertli takımın eski teknik direktörü Ersun Yanal cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı.

2İŞTE DETAYLAR
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İŞTE DETAYLAR

Süper Lig’deki heyecan sürerken yeni sezonun planlamaları da devam ediyor.

3MERAK KONUSU
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MERAK KONUSU

Yapılacak futbolcu transferleri kadar takımların başında yer alacak teknik direktörler de merak konusu.

4UMUTLA BAKMAK İSTİYORLAR
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UMUTLA BAKMAK İSTİYORLAR

Son iki sezonda tarihinde yaşamadığı başarısızlıkların yanı sıra uzun yıllar bozulmayan serileri de sona erdiren Fenerbahçe gelecek sezona umutla bakmak istiyor.

5SEZONA EROL BULUT İLE BAŞLANACAK
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SEZONA EROL BULUT İLE BAŞLANACAK

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile oynanacak ilk maçta takımının başında yer alan ve sonrasında ilişiği kesilen Ersun Yanal’ın boşluğu geçici olarak doldurulsa da gelecek sezona Erol Bulut ile başlanacak.

6OLUMLU SONUÇLANDI
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OLUMLU SONUÇLANDI

Aytemiz Alanyaspor ile sezonu tamamlamak ve Fenerbahçe’ye daha güçlü bir şekilde gitmek isteyen Erol Bulut ile yapılan bütün görüşmeler olumlu sonuçlandı.

7GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK
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GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK

Yapılan teklifi kabul eden başarılı teknik adam, 2019-20 sezonunun bitmesi ile yeni sezonun planlamasını yapan Emre Belözoğlu ile birlikte yol kat edip gerekli adımları atacak.

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EROL BULUT: KARARI FENERBAHÇE YÖNETİMİ VERECEK

9EROL BULUT YERİNE ERSUN YANAL
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EROL BULUT YERİNE ERSUN YANAL

Fenerbahçe’nin Erol Bulut ile anlaşma sağlamasının ardından Aytemiz Alanyaspor’da boşalan teknik direktörlük görevine ise yine tecrübeli bir isim gelecek.

10SÖZ KESİLDİ
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SÖZ KESİLDİ

Sarı-lacivertli takımla yollarını ayıran ve boşta olan Ersun Yanal, Alanyaspor ile söz kesti.

11SEZONA YANAL İLE BAŞLANACAK
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SEZONA YANAL İLE BAŞLANACAK

Erol Bulut’un Fenerbahçe’ye geçmesinin ardından Yanal da Alanyaspor ile sezona başlayacak.

12RESMİ AÇIKLAMALAR SEZON SONU
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RESMİ AÇIKLAMALAR SEZON SONU

Lig devam ettiği için resmi açıklamalar yapılamıyor, sezonun bitimi ve kupa finalinin oynanmasının ardından resmi duyurular yapılacak.

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