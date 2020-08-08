Çok konuşulacak iddia! Takım satın alıyor

"DÜNYAYA BİR DAHA GELSEM YİNE SELİN'İ İSTERDİM" Kalbi için Selin Ciğerci. Beni çok sevdiğine inandığım için. Ben gözü çok dışarıda olan biri değilim. Hayatımda biri olsun, düzene girsin diye düşünürdüm hep. Ben zaten olgun biriyim, Selin de bunu söylüyor. Aramızda 9 yaş fark var ama onunla aynı kafadayız. Çok mutluyuz Allah ayırmasın. Dünyaya bir daha gelsen yine Selin'i isterdim. Bu şekilde de gelsem, eski Gökhan olarak da gelsem Selin. Ben Selin için aileme rest çektim. Benim ailem de istemiyordu onun ailesi de. Anneme tanışmasını söyledim. Babama da izin vermezlerse 'kendimi öldürürüm' dedim. Sonra tanıştılar, annem çok sevdi Selin'i. 'İnsanları dış görünüşüyle yargılamayın' dedim. Babamla bu konuları çok konuşmazdık zaten. Tanıştıktan sonra çok sevdiler.