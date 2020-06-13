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GeriFutbol Son dakika! Sergen Yalçın karar verdi! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 13 Haziran 2020 - 13:15,

Son dakika! Sergen Yalçın karar verdi! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'e verilen ara sona ererken Beşiktaş da Antalyaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, ilk 11 konusunda kararını verdi...

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1
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Beşiktaş, koronavirüs nedeniyle verilen aranın bitmesinin ardından Süper Lig'in 27. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil hakem üçlüsü yönetecek.

2
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Türkiye Futbol Federasyonunun kararıyla seyircisiz oynanacak maçta Vodafone Park tribünlerini siyah-beyazlı taraftarların kartonetleri süsleyecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek.

3BURAK CEZALI
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BURAK CEZALI!

Beşiktaş maça golcü oyuncusu Burak Yılmaz'dan yoksun çıkacak. Galatasaray maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen milli oyuncu, Akdeniz ekibine karşı forma giyemeyecek.

46 OYUNCU SINIRDA
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6 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd ve Jeremain Lens yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde Yukatel Denizlispor karşısında görev yapamayacak.

5KALE ERSİNİN
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KALE ERSİN'İN

Loris Karius'un ayrılığı sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'ın kalede Ersin Destanoğlu'na şans vermesi bekleniyor. Yedek kaleci ise Utku Yuvakuran olacak. Beşiktaş kadrosundaki diğer isimler şöyle:

6GÖKHAN GÖNÜL
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GÖKHAN GÖNÜL

7DOMAGOJ VIDA
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DOMAGOJ VIDA

8VICTOR RUIZ
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VICTOR RUIZ

9RIDVAN YILMAZ
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RIDVAN YILMAZ

10ATIBA
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ATIBA

11ELNENY
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ELNENY

12LENS
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LENS

13ADEM LJAJIC
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ADEM LJAJIC

14DIABY
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DIABY

15BOATENG(GÜVEN YALÇIN)
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BOATENG(GÜVEN YALÇIN)

16Caner Erkin ise sol bekte Rıdvan Yılmazın yerine oynayabilir.
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Caner Erkin ise sol bekte Rıdvan Yılmaz'ın yerine oynayabilir.

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