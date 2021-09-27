Son Dakika: Sezer Öztürk'ün vukuatları bitmiyor! Trafikte ölüm haberi, Almanya'daki skandal ve Beşiktaş'taki kavga...

SEZER ÖZTÜRK KİMDİR? Sezer Öztürk 3 Kasım 1985 tarihinde Almanya Velbert'te dünyaya geldi. 35 yaşındaki eski futbolcu 1.76 boyunda ve orta sahada pozisyonunda görev alıyordu.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Bayer 04 Leverkusen oynamanın avantajıyla Türkiye genç millî takımlar için keşfedildi. Almanya genç millî takımına davet edilse de Sezer Öztürk tercihini Türkiye'den yana kullandı ve ilk defa millî formayı Türkiye U-15 Altı millî futbol takımında 19 Ekim 1999 tarihinde Romanya ile oynanan karşılaşmada giydi. Ardından genç millî takımlarının bütün kademelerinde görev aldı.

48 kez millî takımlara çağrılan Sezer Öztürk, 7 kez Türkiye U-15, 4 kez Türkiye U-16, 1 kez Türkiye U-17, 5 kez Türkiye U-18, 16 kez Türkiye U-19, 7 kez Türkiye U-20, 1 kez de Türkiye A2 forması olmak üzere toplam 42 kez millî formayı giymiştir ve bu müsabakalarda 6 gol kaydetti.

Millî takımlar teknik direktörü Guus Hiddink tarafından Çek Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda karşı oynanacak hazırlık maçları için Türkiye A millî takımı kadrosuna davet edilen Sezer, bu müsabakalarda yedek soyunsa da görev almadı.

Türkiye 19 yaş altı millî futbol takımı ile 2004 yılında düzenlenen UEFA 19 Yaş Altı Şampiyonası'na katıldı ve final oynadı.

Sezer Öztürk'ün forma giydiği kulüp takımları ise şöyle;

Bayer Leverkusen, Beerschot (kiralık), Nürnberg, Manisaspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Eskişehirspor