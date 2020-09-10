Son Dakika | Sergen Yalçın'dan transfer talimatı! Ozan Tufan için...
Siyah-Beyazlılar, tecrübeli teknik adamın ısrarla kadrosunda görmek istediği eski oyuncusu Ozan Tufan için çalışmalarına hız verdi. Yönetim, Milli orta sahaya karşılık, kulüple sözleşme yenilemeyen Dorukhan Toköz’ü takasta kullanmayı hedefliyor.
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SERGEN YALÇIN TALİMATI VERDİ
Yeni sezon öncesinde hem ligde hem de Avrupa’da önemli hedefleri bulunan Siyah-Beyazlılar, alternatifli bir kadro kurmak için düğmeye bastı.
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NOKTA ATIŞI TRANSFERLER
Bu doğrultuda harekete geçen siyah beyazlı yönetim özellikle orta saha nokta atışı transferler yapmak istiyor.
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GÖKHAN TÖRE DÖNÜYOR
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini resmen fesheden Gökhan Töre, adım adım Beşiktaş'a geri dönüyor.
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MENAJERİ TESİSLERE GİTTİ
Gökhan Töre'nin menajeri, dün Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek Beşiktaşlı yöneticilerle transferin son detaylarını görüşmüştü.
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JOSEF DE SOUZA TAMAM
Yetenekli futbolcunun yeni sezonda siyah beyazlı formayı giymesine kesin gözüyle bakılırken Josef de Souza transferinde de mutlu sona ulaşıldı.
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YÖNETİM ÇOK MUTLU
Ön libero transferini Josef de Souza'yı alarak çözen Beşiktaş yönetimi, bu transferden dolayı çok mutlu.
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BU AKŞAM İSTANBUL'DA
Bu akşam imzayı atmak için İstanbul'a gelmesi beklenen Josef, nokta transfer olarak görüyor.
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1+1 YILLIK SÖZLEŞME
1.3 milyon euro ücret karşılığında anlaşmaya varılan 31 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık mukavele yapılacak.
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"YILIN TRANSFERİNİ YAPTIK"
Brezilyalı'nın kalitesinin tartışılmayacağını belirten Beşiktaşlı idareciler, "Son iki transferinde ciddi bonservisler ödenip alınan oyuncuyu bedavaya getiriyoruz. Yılın transferini yaptık. Josef bize güç katacak" yorumlarında bulundular.
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OZAN TUFAN ISRARI SÜRÜYOR
Gökhan Töre ve Josef de Souza'nın ardından teknik direktör Sergen Yalçın’dan gelen rapor üzerine hareket eden Kara Kartal’ın, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin Milli orta sahası Ozan Tufan için ısrarını sürdürdüğü öğrenildi.
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SERGEN YALÇIN FAKTÖRÜ
Sarı- Lacivertliler’in bu sezon özellikle orta alana yaptığı; Jose Sosa ve Mert Hakan Yandaş gibi transferlerin ardından ilk 11’de görev şansı azalan 25 yaşındaki futbolcunun da Sergen Yalçın faktörü sebebiyle Siyah-Beyazlı formayı giymeye olumlu bakabileceği belirtildi.
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DORUKHAN TOKÖZ GÖZDEN ÇIKARILDI
Ekonomik olarak sıkıntı içerisinde bulunmaları sebebiyle Ozan için para yerine takasta oyuncu kullanmayı düşünen Beşiktaş Yönetimi’nin, bu doğrultuda bu oyuncu için Fenerbahçe’ye Dorukhan Toköz’ü önerebileceği konuşuluyor.
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YÖNETİM SICAK BAKIYOR
Maaşında beklediği kadar iyileştirme yapılmaması sebebiyle gelecek yıl sona erecek kontratını uzatmama kararı alan Dorukhan’ı bu şekilde değerlendirmeye sıcak bakan yönetim, böylelikle oyuncusunu seneye ücretsiz elinden kaçırmamış olacak... (Fanatik)