Son Dakika | Şampiyonluk yarışında olay iddia! "Şansı sıfır" dedi ve...
Hürriyet Gazetesi'nin usta spor kalemleri Süper Lig'de şimdiden heyecanlı hale gelen şampiyonluk yarışını değerlendirdi. İşte o iddia...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
HÜRRİYET FUTBOL KONSEYİ
Hürriyet Futbol Konseyi, Süper Lig'de geride kalan 5. haftanın ardından Galatasaray ve Fenerbahçe cephesini masaya yatırdı. Galatasaray sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olurken, Fenerbahçe ise deplasmanda Göztepe'yi 3-2 ile geçmişti. İşte sorular ve cevaplar...
2
Abone Ol
SORU 1
Galatasaray 3 maçta 8 puan kaybetti. Ücret indirimi polemiği sonrası Feghouli, Alanya maçında yedek oturdu, Belhanda tek devre oynadı. Bu gidişat düzelir mi?
3
Abone Ol
SORU 2
Fenerbahçe yine kolay kazanamadı ama 5 hafta sonunda namağlup ve 11 puanla ikinci sırada. Sizce Erol Bulut bu iyi kadroyu hedefe taşıyabilir mi?
4
Abone Ol
UĞUR MELEKE: FATiH TERiM ÖN TARAFA DiNAMiZM GETiRMELi
Feghouli ve Belhanda’nın maaş polemiğinin dışında değerlendirmek isterim bu konuyu. Çünkü bu iki futbolcu da dahil hiç kimse o sözleşmelere silah zoruyla imza atmadı. İndirimi kabul edip etmemek de hür iradeleriyle ilgili. Ancak bu ikiliyi sahadaki performanslarıyla değerlendirdiğimde zaten kulübede oturmaları değil oturmamalarıydı sıra dışı olan. Galatasaray’ın ön tarafı çok hareketsiz ve yorgun. Terim’in oyuncu tercihleriyle oraya bir dinamizm getirmesi şart.
5
Abone Ol
FENERBAHÇE iKiNCi YARI OYUNUNU DEĞiŞTiRDi
Göztepe karşısında iki perdeli bir maç izledik. İlk 45 dakikadaki F.Bahçe tamamen Caner ve Nazım’a bağımlı görünüyor ve sürekli orta yapıyordu. Gollerin de kaynağı ortalar oldu zaten. Ancak ikinci devrede hücum varyasyonlarını artıran, çok yönlü oynamaya başlayan bir Fenerbahçe gördük. 45’le 75 arası oynanan oyuna bakarsak iyi sinyaller verdi.
6
Abone Ol
‘VAR’ GLOBALDE FARKLI TÜRKiYE’DE FARKLI MI?
Bu konuda büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Geçen hafta Bein Sports yayınına katılan Uilenberg, çok güzel örneklerle VAR’da global çizgiden çıkılmayacağı mesajı vermişti. Ancak maalesef sonrasında sızan bilgiler, hakemlere eğitimlerde başka bir VAR çıtası konulduğu yönünde. Eğer VAR globalde farklı, Türkiye’de farklı uygulanacaksa bu büyük bir skandal. Ciddi de bir kaosa neden olacaktır. Kural kitabı ve protokol bir tane. Buna uyulmayacaksa kamuoyuna açıkça ilan edilsin, bilelim.
7
Abone Ol
MEHMET ARSLAN: GALATASARAY BU ŞARTLARDA BAŞARILI OLAMAZ
Fatih Terim bu gidişatı elbette tersine çevirebilir ama temel sorun şu; Florya’da oyuncular ücretlerini alıp alamayacaklarını tartışırken, teknik ekip saha içine odaklanmaktan çok saha dışı dinamiklerle uğraşıyor. Kim ne tweet atmış, kim ne eleştiri getirmiş, temel kaygı buna dönüştü teknik ekipte. Son Alanya maçına bakın... Dersine çalışmış bir takım ile, kafası başka bir yerde bir takımın karşılaşmasıydı bu. Ve kafası başka yerde olan takım da Galatasaray’dı. Teknik ekip ve futbolcuları saha içine yoğunlaşmadığı müddetçe başarılı olma şansı sıfır.
8
Abone Ol
FENERBAHÇE BU SEZON HER ŞEYiYLE ÇOK FARKLI
Fenerbahçe bu sene farklı. Bu fark sadece transferlerle ilgili değil. Sınırları çizilmiş, herkesin bir sorumluluk sınırları içinde kaldığı farklı bir takım var. Dolayısıyla Erol Bulut sadece takıma ve saha içine odaklanabiliyor. Fatih Terim gibi yönetimden üstü kapalı gelecek eleştirilere ya da Sergen Yalçın gibi transfer edilen ya da edilemeyen oyunculara kafası takılmış değil. Elinde de çok iyi bir kadro var. Bu, başarının garantisi değil ama önemli bir adımı.
9
Abone Ol
HAKEMLER KORKUYOR
VAR ile karar veren bir İngiltere Premier Ligi’ne bakıyorum, bir de Süper Lig’e... Arada gerçekten dağlar kadar fark var. Türkiye’de hakemler; kulüp başkanlarından da yöneticilerden de taraftardan da, kısacası herkesten korkuyor. Dolayısıyla futbolu güzelleştiren karar almak yerine kendilerini kurtaran karar vermeyi tercih ediyorlar. Türkiye’de futbolun da hakemliğin de özeti budur.
10
Abone Ol
GÜNTEKİN ONAY: SORUNLAR VAR AMA TERiM ÇÖZEBiLiR
Görünen o ki Galatasaray’ın saha dışındaki sorunları saha içine de yansıyor. İndirim kabul etmeyen Feghouli ve Belhanda, iki şampiyonluk kazandılar ve takımın önemli oyuncuları. Muslera’nın da eksikliği hissediliyor. Uruguaylı kaleci olsa, Alanyasporlu Babacar’ın attığı o frikik golünü yemezdi. Takımın genel anlamda bir atletizm problemi var. Fizik gücü yüksek, pas yapan ve önde baskı yapan takımlara karşı zorlanıyorlar. Ama Fatih Terim bu sorunları çözebilecek tecrübede.
11
Abone Ol
EROL BULUT iDEAL 11’i HENÜZ KURAMADI
Fenerbahçe’de taşlar henüz yerine oturmadı. Bu doğal. Luiz Gustavo-Jose Sosa-Ozan Tufan orta sahası çok kaliteli. Ancak onun dışındaki parçalar henüz çok iyi işlemiyor. Erol Bulut zamanla ideal 11’ini form ve performans durumlarına göre bulacaktır. Oynanan futbol henüz tatmin etmese de 18 yeni oyuncunun katıldığı bir takımda yenilgisiz 5 maç, 11 puan asla kötü değil. Sezon uzun inişler çıkışlar olacaktır. Önemli olan dengeyi ve istikrarı bulmak. Erol Hoca oynayanlar ile oynamayanlar arasındaki dengeyi kurarsa bu işi başarabilir.
12
Abone Ol
MHK ‘VAR’ KONUSUNDA BU SENE DAHA TUTARLI
Merkez Hakem Kurulu, VAR’da bu sezon biraz daha tutarlı görünüyor. Tabii ki yüzde 100 bir standart tutturulamadı ama belli seviyeye gelindiği gerçek. Futbol kamuoyu ne yazık ki VAR Protokolü’nü ve yeni kuralları tam olarak çözebilmiş değil. Bu da VAR konusunda yaşanan sorunun önemli bir parçası.