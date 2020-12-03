Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'nde VAR skandalı! 'Tarihin en kötü kararı...'
Şampiyonlar Ligi'nde gece oynanan maçlara VAR damgasını vurdu, taihi kararlar alındı. Sistem bir kez daha eleştirildi...
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Son zamanlarda tüm dünyada eleştirilen VAR sistemine karşı yapılan yorumlar dün gece Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarda adeta tavan yaptı...
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TÜM AVRUPA KONUŞTU
Gece oynanan iki maçta VAR olmasına rağmen alınan iki karar, tüm Avrupa'da sert tepki çekti.
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SİSTEM SORGULANIYOR
Hakem hatalarına karışması beklenen VAR'ın bile pozisyonları görememesi ve yine hatalı kararlar alınması sert eleştirileri getirirken sistem bir kez daha sorgulandı.
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İlk olarak Başakşehir'in grubundaki diğer takımlar Manchester United ile PSG arasındaki maçta VAR, tartışma konusu oldu.
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RAKİBİNE KAFA ATTI
Karşılaşmanın ilk yarısında Manchester United'ın Brezilyalı futbolcusu Fred ile PSG'den Leandro Paredes arasında tartışma yaşandı. Fred'in kafa darbesiyle Parades bir anda kendisini yerde buldu.
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VAR'DAN İZLEDİ AMA...
Karşılaşmanın hakemi Daniele Orsato, pozisyonu VAR'dan izlemeye giderken kafa atan Fred için herkes kırmızı kart çıkacağını düşünüyordu. Ancak Orsato, pozisyonu izlemesine rağmen Fred'e sarı kart gösterdi.
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'BÖYLE SAÇMA KARAR GÖRMEDİM'
Sosyal medyada bu karar çok konuşulurken ''Hayatımda böyle saçma bir karar görmedim. Hakem pozisyonu monitörden izledi ve sarı kart verdi! Hadi ama...'' gibi yorumlar yapıldı.
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'BUNUN CEZASI 3 MAÇ!'
Rakibe kafa atmanın cezasının kırmızı kart olduğunu düşünen taraftarlar ''Aynı hareketi yapan futbolcu 3 maç ceza alıyor. Arsenal'den Pepe'ye 3 maç ceza verildi. Fred nasıl hala sahada? Hem de pozisyonu izlemesine rağmen!'' denildi.
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'HADİ CANIM! SARI MI?'
Ünlü İngiliz spor yorumcusu Gary Lineker ise ''Hadi canım! Hakem Fred'e sadece sarı kart gösterdi...'' tweetini attı.
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PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, karara oldukça tepki gösterirken sinirlerini tutamadı. Neymar, rakip futbolcularla da tartışma yaşarken takım arkadaşları tarafından zor sakinleştirildi.
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BİR SKANDAL DA ALMANYA'DA
Gece, bir skandal ile daha devam etti. Dortmund ile Lazio arasında oynanan maça yine VAR kararı damgasını vurdu.
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VAR'DAN UYARI GELMEDİ
Lazio'dan Sergej Milinkovic-Savic, Nico Schulz'un yanından geçerken kendisini yere bıraktı ve penaltı çalındı. Pozisyonun tekrarı izlediğinde Savic'in kendisini yere attığı çok açık bir şekilde görülüyordu.
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Buna rağmen VAR'dan bir uyarı gelmedi ve penaltı kararı değişmedi. Topun başına geçen Immobile ise maça eşitliği getiren golü attı.
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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Fred'in kırmızı kart pozisyonundan bile daha çok konuşulan bu pozisyon için Dortmund taraftarları bile 'penaltı değildi' yorumlarında bulundu.
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'TARİHİN EN KÖTÜ HAKEM KARARI'
Sosyal medyada taraftarlar bu kararı ''Şampiyonlar Ligi tarihinin en kötü hakem kararı'' diye yorumladı.
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'BURASI YÜZME HAVUZU DEĞİL'
Dortmund teknik direktörü Lucien Favre ise maç sonu yaptığı açıklamalarda bu pozisyonu değerlendirirken ''Burası yüzme havuzu değil! Kendini atana penaltı çalamayız, skandal bir karar!'' dedi.