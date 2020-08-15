Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! 10 gollü hezimetin ardından ayrılık...

LEWANDOWSKI TARİHE GEÇTİ Polonyalı futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 8 maçta da gol atma başarısını gösterdi ve kulüp tarihine geçti. Daha önceki rekor, 1996'da yedi maçta gol atan Jürgen Klinsmann'a aitti.