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GeriFutbol Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Merih Demiral, Sörloth, Vedat Muriqi, Messi ve 4 gece yarısı transferi...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Ekim 2020 - 07:54 | 

Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Merih Demiral, Sörloth, Vedat Muriqi, Messi ve 4 gece yarısı transferi...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu heyecanı müthiş şekilde başladı. Tarihi gecede hem rekorlar kırıldı ve şaşkınlık yaratan olaylar yaşandı. Maçların sona ermesinin ardından ise 4 yeni imza açıklandı...

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1UNUTULMAZ GECE
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UNUTULMAZ GECE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu unutulmaz bir geceyle start aldı. Merih Demiral, Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi'nin çok konuşulduğu gecede sürpriz sonuçlar alındı ve yetmezmiş gibi 4 transfer açıklandı. İşte müthiş gecede yaşananlar...

2UYUYANLAR ÇOK ŞEY KAÇIRDI
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UYUYANLAR ÇOK ŞEY KAÇIRDI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı. H Grubu'nda gecenin öne çıkan maçında geçen yılın finalisti Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, sahasında İngiliz ekibi Manchester United'a 2-1 yenildi.

3GECENİN SÜRPRİZİ MANCHESTER UNITEDDAN
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GECENİN SÜRPRİZİ MANCHESTER UNITED'DAN

Manchester United, karşılaşmanın ilk yarısını Bruno Fernandes'in penaltı golüyle önde kapadı. Anthony Martial'in kendi kalesine attığı golle skora dengenin geldiği maçın son dakikalarında Marcus Rashford ile bir kez daha öne geçen konuk ekip sahadan galibiyetle ayrıldı.

4DİRENEMEDİK
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DİRENEMEDİK

Aynı grupta oynanan diğer mücadelede ise temsilcimiz Medipol Başakşehir, deplasmanda Almanya'nın RB Leipzig takımına Angelino'nun attığı gollerle 2-0 mağlup oldu. Alman temsilcisinin gollerini 16. ve 20. dakikalarda sol bek Angelino kaydetti. Mücadelenin geri kalanında başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 2-0 sona erdi. Alınan bu sonucun ardından RB Leipzig averajla grupta liderliğe yükseldi. Okan Buruk ve öğrencileri ise son sırada kaldı.

5SORLOTH ŞAŞKINLIĞI
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SORLOTH ŞAŞKINLIĞI

RB Leipzig cephesine geceye damga vuran karar ise Alexander Sörloth cephesine yaşandı. Koronavirüs pandemisinin ardından takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verilmiş ve futbolda yeni bir döneme girilmişti. Başakşehir karşısında bu hakkını kullanan RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 70. dakikaya kadar 5 oyuncu değişikliğini kullandı.

6SÜRE BULAMADI
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SÜRE BULAMADI

Savunmada ve orta alanda oyuncu değişikliğine giden başarılı çalıştırıcı, forvet hattına dokunmadı ve Alexander Sörloth'a İstanbul'da süre vermedi. Türk futbolunu yakından tanıyan Alexander Sörloth'un Başakşehir karşısında 5 oyuncu değişikliği hakkı varken ve skor avantajı da yakalanmışken süre bulamaması şaşkınlık yarattı.

7LAZIO AFFETMEDİ
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LAZIO AFFETMEDİ

F Grubu'nda Lazio, Olimpico'da Borussia Dortmund'u ağırladı. 6. dakikada yıldız forvet Ciro Immobile İtalyanları 1-0 öne geçirdi. 23'te Marwin Hitz'in kendi kalesine attığı golle fark 2'ye çıktı ve ilk yarı bu skorla 2-0 sona erdi. İkinci yarıda 71. dakikada Dortmund'un yıldız forveti Erling Haaland farkı 1'e indiren golü attı ancak Jean-Daniel Akpa-Akpro 76'da farkı yeniden 2'ye çıkardı ve Lazio maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

8VEDAT MURIQI İÇİN BİR İLK
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VEDAT MURIQI İÇİN BİR İLK

Fenerbahçe 'den 17 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç ise 71. dakikada Joaquin Correa'nın yerine oyuna girdi. Kosovalı golcü, böylece kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında forma giymiş oldu.

9MERİH DEMİRAL MUTLU
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MERİH DEMİRAL MUTLU

G Grubu maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e konuk olan İtalyan temsilcisi Juventus, Alvaro Morata'nın 46 ve 84. dakikalardaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, 19. dakikada sakatlanan Giorgio Chiellini'nin yerine oyuna girdi.

10MIRCEA LUCESCU REKOR KIRDI
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MIRCEA LUCESCU REKOR KIRDI

Dinamo Kiev'in 75 yaşındaki Rumen teknik direktörü Mircea Lucescu, turnuvanın en yaşlı teknik adamı olarak tarihe geçti. Kariyerinde daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'ı da çalıştıran Lucescu, Bayern Münih'in başında 72 yaşında "Devler Ligi"nde mücadele eden Jupp Heynckes'i geride bıraktı.

11PIRLO İÇİN ANLAMLI GECE
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PIRLO İÇİN ANLAMLI GECE

Juventus'un başında ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan teknik direktör Andrea Pirlo, Dinamo Kiev deplasmanında futbolculuk kariyerinin ilk teknik direktörü Mircea Lucescu'ya karşı puan mücadelesi verdi. Lucescu, 1995 yılında İtalyan temsilcisi Brescia'yı çalıştırırken 16 yaşındaki Pirlo'ya Reggiana karşısında A takımda forma şansı tanımıştı.

12YOK ARTIK MESSI
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YOK ARTIK MESSI

G Grubu'nda Barcelona, Ferencvaros'u Nou Camp'ta ağırladı. Maçın 27. dakikasında Lionel Messi penaltıdan Katalanları 1-0 öne geçirdi. 42'de 17 yaşındaki forvet Ansu Fati Barça'yı 2-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda 52. dakikada Ansu Fati'nin asistinde Coutinho Barcelona adına skoru 3-0 yaptı. 68'de Pique Barça'da kırmızı kart gördü ve yaptığı faulden doğan penaltıyı Macar ekibi adına Kharatin gole çevirdi ve fark 2'ye indi. 17 yaşındaki bir başka oyuncu Pedri 82'de Barcelona adına farkı 3' çıkardı. Ousmane Dembele de 89'da maçın skorunu belirleyen golü attı; 5-1.

13BARCELONA TRANSFER AÇIKLADI
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BARCELONA TRANSFER AÇIKLADI

Barcelona, Ferencvaros maçının ardından futbolcularından Gerard Pique, Marc Ter Stegen, Clement Lenglet ve Frenkie de Jong'un sözleşme sürelerini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan Pique'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2024'e, kaleci Ter Stegen'in sözleşmesinin 30 Haziran 2025'e, Lenglet ve De Jong'un sözlemesinin ise 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığı bildirildi.

141 MİLYAR 700 MİLYON AVRO
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1 MİLYAR 700 MİLYON AVRO

Katalan kulübü, serbest kalma bedellerini ise Pique ve Ter Stegen'de 500 milyon avro, De Jong'da 400 milyon avro ve Lenglet'de 300 milyon avro olarak açıkladı. Kovid-19 salgınından dolayı futbolcularının maaşlarını düşürmek için yarından itibaren müzakerelere başlayacak olan Barcelona'nın, görüşmelerden önce takımdaki 4 önemli isimle sözleşme yenilemesi dikkati çekti.

15YOK ARTIK MESSI
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YOK ARTIK MESSI

Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Messi, Ferencvaros maçında attığı golle Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 16 sezonda gol atan ilk futbolcu olurken, 16 farklı sezonda gol atan Ryan Giggs’in rekorunu egale etti. Messi aynı zamanda 36 farklı takıma Şampiyonlar Ligi'nde gol atıp kendine ait rekoru geliştirdi.

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Okan Buruk: Hem Başakşehir, hem de Türkiye için önemli

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