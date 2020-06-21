Son dakika | Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta tarihe geçti! Yıllar sonra ilk kez...

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti. Farklı galibiyetin ardından Beşiktaş için önemli detaylar ortaya çıktı...
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TEDBİRLER HAD SAFHADA
Koronavirüs nedeniyle maç öncesi yoğun tedbirler alındı. Karşılaşma öncesi stat içi ve dışında dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Maça girenlerin ateşi ölçüldü, ellerine dezenfektan sıkıldı.
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Pandemi nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda yedek kulübesinde maske takan futbolcular, aralarına birer koltuk mesafe bırakarak oturdu.
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TARAFTARLAR MAÇI BALKONLARDAN İZLEDİ
Yukatel Denizlispor-Beşiktaş maçını bazı taraftarlar evlerinin balkonlarından izleme imkanı buldu. Evlerinin balkonları stadı gören futbolseverler, balkonlarını bayraklarla süsledi. Bazı taraftarlar da meşale yakıp futbol coşkusunu yaşadı.
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BAŞKANLAR BİR ARADA
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Denizlispor Başkanı Ali Çetin protokol tribününde karşılaşmayı birlikte izledi. İki başkan sosyal mesafe kuralına uyup karşılaşmayı maske ile izledi. Ahmet Nur Çebi koronavirüs salgınına yakalanıp hastalığı atlatmıştı.
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DEPLASMAN YILDIZI BURAK YILMAZ
Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son altı deplasman golünün beşi Burak Yılmaz'dan geldi.
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BEŞİKTAŞ'TA EN GOLCÜ SEZONU
Burak Yılmaz, Süper Lig kariyerinde Beşiktaş formasıyla en fazla gol attığı sezonu yaşıyor. (12)
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2 YIL SONRA İLK...
7 Nisan 2018'deki Göztepe maçından (Talisca, Medel, Tosic, Larin & Babel) bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında beş farklı Beşiktaş oyuncusu gol attı (Burak, Gökhan, Nkoudou, Ljajic & Diaby)
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İLK KEZ İLK YARIYI GALİP KAPATTI
Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı beşinci deplasman maçında ilk kez ilk yarıyı önde tamamladı.
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SERGEN YALÇIN DÖNEMİNDE BİR İLK
Beşiktaş, Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Süper Lig'de ilk kez bir deplasman maçında üç veya daha fazla gol attı.
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SON 10 MAÇ BEŞİKTAŞ'IN
Beşiktaş, Süper Lig'de Denizlispor ile oynadığı son 10 maçı kazandı.
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SERGEN YALÇIN'IN DENİZLİ TARİFESİ: 5-1
Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde Denizlispor ile karşılaştığı iki Süper Lig maçını da 5-1 kazandı.
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Beşiktaş, bu sezonki en gollü ve en farklı galibiyetini aldı. (5-1)