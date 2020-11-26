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Futbol
Haber Giriş: 26 Kasım 2020 - 09:50 | 

Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! 137 maç sonra bir ilk...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçtan tarihi sonuç çıktı.

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1TARİHİ GECE
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TARİHİ GECE

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.

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BAYERN HATA YAPMADI

A Grubu'nda yer alan son şampiyon Bayern Münih, sahasında Salzburg'u 3-1'lik skorla geçerken gruptan çıkmayı da garantiledi. Alman ekibinin gollerini 42. dakikada Robert Lewandowski, 52. dakikada Kingsley Coman ve 68. dakikada Leroy Sane attı.

3GOL SESİ ÇIKMADI
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GOL SESİ ÇIKMADI

Grubun bir diğer maçında ise Atletico Madrid sahasında Lokomotiv Moscow ile golsüz berabere kaldı. Bu sonucun ardından İspanyol temsilcisi 5 puana yükselirken, Rus ekibi ise puanını 3 yaptı.

4REAL MADRID RAHAT KAZANDI
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REAL MADRID RAHAT KAZANDI

B Grubu'nda oynanan maçta Inter, sahasında Real Madrid'e 2-0 yenildi. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Eden Hazard ile 59. dakikada Rodrygo kaydetti.

5İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİLER
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İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİLER

Gruptaki bir diğer mücadelede ise Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımı, sahasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i 4-0 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan Lars Stidl, 34. dakikada Nico Elvedi, 45. dakikada Breel Embolo ve 77. dakikada Oscar Wendt kaydetti.

6CÜNEYT ÇAKIR YÖNETTİ
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CÜNEYT ÇAKIR YÖNETTİ

Borussia Park'ta oynanan karşılaşmada Türk hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlendi. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler oldu.

717. DAKİKADA PENALTI ÇALDI
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17. DAKİKADA PENALTI ÇALDI

Cüneyt Çakır mücadelenin henüz 17. dakikasında Borussia Mönchengladbach lehine penaltı çaldı. Topun başına geçen Lars Stidl, ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirmeyi başardı. İlk yarıda gelen arkaya gollerle Borussia Mönchengladbach, soyunma odasında 3-0 önde girdi.

83 KEZ SARI KART GÖSTERDİ
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3 KEZ SARI KART GÖSTERDİ

Cüneyt Çakır'ın yalnızca 3 kez sarı kartına başvurduğu mücadelenin skorunu 77. dakikada Oscar Wendt belirledi: 4-0. Cüneyt Çakır, 45. dakikada Shakhtar Donetsk'ten Taras Stepanenko'ya, 48. ve 90. dakikalarda ise sırasıyla Borussia Mönchengladbach'tan Valentino Lazaro ile Stefan Lainer'aa sarı kart gösterdi.

9MANCHESTER CITY GARANTİLEDİ
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MANCHESTER CITY GARANTİLEDİ

C Grubu'nda oynanan maçta, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşan Manchester City, rakibini 36. dakikada Philip Foden'in golüyle 1-0 mağlup etti. Puanını 12'ye çıkaran Manchester ekibi, son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

10MARSİLYA PUANLA TANIŞAMADI
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MARSİLYA PUANLA TANIŞAMADI

Grubun bir diğer maçında ise Marsilya, Porto deplasmanında eli boş döndü. Portekiz ekibi, Zaidu Sanusi ve Sérgio Oliveira'nın golleriyle Fransız rakibini 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Porto puanını 9'a yükseltirken Marsilya ise 0 puanda kaldı.

11LIVERPOOLA SOĞUK DUŞ
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LIVERPOOL'A SOĞUK DUŞ

D Grubu'nda Liverpool, sahasında ağırladığı Atalanta'ya dört dakika içinde yediği gollerle 2-0 mağlup oldu. İtalyan temsilcisinin golleri 60. dakikada Josip Ilicic ve 64. dakikada Robin Gosens'den geldi.

12BİR İLKİ YAŞADI
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BİR İLKİ YAŞADI

Atalanta'ya 2-0 kaybeden Liverpool, böylece Jürgen Klopp yönetiminde sahasında çıktığı 137 maçta ilk kez 2+ fark yiyerek mağlup olarak tarihi bir yenilgi yaşadı.

13AJAX RAHAT GEÇTİ
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AJAX RAHAT GEÇTİ

Grubun bir diğer maçında ise Ajax sahasında ağırladığı Midtjylland'ı 3-1 ile geçmeyi başardı. Ev sahibi ekibin gollerini Ryan Jiro Gravenberch, Noussair Mazraoui ve David Neres Campos kaydetti. Midtjylland'ın tek sayısı ise penaltıdan Awer Bul Mabil ile geldi.

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