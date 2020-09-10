Son Dakika | Sergen Yalçın'dan transfer talimatı! Ozan Tufan için...

DORUKHAN TOKÖZ GÖZDEN ÇIKARILDI Ekonomik olarak sıkıntı içerisinde bulunmaları sebebiyle Ozan için para yerine takasta oyuncu kullanmayı düşünen Beşiktaş Yönetimi’nin, bu doğrultuda bu oyuncu için Fenerbahçe’ye Dorukhan Toköz’ü önerebileceği konuşuluyor.