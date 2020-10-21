Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Merih Demiral, Sörloth, Vedat Muriqi, Messi ve 4 gece yarısı transferi...

DİRENEMEDİK Aynı grupta oynanan diğer mücadelede ise temsilcimiz Medipol Başakşehir, deplasmanda Almanya'nın RB Leipzig takımına Angelino'nun attığı gollerle 2-0 mağlup oldu. Alman temsilcisinin gollerini 16. ve 20. dakikalarda sol bek Angelino kaydetti. Mücadelenin geri kalanında başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 2-0 sona erdi. Alınan bu sonucun ardından RB Leipzig averajla grupta liderliğe yükseldi. Okan Buruk ve öğrencileri ise son sırada kaldı.