Son dakika! Sergen Yalçın karar verdi! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...
Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'e verilen ara sona ererken Beşiktaş da Antalyaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, ilk 11 konusunda kararını verdi...
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Beşiktaş, koronavirüs nedeniyle verilen aranın bitmesinin ardından Süper Lig'in 27. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil hakem üçlüsü yönetecek.
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Türkiye Futbol Federasyonunun kararıyla seyircisiz oynanacak maçta Vodafone Park tribünlerini siyah-beyazlı taraftarların kartonetleri süsleyecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek.
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BURAK CEZALI!
Beşiktaş maça golcü oyuncusu Burak Yılmaz'dan yoksun çıkacak. Galatasaray maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen milli oyuncu, Akdeniz ekibine karşı forma giyemeyecek.
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6 OYUNCU SINIRDA
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd ve Jeremain Lens yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde Yukatel Denizlispor karşısında görev yapamayacak.
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KALE ERSİN'İN
Loris Karius'un ayrılığı sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'ın kalede Ersin Destanoğlu'na şans vermesi bekleniyor. Yedek kaleci ise Utku Yuvakuran olacak. Beşiktaş kadrosundaki diğer isimler şöyle:
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GÖKHAN GÖNÜL
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DOMAGOJ VIDA
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VICTOR RUIZ
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RIDVAN YILMAZ
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ATIBA
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ELNENY
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LENS
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ADEM LJAJIC
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DIABY
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BOATENG(GÜVEN YALÇIN)
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Caner Erkin ise sol bekte Rıdvan Yılmaz'ın yerine oynayabilir.