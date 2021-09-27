Son Dakika: Sezer Öztürk'ün vukuatları bitmiyor! Trafikte ölüm haberi, Almanya'daki skandal ve Beşiktaş'taki kavga...
Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe gibi takımlarda da forma giymiş Sezer Öztürk'ün trafikte tartıştığı kişilere kurşun yağdırdığı görüntüler gündeme oturdu. Yaşanan olay, Sezer Öztürk'ün geçmiş vukuatlarını da akıllara getirdi.
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TRAFİKTE TARTIŞTIĞI KİŞİLERE KURŞUN YAĞDIRDI
Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk'ün, İstanbul - Şile'de trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere kurşun yağdırdığı görüntüler sosyal medyayı salladı.
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1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ İDDİASI
Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirtiliyor. Sezer Öztürk'ün cinayet iddiasıyla gözaltında olduğu, ardından nöbetçi savcıya çıkartılıp tutuklandığı ifade ediliyor.
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İBRAHİM TORAMAN'LA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA
Sezer Öztürk, Beşiktaş forması giydiği dönem 2013'te Hajduk Split maçında pas alamadığı için zaman zaman sert tepkiler göstermiş, bir pozisyonda Serdar Kurtuluş'a kızmıştı. Bunun üzerine Kaptan İbrahim Toraman, Sezer Öztürk'e sert çıktı.
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KAPIYI KİLİTLEDİ
Sabaha karşı İstanbul'a inen Beşiktaş kafilesi doğruca tesislerde kampa girdi. Bu sırada Sezer, İbrahim Toraman'ın odasına gitti ve kimse kendilerini rahatsız etmesin diye kapıyı kilitledi. İkili odada yine kavgaya tutuştu. Gelen sesler üzerine diğer futbolcular kapıyı kırarak ikiliyi güçlükle ayırdı.
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Devamındaki süreçte kadro dışı kalan Sezer Öztürk'ün karıştığı olaylar bununla sınırlı değil.
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ALMANYA'DA BIÇAKLI KAVGA
Sezer Öztürk 2014'te tatil için gittiği Almanya'da karıştığı bar kavgasında bıçaklandı. Olaylı gecede Sezer'in yanı sıra kardeşi Halil İbrahim Öztürk ve kuzenleri Bünyamin Öztürk ile Fırat Dilek de kavgaya karıştı.
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ALMAN BASININDA MANŞETLERDE
Alman basının iddiasına göre, cumartesi gecesi saat 23:00 sularında gittikleri gece kulübüne alınmayan Sezer Öztürk ve akrabaları 3 saat sonra geri gelerek, içerideki bar sahibi ile tartıştı.
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İki kişi arasındaki tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirten gazete, kulüp güvenliklerinden birinin aralarında Sezer Öztürk ve kuzeninin bulunduğu 3 kişiyi bıçakladığı aktarıldı. Gece kulübüne polisin gelmesiyle birlikte Sezer Öztürk ve 6 kişilik grubun olay yerinden kaçtıkları ifade edildi.
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KUZENİ AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI
Gazetenin haberine göre kaçan yaralılar bir süre sonra Velbert kasabası hastanesi acil servisinde tedavi olmaya gitti. Sezer Öztürk'ün ağır yaralanan kuzeni ameliyata alınırken diğer yaralılara ilk müdahaleleri yapıldı.
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Sezer Öztürk'ün karıştığı bu olay sonrası Velbert polisi, kasten adam öldürmeye teşebbüs şüphesi ile soruşturma başlattı.
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ŞAŞIRTAN DEĞİŞİM
Sezer, 2017 yılındaki değişimiyle spor severleri bir hayli şaşırtmıştı. Futbolculuk döneminde fiziksel yetersizliği nedeniyle eleştirilen Öztürk, fit görüntüsüyle dikkat çekmişti.
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SEZER ÖZTÜRK KİMDİR?
Sezer Öztürk 3 Kasım 1985 tarihinde Almanya Velbert'te dünyaya geldi. 35 yaşındaki eski futbolcu 1.76 boyunda ve orta sahada pozisyonunda görev alıyordu. MİLLİ TAKIM KARİYERİ Bayer 04 Leverkusen oynamanın avantajıyla Türkiye genç millî takımlar için keşfedildi. Almanya genç millî takımına davet edilse de Sezer Öztürk tercihini Türkiye'den yana kullandı ve ilk defa millî formayı Türkiye U-15 Altı millî futbol takımında 19 Ekim 1999 tarihinde Romanya ile oynanan karşılaşmada giydi. Ardından genç millî takımlarının bütün kademelerinde görev aldı. 48 kez millî takımlara çağrılan Sezer Öztürk, 7 kez Türkiye U-15, 4 kez Türkiye U-16, 1 kez Türkiye U-17, 5 kez Türkiye U-18, 16 kez Türkiye U-19, 7 kez Türkiye U-20, 1 kez de Türkiye A2 forması olmak üzere toplam 42 kez millî formayı giymiştir ve bu müsabakalarda 6 gol kaydetti. Millî takımlar teknik direktörü Guus Hiddink tarafından Çek Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda karşı oynanacak hazırlık maçları için Türkiye A millî takımı kadrosuna davet edilen Sezer, bu müsabakalarda yedek soyunsa da görev almadı. Türkiye 19 yaş altı millî futbol takımı ile 2004 yılında düzenlenen UEFA 19 Yaş Altı Şampiyonası'na katıldı ve final oynadı. Sezer Öztürk'ün forma giydiği kulüp takımları ise şöyle; Bayer Leverkusen, Beerschot (kiralık), Nürnberg, Manisaspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Eskişehirspor