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GeriFutbol Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'nde VAR skandalı! 'Tarihin en kötü kararı...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 03 Aralık 2020 - 10:04 | 

Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'nde VAR skandalı! 'Tarihin en kötü kararı...'

Şampiyonlar Ligi'nde gece oynanan maçlara VAR damgasını vurdu, taihi kararlar alındı. Sistem bir kez daha eleştirildi...

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Son zamanlarda tüm dünyada eleştirilen VAR sistemine karşı yapılan yorumlar dün gece Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarda adeta tavan yaptı...

2TÜM AVRUPA KONUŞTU
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TÜM AVRUPA KONUŞTU

Gece oynanan iki maçta VAR olmasına rağmen alınan iki karar, tüm Avrupa'da sert tepki çekti.

3SİSTEM SORGULANIYOR
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SİSTEM SORGULANIYOR

Hakem hatalarına karışması beklenen VAR'ın bile pozisyonları görememesi ve yine hatalı kararlar alınması sert eleştirileri getirirken sistem bir kez daha sorgulandı.

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İlk olarak Başakşehir'in grubundaki diğer takımlar Manchester United ile PSG arasındaki maçta VAR, tartışma konusu oldu.

5RAKİBİNE KAFA ATTI
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RAKİBİNE KAFA ATTI

Karşılaşmanın ilk yarısında Manchester United'ın Brezilyalı futbolcusu Fred ile PSG'den Leandro Paredes arasında tartışma yaşandı. Fred'in kafa darbesiyle Parades bir anda kendisini yerde buldu.

6VARDAN İZLEDİ AMA...
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VAR'DAN İZLEDİ AMA...

Karşılaşmanın hakemi Daniele Orsato, pozisyonu VAR'dan izlemeye giderken kafa atan Fred için herkes kırmızı kart çıkacağını düşünüyordu. Ancak Orsato, pozisyonu izlemesine rağmen Fred'e sarı kart gösterdi.

7BÖYLE SAÇMA KARAR GÖRMEDİM
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'BÖYLE SAÇMA KARAR GÖRMEDİM'

Sosyal medyada bu karar çok konuşulurken ''Hayatımda böyle saçma bir karar görmedim. Hakem pozisyonu monitörden izledi ve sarı kart verdi! Hadi ama...'' gibi yorumlar yapıldı.

8BUNUN CEZASI 3 MAÇ
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'BUNUN CEZASI 3 MAÇ!'

Rakibe kafa atmanın cezasının kırmızı kart olduğunu düşünen taraftarlar ''Aynı hareketi yapan futbolcu 3 maç ceza alıyor. Arsenal'den Pepe'ye 3 maç ceza verildi. Fred nasıl hala sahada? Hem de pozisyonu izlemesine rağmen!'' denildi.

9HADİ CANIM SARI MI
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'HADİ CANIM! SARI MI?'

Ünlü İngiliz spor yorumcusu Gary Lineker ise ''Hadi canım! Hakem Fred'e sadece sarı kart gösterdi...'' tweetini attı.

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PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, karara oldukça tepki gösterirken sinirlerini tutamadı. Neymar, rakip futbolcularla da tartışma yaşarken takım arkadaşları tarafından zor sakinleştirildi.

11BİR SKANDAL DA ALMANYADA
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BİR SKANDAL DA ALMANYA'DA

Gece, bir skandal ile daha devam etti. Dortmund ile Lazio arasında oynanan maça yine VAR kararı damgasını vurdu.

12VARDAN UYARI GELMEDİ
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VAR'DAN UYARI GELMEDİ

Lazio'dan Sergej Milinkovic-Savic, Nico Schulz'un yanından geçerken kendisini yere bıraktı ve penaltı çalındı. Pozisyonun tekrarı izlediğinde Savic'in kendisini yere attığı çok açık bir şekilde görülüyordu.

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Buna rağmen VAR'dan bir uyarı gelmedi ve penaltı kararı değişmedi. Topun başına geçen Immobile ise maça eşitliği getiren golü attı.

14SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Fred'in kırmızı kart pozisyonundan bile daha çok konuşulan bu pozisyon için Dortmund taraftarları bile 'penaltı değildi' yorumlarında bulundu.

15TARİHİN EN KÖTÜ HAKEM KARARI
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'TARİHİN EN KÖTÜ HAKEM KARARI'

Sosyal medyada taraftarlar bu kararı ''Şampiyonlar Ligi tarihinin en kötü hakem kararı'' diye yorumladı.

16BURASI YÜZME HAVUZU DEĞİL
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'BURASI YÜZME HAVUZU DEĞİL'

Dortmund teknik direktörü Lucien Favre ise maç sonu yaptığı açıklamalarda bu pozisyonu değerlendirirken ''Burası yüzme havuzu değil! Kendini atana penaltı çalamayız, skandal bir karar!'' dedi.

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