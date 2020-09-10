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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Eylül 2020 - 08:53 | 

Son Dakika | Sergen Yalçın'dan transfer talimatı! Ozan Tufan için...

Siyah-Beyazlılar, tecrübeli teknik adamın ısrarla kadrosunda görmek istediği eski oyuncusu Ozan Tufan için çalışmalarına hız verdi. Yönetim, Milli orta sahaya karşılık, kulüple sözleşme yenilemeyen Dorukhan Toköz’ü takasta kullanmayı hedefliyor.

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1SERGEN YALÇIN TALİMATI VERDİ
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SERGEN YALÇIN TALİMATI VERDİ

Yeni sezon öncesinde hem ligde hem de Avrupa’da önemli hedefleri bulunan Siyah-Beyazlılar, alternatifli bir kadro kurmak için düğmeye bastı.

2NOKTA ATIŞI TRANSFERLER
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NOKTA ATIŞI TRANSFERLER

Bu doğrultuda harekete geçen siyah beyazlı yönetim özellikle orta saha nokta atışı transferler yapmak istiyor.

3GÖKHAN TÖRE DÖNÜYOR
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GÖKHAN TÖRE DÖNÜYOR

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini resmen fesheden Gökhan Töre, adım adım Beşiktaş'a geri dönüyor.

4MENAJERİ TESİSLERE GİTTİ
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MENAJERİ TESİSLERE GİTTİ

Gökhan Töre'nin menajeri, dün Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek Beşiktaşlı yöneticilerle transferin son detaylarını görüşmüştü.

5JOSEF DE SOUZA TAMAM
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JOSEF DE SOUZA TAMAM

Yetenekli futbolcunun yeni sezonda siyah beyazlı formayı giymesine kesin gözüyle bakılırken Josef de Souza transferinde de mutlu sona ulaşıldı.

6YÖNETİM ÇOK MUTLU
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YÖNETİM ÇOK MUTLU

Ön libero transferini Josef de Souza'yı alarak çözen Beşiktaş yönetimi, bu transferden dolayı çok mutlu.

7BU AKŞAM İSTANBULDA
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BU AKŞAM İSTANBUL'DA

Bu akşam imzayı atmak için İstanbul'a gelmesi beklenen Josef, nokta transfer olarak görüyor.

81+1 YILLIK SÖZLEŞME
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1+1 YILLIK SÖZLEŞME

1.3 milyon euro ücret karşılığında anlaşmaya varılan 31 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık mukavele yapılacak.

9YILIN TRANSFERİNİ YAPTIK
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"YILIN TRANSFERİNİ YAPTIK"

Brezilyalı'nın kalitesinin tartışılmayacağını belirten Beşiktaşlı idareciler, "Son iki transferinde ciddi bonservisler ödenip alınan oyuncuyu bedavaya getiriyoruz. Yılın transferini yaptık. Josef bize güç katacak" yorumlarında bulundular.

10OZAN TUFAN ISRARI SÜRÜYOR
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OZAN TUFAN ISRARI SÜRÜYOR

Gökhan Töre ve Josef de Souza'nın ardından teknik direktör Sergen Yalçın’dan gelen rapor üzerine hareket eden Kara Kartal’ın, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin Milli orta sahası Ozan Tufan için ısrarını sürdürdüğü öğrenildi.

11SERGEN YALÇIN FAKTÖRÜ
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SERGEN YALÇIN FAKTÖRÜ

Sarı- Lacivertliler’in bu sezon özellikle orta alana yaptığı; Jose Sosa ve Mert Hakan Yandaş gibi transferlerin ardından ilk 11’de görev şansı azalan 25 yaşındaki futbolcunun da Sergen Yalçın faktörü sebebiyle Siyah-Beyazlı formayı giymeye olumlu bakabileceği belirtildi.

12DORUKHAN TOKÖZ GÖZDEN ÇIKARILDI
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DORUKHAN TOKÖZ GÖZDEN ÇIKARILDI

Ekonomik olarak sıkıntı içerisinde bulunmaları sebebiyle Ozan için para yerine takasta oyuncu kullanmayı düşünen Beşiktaş Yönetimi’nin, bu doğrultuda bu oyuncu için Fenerbahçe’ye Dorukhan Toköz’ü önerebileceği konuşuluyor.

13YÖNETİM SICAK BAKIYOR
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YÖNETİM SICAK BAKIYOR

Maaşında beklediği kadar iyileştirme yapılmaması sebebiyle gelecek yıl sona erecek kontratını uzatmama kararı alan Dorukhan’ı bu şekilde değerlendirmeye sıcak bakan yönetim, böylelikle oyuncusunu seneye ücretsiz elinden kaçırmamış olacak... (Fanatik)

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