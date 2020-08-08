Çok konuşulacak iddia! Takım satın alıyor

Tuzlaspor-Galatasaray maçında yaşananlar ve Selin Ciğerci ile evliliğiyle çok konuşulan bir isim olan Gökhan Çıra, geçtiğimiz günlerde futbolu bırakmayı düşündüğünü açıklamıştı.
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Tuzlaspor forması giyen Gökhan Çıra'yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
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Youtube'da yayınlanan Sorgu Odası isimli programda Ertem Şener'e çarpıcı açıklamalar yapan Çıra, "Bana maçlar sırasında Selin üzerinden saldıran hiç olmadı. Olsa futbolu bırakırım. Futbolu bırakmayı düşünüyorum zaten ama o konudan değil. İşlerim daha ağır basıyor. Devam da edebilirim bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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Youtube'da yayınlanan Sorgu Odası isimli programda Ertem Şener'e çarpıcı açıklamalar yapan Çıra, "Bana maçlar sırasında Selin üzerinden saldıran hiç olmadı. Olsa futbolu bırakırım. Futbolu bırakmayı düşünüyorum zaten ama o konudan değil. İşlerim daha ağır basıyor. Devam da edebilirim bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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"ÇOK GAMSIZ BİR ADAMIM"
Gökhan Çıra ayrıca Galatasaray altyapısında yaşadıklarından, Emre Belözoğlu ve Ali Koç hayranlığına, Fatih Terim'den Selin Ciğerci ile ilişkisinin başlangıcı ve evliliklerine kadar birçok konuda şınları söylemişti:
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Beni Neymar'a benzeten çok oldu. Selin sırf bu yüzden Neymar'ı takip ediyor. 'Ama sen daha yakışıklısın' diyor. Kendimi Neymar'a benzetmeye çalışmıyorum. Eski halim daha çok benziyor. Ben benzemek için hiçbir şey yapmıyorum. Buraya çıktığımdan Selin'in haberi yok. Umarım programı beğenir. Hayatımda çok mutluyum. Ben çok gamsız bir adamım. Kimse umurumda değil. Dışarıda birisi kötü bakarsa umurumda olmaz. Çok rahatım.
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"SELİN CİĞERCİ İLE 18 YAŞINDA TANIŞTIM"
Selin Ciğerci ile Galatasaray'da oynadığım sene tanıştım. 18 yaşımdaydım. 7 yıl önce. Daha önce konuşuyorduk ama karşı karşıya gelmemiştik. Selin o zaman Beylikdüzü'nde çıkıyordu. Arkadaşım 'gidelim' dedi. O gitti fotoğraf çekinmeye, ben gitmedim. Gecenin sonunda karşılaştık, 'Beni tanıdın mı?' diye sordum. 'Hayır' dedi. 'Ben Galatasaray'daki Gökhan Çıra' dedim. 'Ne kadar büyümüşsün' dedi. İlk konuşmamızdan 2 sene sonra geçiyor bu konuşma. Orada bit etkileşim oldu. 1,5 ay konuşmadık, sonra o yazdı. Maçtan dönüyordum Denizli'den, görüştük ve sonra da hiç ayrılmadık.
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"DÜNYAYA BİR DAHA GELSEM YİNE SELİN'İ İSTERDİM"
Kalbi için Selin Ciğerci. Beni çok sevdiğine inandığım için. Ben gözü çok dışarıda olan biri değilim. Hayatımda biri olsun, düzene girsin diye düşünürdüm hep. Ben zaten olgun biriyim, Selin de bunu söylüyor. Aramızda 9 yaş fark var ama onunla aynı kafadayız. Çok mutluyuz Allah ayırmasın. Dünyaya bir daha gelsen yine Selin'i isterdim. Bu şekilde de gelsem, eski Gökhan olarak da gelsem Selin. Ben Selin için aileme rest çektim. Benim ailem de istemiyordu onun ailesi de. Anneme tanışmasını söyledim. Babama da izin vermezlerse 'kendimi öldürürüm' dedim. Sonra tanıştılar, annem çok sevdi Selin'i. 'İnsanları dış görünüşüyle yargılamayın' dedim. Babamla bu konuları çok konuşmazdık zaten. Tanıştıktan sonra çok sevdiler.
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"ÜLKEYİ TERK ETMEYİ HİÇ DÜŞÜNMEDİK"
İnsanlara bazı şeyler çok kolay geliyor ama biz de çok çalışıyoruz kazanmak için. Selin'in işi var benim işim var. Ben futbolcuyum ayrıca. 1+0 evden geldik buralara çok şükür. Bir gece işimde dibi görüp ertesi gün zirveye çıktığım oldu. Ben inançlı bir insanım. Her şeyi göze aldım. Hesabını Allah'a vermeyi göze aldım. Birbirimizi kıskanıyoruz. Selin biraz daha fazla kıskanıyor. Kıskanılıyoruz da. Çünkü işimiz var, göze batıyoruz. Ülkeyi terk etmeyi hiç düşünmedik. Daha çok gözlerine sokalım diye düşündük.
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"SELİN AYAKLARIMI SEVİYOR"
İkiz çocuk istiyoruz kısmetse. Erkeğin ismi Yiğit olsun istiyorum. Selin de kıza Saadet ismi vermek istiyor. Oğlum yiğit olsun. Türkiye'de saygı duymuyorlar, küçücük çocuk eve ağlayarak gelip bana bunu bunu dediler dediğinde göğüs gersin istiyorum. Küçük çocuğa bunu yapanı da affetmem. Çocuğum benim gibi bir karar alırsa hiçbir şey yapmam. Ona karışmam. Ben böyle bir hayat seçmişsem onun da hakkı var.
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Evde benim sözüm geçer. Selin hiçbir şeye karışmaz. Temizliğe bile karışmaz. Selin'i de getir sor aynı cevabı verir. Çok titizimdir. Kıyafetlerime ayakkabılarıma kimse dokunamaz. Selin kalbimi seviyor. Klasik bir cevap oldu. Ayaklarımı seviyor diyeyim o zaman çünkü her sabah ayağımı öperek uyandırıyor. Maddi olarak güçlü olmasaydık insanlar yanımızda olmazdı. Bu hayatın gerçekleri var. Hayatımızdaki bir çok insan para ve popülerlik için var.
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"GALATASARAY TESİSLERİ ÖNÜNDEKİ 6 HAREKETİNİ GAZA GELEREK YAPTIM"
Galatasaray tesislerinin önünde '6' hareketi yaptım. O hareketi bir daha yapmam. O gün beni arkadaşım gaza getirdi. Galatasaray'dan ayrıldıktan 1 sene sonra. Beşiktaş-Fenerbahçe maçıydı. Forma aldım. 'Haydi tesislere gidelim' dedi. Orada çekti fotoğrafı. Altyapıda haksızlığa uğradığım içindi aslında ama yanlıştı. Yine de özür dilerim yaptığım için. Kimsenin bilmediği şeyler var o konuda... Beni Fenerbahçe de istedi ama ben Galatasaray'ı seçtim. Tuttuğum takıma karşı oynamayı hayal ediyordum. İkisi de beni istedi ama Galatasaray'ı tercih ettim. Fenerbahçe'ye gol attım, sevindim. Taraftar bana küfür etti. İçimden 'Yapmayın ben de Fenerliyim' diyordum.
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TUZLASPOR-GALATASARAY MAÇINDA NELER YAŞANDI?
Bu soruya Fatih Terim'den özür dileyerek başlıyorum. Hocaların hocasıdır. Türkiye'nin en iyi hocalarındandır. Fatih Hoca Galatasaray'da varken korku oluyor. Yokken daha rahat oynuyorsunuz. Altyapıda yaşadıklarımdan ötürü bir dolmuşluk vardı. Fatih Hoca'yı çok severim. Burada olsa elinden öperim. Muslera ile de sorunum yok. Dediğim gibi bazı yaşanmışlıkların dışa vurumuydu ama özrümü diledim. Olaydan sonra hiç karşılaşmadık. Beni Selin'le ilgili kimse tehdit edemez ama sosyal medyada tehdit edenler oldu. 'Arabanı yakacağız' diyenler oldu. Arabamı değiştirdim o yüzden.
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Fatih Terim beni teknik ekibe çağırsa sadece teşekkür ederim. Ben Fenerbahçe için canımı veririm. Ali Koç başkanımız desin 'gel şunu yap' koşarak giderim. Hayatımda resim çekinmek istediğim tek insan Emre Belözoğlu'ydu. Bu yıl görüştük, tanıştık çok şükür. Trabzonspor maçından önce tesislerde görüştük. Bana sarıldı, ben ağladım. Emre abi çağırsa koşarak giderim. Fenerbahçe için çok şey yaparım, yapıyorum da.
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"SELİN'İN HAYATI FİLM OLMALI"
Selin futbolu futbolu bırakmamı istedi, biz Selin'le beraberken eski oynadığım takım Selin'den dolayı beni istemedi. Ben o gün futboldan çok soğudum. Ama o takım sonradan beni aradı. Neden? Güçlü olduğum için.
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Selin filmimizin çekilmesini çok istiyor. Müslüm gibi bir film olmasını. Çok da teklif geliyor ama en iyisini seçmeye çalışıyor. Selin'in hayatı film olmalı zaten her yönüyle. Beni Aras Bulut İynemli oynasın mümkünse. Biz sokaktan geldik ağabey. Komilik yaptım ben. Babamın usta olarak çalıştığı yerde işe komi olarak girdim. Aynı zamanda futbol da oynadığım için sürekli maaşımı indirdiler sonradan da çıktım oradan. Bana bunu yapan adama 'Bir gün burayı alıp seni çalıştıracağım' dedim. Geçen yıl beni aradı 'gel al burayı' diye. 'Almıyorum' dedim.
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"SURVIVOR'A GİTMEK İSTERİM"
Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçeliliğine hayranım. Benim bir ailem var, eşim var, çocuklarım geliyor inşallah. İlgilendiğim bir işim var. Bunlara uyarsa Survivor'a gitmek isterim. Selin için de ararsa kararı ona bırakırım.
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Bir tarafta annem babam, bir tarafta Selin Ciğerci olsa, ortada kalırsam iki tarafı da seçmem. Beni seven bu soruyu sormasın bana. Selin evde iş yapmaz. Bir kez sanırım bulaşık yıkadığını gördüm. Çamaşır yıkamaz, evlendiğimizden beri iki kere makarna yaptı o kadar."
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GÖKHAN ÇIRA, BAL LİGİ TAKIMI SATIN ALIYOR
Selin Ciğerci ile evli olan Tuzlaspor futbolcusu Gökhan Çıra, İstanbul BAL ekiplerinden birini satın almak için görüşmelere başladığı iddia edildi.
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Gökhan Çıra'nın yakın arkadaşlarına "Futbolun içinde artık başkan olarak devam etmek istiyorum" dediği öğrenildi.