Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'nde kabus gibi gece! Aksilikler ve kötü haberler üst üste geldi...

SORLOTH SESSİZ KALDI Trabzonspor'dan RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth'un sessizliği sürüyor. Temsilcimiz Başakşehir'in grubundaki bir diğer maçta Manchester United, RB Leipzig'i 5-0 gib farklı bir skorla devirdi. Maça yedek başlayan Sörloth, 65. dakikada Christopher Nkunku'un yerine oyuna girdi ancak skora gol ya da asist katkısı sağlayamadı.