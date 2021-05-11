Son dakika: Şampiyonluk galerisi

Süper Lig'in 41. haftasında oynanan maçlar sonrası şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Haftaya lider giren Beşiktaş, evinde Fatih Karagümrük'a mağlup olurken 2. sıradaki Fenerbahçe de evinde Sivasspor'a mağlup oldu ve yarışa havlu attı. Haftaya 3. sırada giren Galatasaray Denizli deplasmanında farklı kazanıp umutlarını son haftaya taşıdı. İşte son hafta öncesi zirvedeki puan durumu ve averaj bilgileri...
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Süper Lig'in 41. haftası büyük heyecana sahne oldu. Şampiyonluk için çekişen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, maçlarını aynı saatte oynadı. Çok sürpriz sonuçlar ortaya çıktı.
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BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KARAGÜMRÜK'E YENİLDİ
Haftaya lider giren ve şampiyonluk yarışında büyük avantajı olan Beşiktaş, evinde Fatih Karagümrük'e mağlup oldu ve bütün kredisini kullandı.
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FENERBAHÇE'NİN ŞANSI KALMADI
Haftaya Beşiktaş'ın iki puan arkasında 2. sırada giren Fenerbahçe de evinde Sivasspor'a yenildi ve zirve yarışında yara aldı.
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GALATASARAY ŞANSINI SON HAFTAYA TAŞIDI
İki ezeli rakibinin arkasında haftaya giren Galatasaray ise, Denizli deplasmanında kazanıp son hafta öncesi Beşiktaş ile puan farkını 1'e indirdi.
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İşte Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son haftaya girerken puan durumu
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1- Beşiktaş: 81 puan / +44 averaj
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2- Galatasaray: 81 puan / +40 averaj
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3- Fenerbahçe: 79 puan / +29 averaj
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İKİLİ AVERAJ HESAPLARI
Son hafta öncesi üç büyük takımın birbirleri arasındaki maçlara bakıldığında Beşiktaş ile Galatasaray, ikili averajda eşit durumda. Beşiktaş ve Galatasaray, ikili averajda Fenerbahçe'ye üstünlüğü bulunuyor.
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ÜÇLÜ AVERAJ HESAPLARI
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sezonu aynı puanda tamamlama ihtimali bulunuyor. Bu durumda aralarında yaptıkları maçlara göre Beşiktaş ve Galatasaray'ın 7'şer, Fenerbahçe'nin ise 2 puanı bulunuyor. Üçlü averajda Galatasaray ile puanı ve averajı eşit olan Beşiktaş, daha fazla gol attığı için avantajı bulunuyor.