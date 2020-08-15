MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! 10 gollü hezimetin ardından ayrılık...
GeriFutbol Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! 10 gollü hezimetin ardından ayrılık...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 15 Ağustos 2020 - 07:46,

Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! 10 gollü hezimetin ardından ayrılık...

Erken uyuyanlar çok şey kaçırdı! Futbol tarihine geçecek Barcelona - Bayern Münih maçının ardından ayrılık açıklamaları geldi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1UNUTULMAYACAK GECE
Abone Olgoogle-news

UNUTULMAYACAK GECE

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Luz Stadı'nda oynanan tarihi mücadeleden futbol tarihine geçecek bir sonuç çıktı.

2ADIM ADIM YAŞANANLAR
Abone Olgoogle-news

ADIM ADIM YAŞANANLAR

Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 gibi uzun yıllar unutulmayacak bir skorla devirdi yarı finale yükseldi. İşte tarihi gecede yaşananlar ve maç sonundaki ayrılık açıklamaları...

3DAKİKA 4: 0-1
Abone Olgoogle-news

DAKİKA 4: 0-1

Alman temsilcisi maça çok hızlı başladı ve mücadelenin henüz 4. dakikasında Thomas Müller'in golüyle Bayern Münih 1-0 öne geçti.

4DAKİKA 7: 1-1
Abone Olgoogle-news

DAKİKA 7: 1-1

Barcelona'nın bu gole yanıtı gecikmedi. Jordi Alba'nın ceza alanına gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen David Alaba, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi ve 7. dakikada skora 1-1'lik denge geldi.

5DAKİKA 21: 1-2
Abone Olgoogle-news

DAKİKA 21: 1-2

21. dakikada Barcelona ceza alanına sol taraftan giren Ivan Perisic, topu kaleci Marc-Andre ter Stegen'in müdahalesine rağmen filelere gönderdi ve Alman ekibi yeniden öne geçti: 1-2

6DAKİKA 27: 1-3
Abone Olgoogle-news

DAKİKA 27: 1-3

Baskısını sürdüren Bayern Münih, 6 dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Robert Lewandowski'nin savunmanın arkasına gönderdiği topla ceza alanında buluşan Serge Gnabry, düzgün bir vuruşla durumu 3-1 yaptı.

7DAKİKA 31: 1-4
Abone Olgoogle-news

DAKİKA 31: 1-4

Hız kesmeyen Bayern Münih, 31. dakikada skoru 4-1'e getirdi. Sağ taraftan Joshua Kimmich'in ortaladığı topu ceza alanında bir kez daha Thomas Müller tamamladı ve kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti.

8İLK YARI SONUCU: 1-4
Abone Olgoogle-news

İLK YARI SONUCU: 1-4

Temponun hiç düşmediği ilk yarı, Bayern Münih'in 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Alman temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya ilk yarıda dört gol atan ilk takım olarak tarihe geçti.

9DAKİKA 57: 2-4
Abone Olgoogle-news

DAKİKA 57: 2-4

57. dakikada rakip ceza alanında topla buluşan Luis Suarez, Jerome Boateng'i çalımladıktan sonra yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Manuel Neuer'in solundan ağlara gönderdi ve farkı ikiye indirdi: 2-4

10DAKİKA 63: 2-5
Abone Olgoogle-news

DAKİKA 63: 2-5

63. dakikada 19 yaşındaki Alphonso Davies'in şık çalımlarla sol kanattan çizgiye kadar inerek çıkardığı topu müsait durumdaki Joshua Kimmich filelerle buluşturdu: 2-5

11TARİHİNDE BİR İLK
Abone Olgoogle-news

TARİHİNDE BİR İLK

Barcelona, 1976 yılında Levski Sofya'ya 5-4 yenildiği maçtan bu yana ilk kez Avrupa kupalarında bir maçta kalesinde 5 gol görmüş oldu.

12DAKİKA 82: 2-6
Abone Olgoogle-news

DAKİKA 82: 2-6

82. dakikada Philippe Coutinho'nun sol taraftan ortaladığı topu arka direkte müsait durumdaki Robert Lewandowski kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve durumu 6-2 yaptı.

13LEWANDOWSKI TARİHE GEÇTİ
Abone Olgoogle-news

LEWANDOWSKI TARİHE GEÇTİ

Polonyalı futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 8 maçta da gol atma başarısını gösterdi ve kulüp tarihine geçti. Daha önceki rekor, 1996'da yedi maçta gol atan Jürgen Klinsmann'a aitti.

14COUTINHO FİŞİ ÇEKTİ
Abone Olgoogle-news

COUTINHO FİŞİ ÇEKTİ

75. dakikada oyuna giren Brezilyalı Coutinho, oyun disiplininden tamamen kopan Barcelona karşısında 85 ve 89. dakikalarda ağları sarsarak skoru 8-2'ye getirdi ve maçın skorunu tayin etti.

15BAYERN MÜNİH BİR İLKİ BAŞARDI
Abone Olgoogle-news

BAYERN MÜNİH BİR İLKİ BAŞARDI

Bayern Münih alınan bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme turu maçında 8 gol atan ilk takım oldu.

16RONALDO VE MESSI YOK
Abone Olgoogle-news

RONALDO VE MESSI YOK

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde 14 yıl sonra ilk kez yarı finalde Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo olmayacak.

17PIQUE İSYAN ETTİ
Abone Olgoogle-news

PIQUE İSYAN ETTİ

Barcelona forması giyen Gerard Pique, 8-2'lik mağlubiyetin ardından verdiği demeçte utandığını söyledi.

18UTANIYORUM. KENARA ÇEKİLMEYE HAZIRIM
Abone Olgoogle-news

"UTANIYORUM. KENARA ÇEKİLMEYE HAZIRIM"

Pique, ''Utanıyorum! Artık bir değişikliğe ihtiyacımız var. Bir değişiklik yapılacaksa ben kenara çekilmeye hazırım.'' şeklinde konuştu.

19SETIENIN KOLTUĞU SALLANIYOR
Abone Olgoogle-news

SETIEN'IN KOLTUĞU SALLANIYOR

Ayrıca daha önce Lionel Messi ile yaşadığı problemlerle gündeme gelen teknik direktör Quique Setien'in Barcelona kariyerinin sona ermeye yakın olduğu kaydediliyor.

20GÖREVİNE SON VERİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ
Abone Olgoogle-news

GÖREVİNE SON VERİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Kulis bilgileriyle tanınan dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Katalan ekibinin 8-2'lik hezimet sonrasında Quique Setien ile yollarını ayırdığını öne sürdü.

21BİR ŞEYLERİN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR
Abone Olgoogle-news

"BİR ŞEYLERİN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR"

Setien maç sonunda, "Son derece acı verici bir yenilgi. Takım bunalmış durumda! Piqué'nin açıklamalarına bir şey diyemiyorum. Ben de buraya geleli 6 ay oldu. Muhtemelen haklıdır. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor!" ifadelerini kullanmıştı.

22LIONEL MESSI AYRILIYOR MU
Abone Olgoogle-news

LIONEL MESSI AYRILIYOR MU?

Alınan skor karşısında sahada çok üzüldüğü görülen Lionel Messi'nin takımdaki geleceği yeniden tartışmaya açıldı.

23AYRILIK YENİDEN MASADA
Abone Olgoogle-news

AYRILIK YENİDEN MASADA

İspanyol basını, son olarak ismi Manchester City ile ciddi şekilde anılan Arjantinli yıldızın Bayern Münih maçının ardından ayrılığı gözden geçireceğini yazdı.

24DAHA NE KADAR SABREDECEK
Abone Olgoogle-news

DAHA NE KADAR SABREDECEK?

Marca'nın Lionel Messi için 'Daha ne kadar sabredecek? manşetini attığı Bayern Münih hezimetinin ardından Arjantinli yıldızın ayrılığa bir adım daha yaklaştığı görüşü hakim.

25
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi