Son Dakika | Sezonunun sürprizi Ersun Yanal'dan! Fenerbahçe'de ise Erol Bulut...
Fenerbahçe'de teknik adam bilmecesi çözülüyor. Sarı lacivertli takım yeni sezonda takımı Erol Bulut'a emanet edecek. Aytemiz Alanyaspor ise oldukça sürpriz bir tercih yaptı.
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ERSUN YANAL SÜRPRİZİ
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ve sarı lacivertli takımın eski teknik direktörü Ersun Yanal cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı.
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İŞTE DETAYLAR
Süper Lig’deki heyecan sürerken yeni sezonun planlamaları da devam ediyor.
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MERAK KONUSU
Yapılacak futbolcu transferleri kadar takımların başında yer alacak teknik direktörler de merak konusu.
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UMUTLA BAKMAK İSTİYORLAR
Son iki sezonda tarihinde yaşamadığı başarısızlıkların yanı sıra uzun yıllar bozulmayan serileri de sona erdiren Fenerbahçe gelecek sezona umutla bakmak istiyor.
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SEZONA EROL BULUT İLE BAŞLANACAK
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile oynanacak ilk maçta takımının başında yer alan ve sonrasında ilişiği kesilen Ersun Yanal’ın boşluğu geçici olarak doldurulsa da gelecek sezona Erol Bulut ile başlanacak.
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OLUMLU SONUÇLANDI
Aytemiz Alanyaspor ile sezonu tamamlamak ve Fenerbahçe’ye daha güçlü bir şekilde gitmek isteyen Erol Bulut ile yapılan bütün görüşmeler olumlu sonuçlandı.
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GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK
Yapılan teklifi kabul eden başarılı teknik adam, 2019-20 sezonunun bitmesi ile yeni sezonun planlamasını yapan Emre Belözoğlu ile birlikte yol kat edip gerekli adımları atacak.
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EROL BULUT: KARARI FENERBAHÇE YÖNETİMİ VERECEK
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EROL BULUT YERİNE ERSUN YANAL
Fenerbahçe’nin Erol Bulut ile anlaşma sağlamasının ardından Aytemiz Alanyaspor’da boşalan teknik direktörlük görevine ise yine tecrübeli bir isim gelecek.
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SÖZ KESİLDİ
Sarı-lacivertli takımla yollarını ayıran ve boşta olan Ersun Yanal, Alanyaspor ile söz kesti.
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SEZONA YANAL İLE BAŞLANACAK
Erol Bulut’un Fenerbahçe’ye geçmesinin ardından Yanal da Alanyaspor ile sezona başlayacak.
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RESMİ AÇIKLAMALAR SEZON SONU
Lig devam ettiği için resmi açıklamalar yapılamıyor, sezonun bitimi ve kupa finalinin oynanmasının ardından resmi duyurular yapılacak.