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GeriFutbol Son dakika | Sergio Aguero'nun kadın hakeme hareketi sonrası Ada karıştı! Ağır sözler...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 19 Ekim 2020 - 09:59 | 

Son dakika | Sergio Aguero'nun kadın hakeme hareketi sonrası Ada karıştı! Ağır sözler...

İngiltere'de Manchester City-Arsenal maçı sonrası tartışmaları bitmiyor. Sergio Aguero, kadın hakeme yaptığı hareketle gündem oldu.

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İngiltere Premier Lig 5. haftasında, Manchester City'nin Arsenal'i 1-0 yendiği maça damga vuran olay Sergio Agüero'nun kadın yardımcı hakem Sian Massey-Ellis'e el hareketi yapmasıydı.

2KADIN HAKEME ELLE TEMAS
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KADIN HAKEME ELLE TEMAS

Sahalara geri dönen Arjantinli yıldız yaptığı hareketle maçın önüne geçti. Ada'da büyük tepkilere maruz kaldı. Agüero, yardımcı hakem verdiği faul kararına tepki gösterirken Ellis, bayrağını kaldırıp Arsenal lehine faul kararı verince, Arjantinli futbolcu karara tepki göstermek için hakemin yanına giderek elle temas etti.

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Çizgiyi işaret eden Agüero, yan hakemi boynuna yakın yerden yakaladı. City forvetinin elini sol koluyla uzaklaştıran Massey-Ellis, oyunu kaldığı yerden devam ettirdi.

4HAKEM OLAYI GÖRMEZDEN GELDİ
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HAKEM OLAYI GÖRMEZDEN GELDİ

Hakem Chris Kavanagh olayı gördü fakat hiçbir müdahalede bulunmadı.

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İngiliz televizyonları hafta boyu bu olayı işledi ve Sian Massey-Ellis'e yapılan hareket ekranlara getirildi. Federasyonun 2016'da belirlediği kurallara göre herhangi bir hakeme yönelik fiziksel temas, hareketin türüne göre net şekilde kartla cezalandırılmalı.

6CEZA YOK, TEPKİ ÇOK
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CEZA YOK, TEPKİ ÇOK

Ancak Agüero'nun yaptığı hareketin kırmızı kart olduğu görüşü hakim olmasına rağmen herhangi bir kart görmeyen Agüero'ya geriye yönelik de bir ceza verilmeyecek.

7NEDEN OYUN DIŞI KALMADI
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NEDEN OYUN DIŞI KALMADI!

Pozisyon, İngiltere'de büyük tartışma konusu olurken maçın ardından İngiliz ünlü gazeteci Piers Morgan ''Aman tanrım! Agüero burada ne yapıyor? Ve neden oyun dışı kalmadı?'' şeklinde bir paylaşımda bulundu.

8ERKEK DİYE BUNU YAPMA HAKKI YOK
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'ERKEK DİYE BUNU YAPMA HAKKI YOK!'

Futbol yazarı Leanne Prescott ise ''Agüero, Sian Massey'in boynuna dokunuyor, gerçekten çok kötü. Erkek diye bunu yapma hakkı yok. Aşağılayıcı ve çok yanlış. Bunun için ceza almalı'' dedi.

9KENDİNİ NE ZANNEDİYOR
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'KENDİNİ NE ZANNEDİYOR?'

Milletvekili Rosena Allin-Khan, konuyla ilgili sert açıklamalarda bulunurken ''Agüero kendini ne zannediyor? Kesinlikle kabul edemez!'' diyerek tepkisini ortaya koydu.

10SORUNU BAŞKA YERDE ARAYIN
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SORUNU BAŞKA YERDE ARAYIN

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ''Hadi ama, Sergio hayatımda tanıdığım en nazik insan. Sorunu burada değil, başka yerde arayın.'' sözlerini kullandı.

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PREMİER LİG'E DAMGA VURAN ASİST

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