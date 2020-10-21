Son Dakika | Şampiyonluk yarışında olay iddia! "Şansı sıfır" dedi ve...

FENERBAHÇE BU SEZON HER ŞEYiYLE ÇOK FARKLI Fenerbahçe bu sene farklı. Bu fark sadece transferlerle ilgili değil. Sınırları çizilmiş, herkesin bir sorumluluk sınırları içinde kaldığı farklı bir takım var. Dolayısıyla Erol Bulut sadece takıma ve saha içine odaklanabiliyor. Fatih Terim gibi yönetimden üstü kapalı gelecek eleştirilere ya da Sergen Yalçın gibi transfer edilen ya da edilemeyen oyunculara kafası takılmış değil. Elinde de çok iyi bir kadro var. Bu, başarının garantisi değil ama önemli bir adımı.