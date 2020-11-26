Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! 137 maç sonra bir ilk...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçtan tarihi sonuç çıktı.
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TARİHİ GECE
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.
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BAYERN HATA YAPMADI
A Grubu'nda yer alan son şampiyon Bayern Münih, sahasında Salzburg'u 3-1'lik skorla geçerken gruptan çıkmayı da garantiledi. Alman ekibinin gollerini 42. dakikada Robert Lewandowski, 52. dakikada Kingsley Coman ve 68. dakikada Leroy Sane attı.
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GOL SESİ ÇIKMADI
Grubun bir diğer maçında ise Atletico Madrid sahasında Lokomotiv Moscow ile golsüz berabere kaldı. Bu sonucun ardından İspanyol temsilcisi 5 puana yükselirken, Rus ekibi ise puanını 3 yaptı.
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REAL MADRID RAHAT KAZANDI
B Grubu'nda oynanan maçta Inter, sahasında Real Madrid'e 2-0 yenildi. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Eden Hazard ile 59. dakikada Rodrygo kaydetti.
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İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİLER
Gruptaki bir diğer mücadelede ise Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımı, sahasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i 4-0 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan Lars Stidl, 34. dakikada Nico Elvedi, 45. dakikada Breel Embolo ve 77. dakikada Oscar Wendt kaydetti.
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CÜNEYT ÇAKIR YÖNETTİ
Borussia Park'ta oynanan karşılaşmada Türk hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlendi. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler oldu.
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17. DAKİKADA PENALTI ÇALDI
Cüneyt Çakır mücadelenin henüz 17. dakikasında Borussia Mönchengladbach lehine penaltı çaldı. Topun başına geçen Lars Stidl, ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirmeyi başardı. İlk yarıda gelen arkaya gollerle Borussia Mönchengladbach, soyunma odasında 3-0 önde girdi.
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3 KEZ SARI KART GÖSTERDİ
Cüneyt Çakır'ın yalnızca 3 kez sarı kartına başvurduğu mücadelenin skorunu 77. dakikada Oscar Wendt belirledi: 4-0. Cüneyt Çakır, 45. dakikada Shakhtar Donetsk'ten Taras Stepanenko'ya, 48. ve 90. dakikalarda ise sırasıyla Borussia Mönchengladbach'tan Valentino Lazaro ile Stefan Lainer'aa sarı kart gösterdi.
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MANCHESTER CITY GARANTİLEDİ
C Grubu'nda oynanan maçta, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşan Manchester City, rakibini 36. dakikada Philip Foden'in golüyle 1-0 mağlup etti. Puanını 12'ye çıkaran Manchester ekibi, son 16 turuna çıkmayı garantiledi.
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MARSİLYA PUANLA TANIŞAMADI
Grubun bir diğer maçında ise Marsilya, Porto deplasmanında eli boş döndü. Portekiz ekibi, Zaidu Sanusi ve Sérgio Oliveira'nın golleriyle Fransız rakibini 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Porto puanını 9'a yükseltirken Marsilya ise 0 puanda kaldı.
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LIVERPOOL'A SOĞUK DUŞ
D Grubu'nda Liverpool, sahasında ağırladığı Atalanta'ya dört dakika içinde yediği gollerle 2-0 mağlup oldu. İtalyan temsilcisinin golleri 60. dakikada Josip Ilicic ve 64. dakikada Robin Gosens'den geldi.
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BİR İLKİ YAŞADI
Atalanta'ya 2-0 kaybeden Liverpool, böylece Jürgen Klopp yönetiminde sahasında çıktığı 137 maçta ilk kez 2+ fark yiyerek mağlup olarak tarihi bir yenilgi yaşadı.
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AJAX RAHAT GEÇTİ
Grubun bir diğer maçında ise Ajax sahasında ağırladığı Midtjylland'ı 3-1 ile geçmeyi başardı. Ev sahibi ekibin gollerini Ryan Jiro Gravenberch, Noussair Mazraoui ve David Neres Campos kaydetti. Midtjylland'ın tek sayısı ise penaltıdan Awer Bul Mabil ile geldi.