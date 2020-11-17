Son Dakika | Sergen Yalçın, Tümer Metin'e ateş püskürdü! Olay sözler...

"TÜMER'E YAKIŞTIRAMADIM" "Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor orada. Liyakat bitmiş Beşiktaş'ta" diyen Tümer Metin'e yanıt veren Sergen Yalçın, "Tümer Metin'in kalibresi nedir ki bana bu sözleri söyleyecek. Tümer Metin hangi takımı çalıştırmış, nerede hocalık yapmış? Tümer'e o sözleri hiç yakıştıramadım. Beşiktaş'ta efsane olduğu için geldi diyor. Çalıştığım kulüplere bir bak. Takımları nerede aldım, nerede bıraktım? Bir bak... Ben buralara gelmek için çok çalıştım." ifadelerini kullandı.