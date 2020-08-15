Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! 10 gollü hezimetin ardından ayrılık...
Erken uyuyanlar çok şey kaçırdı! Futbol tarihine geçecek Barcelona - Bayern Münih maçının ardından ayrılık açıklamaları geldi...
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UNUTULMAYACAK GECE
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Luz Stadı'nda oynanan tarihi mücadeleden futbol tarihine geçecek bir sonuç çıktı.
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ADIM ADIM YAŞANANLAR
Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 gibi uzun yıllar unutulmayacak bir skorla devirdi yarı finale yükseldi. İşte tarihi gecede yaşananlar ve maç sonundaki ayrılık açıklamaları...
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DAKİKA 4: 0-1
Alman temsilcisi maça çok hızlı başladı ve mücadelenin henüz 4. dakikasında Thomas Müller'in golüyle Bayern Münih 1-0 öne geçti.
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DAKİKA 7: 1-1
Barcelona'nın bu gole yanıtı gecikmedi. Jordi Alba'nın ceza alanına gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen David Alaba, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi ve 7. dakikada skora 1-1'lik denge geldi.
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DAKİKA 21: 1-2
21. dakikada Barcelona ceza alanına sol taraftan giren Ivan Perisic, topu kaleci Marc-Andre ter Stegen'in müdahalesine rağmen filelere gönderdi ve Alman ekibi yeniden öne geçti: 1-2
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DAKİKA 27: 1-3
Baskısını sürdüren Bayern Münih, 6 dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Robert Lewandowski'nin savunmanın arkasına gönderdiği topla ceza alanında buluşan Serge Gnabry, düzgün bir vuruşla durumu 3-1 yaptı.
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DAKİKA 31: 1-4
Hız kesmeyen Bayern Münih, 31. dakikada skoru 4-1'e getirdi. Sağ taraftan Joshua Kimmich'in ortaladığı topu ceza alanında bir kez daha Thomas Müller tamamladı ve kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti.
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İLK YARI SONUCU: 1-4
Temponun hiç düşmediği ilk yarı, Bayern Münih'in 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Alman temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya ilk yarıda dört gol atan ilk takım olarak tarihe geçti.
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DAKİKA 57: 2-4
57. dakikada rakip ceza alanında topla buluşan Luis Suarez, Jerome Boateng'i çalımladıktan sonra yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Manuel Neuer'in solundan ağlara gönderdi ve farkı ikiye indirdi: 2-4
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DAKİKA 63: 2-5
63. dakikada 19 yaşındaki Alphonso Davies'in şık çalımlarla sol kanattan çizgiye kadar inerek çıkardığı topu müsait durumdaki Joshua Kimmich filelerle buluşturdu: 2-5
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TARİHİNDE BİR İLK
Barcelona, 1976 yılında Levski Sofya'ya 5-4 yenildiği maçtan bu yana ilk kez Avrupa kupalarında bir maçta kalesinde 5 gol görmüş oldu.
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DAKİKA 82: 2-6
82. dakikada Philippe Coutinho'nun sol taraftan ortaladığı topu arka direkte müsait durumdaki Robert Lewandowski kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve durumu 6-2 yaptı.
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LEWANDOWSKI TARİHE GEÇTİ
Polonyalı futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 8 maçta da gol atma başarısını gösterdi ve kulüp tarihine geçti. Daha önceki rekor, 1996'da yedi maçta gol atan Jürgen Klinsmann'a aitti.
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COUTINHO FİŞİ ÇEKTİ
75. dakikada oyuna giren Brezilyalı Coutinho, oyun disiplininden tamamen kopan Barcelona karşısında 85 ve 89. dakikalarda ağları sarsarak skoru 8-2'ye getirdi ve maçın skorunu tayin etti.
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BAYERN MÜNİH BİR İLKİ BAŞARDI
Bayern Münih alınan bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme turu maçında 8 gol atan ilk takım oldu.
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RONALDO VE MESSI YOK
Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde 14 yıl sonra ilk kez yarı finalde Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo olmayacak.
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PIQUE İSYAN ETTİ
Barcelona forması giyen Gerard Pique, 8-2'lik mağlubiyetin ardından verdiği demeçte utandığını söyledi.
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"UTANIYORUM. KENARA ÇEKİLMEYE HAZIRIM"
Pique, ''Utanıyorum! Artık bir değişikliğe ihtiyacımız var. Bir değişiklik yapılacaksa ben kenara çekilmeye hazırım.'' şeklinde konuştu.
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SETIEN'IN KOLTUĞU SALLANIYOR
Ayrıca daha önce Lionel Messi ile yaşadığı problemlerle gündeme gelen teknik direktör Quique Setien'in Barcelona kariyerinin sona ermeye yakın olduğu kaydediliyor.
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GÖREVİNE SON VERİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ
Kulis bilgileriyle tanınan dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Katalan ekibinin 8-2'lik hezimet sonrasında Quique Setien ile yollarını ayırdığını öne sürdü.
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"BİR ŞEYLERİN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR"
Setien maç sonunda, "Son derece acı verici bir yenilgi. Takım bunalmış durumda! Piqué'nin açıklamalarına bir şey diyemiyorum. Ben de buraya geleli 6 ay oldu. Muhtemelen haklıdır. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor!" ifadelerini kullanmıştı.
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LIONEL MESSI AYRILIYOR MU?
Alınan skor karşısında sahada çok üzüldüğü görülen Lionel Messi'nin takımdaki geleceği yeniden tartışmaya açıldı.
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AYRILIK YENİDEN MASADA
İspanyol basını, son olarak ismi Manchester City ile ciddi şekilde anılan Arjantinli yıldızın Bayern Münih maçının ardından ayrılığı gözden geçireceğini yazdı.
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DAHA NE KADAR SABREDECEK?
Marca'nın Lionel Messi için 'Daha ne kadar sabredecek? manşetini attığı Bayern Münih hezimetinin ardından Arjantinli yıldızın ayrılığa bir adım daha yaklaştığı görüşü hakim.