Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'nde kabus gibi gece! Aksilikler ve kötü haberler üst üste geldi...
UEFAŞampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları başladı. Temsilcimiz Başakşehir'in PSG'ye 2-0 mağlup olduğu gecede futbol adına birçok olumsuz gelişme yaşandı.
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TARİHİ GECELERDEN BİRİ
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı kaldığı yerden devam etti ve Devler Ligi'nde tarihi gecelerden birine tanıklık ettik. İşte yaşananlar...
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HEYECAN DEVAM ETTİ
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 2. haftası sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun E, F, G ve H gruplarında da 2. maçlar yapıldı.
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PUANLA TANIŞAMADIK
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında sahasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) 2-0 yenilen Medipol Başakşehir, ikinci karşılaşmalar sonunda da puanla tanışamadı.
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GOLLER KEAN'DEN
Gruptaki ilk maçında da Alman ekibi Leipzig'e aynı sonuçla kaybeden turuncu-lacivertliler, Fransız ekibi karşısında çok sayıda gol şansı yakalasa da bunları değerlendiremedi. Paris Saint-Germain ise Kean'in golleriyle gruptaki ilk puanlarını almayı başardı.
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NEYMAR SAKATLANDI
Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, sakatlığı sebebiyle 26. dakikada oyundan çıktı. Mücadelenin 18. dakikasında kasığını tutmaya başlayan ve bir dakika sonra tedavi için kenara gelen Neymar, tedavisinin tamamlanmasının ardından oyuna döndü.
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YERINE SARABIA GİRDİ
Brezilyalı yıldız, birkaç dakika sonra ise kenara değiştirilmesi yönünde işarette bulundu. Teknik direktör Thomas Tuchel, 26. dakikada Neymar'ı kenara aldı ve Sarabia'yı oyuna sürdü.
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BARCELONA KAZANDI
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun ikinci hafta maçında Juventus ile Barcelona kozlarını paylaştı. Mücadelenin 14. dakikasında Dembele ile öne geçen Barcelona, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
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MESSI FİŞİ ÇEKTİ
Son sözü 90. dakikada Lionel Messi söyledi ve Barcelona, corona virüsü sebebiyle Cristiano Ronaldo'dan mahrum kalan Juventus'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Barcelona'nın puanı 6'ya yükseldi. Juventus ise 3 puanda kaldı.
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MERİH DEMİRAL KIZARDI
Sahaya Juventus'un ilk 11'inde çıkan milli futbolcu Merih Demiral, 85. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan ihraç edildi. Merih Demiral karşılaşmadaki ilk sarı kartını 70. dakikada görmüştü.
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MESSI'NİN ENSESİNDE
Milli futbolcumuzun maç boyunca Lionel Messi ile girdiği ikili mücadelelere dair fotoğraflar sosyal medyada bir hayli ses getirdi.
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MERİH ÇIKTI, MESSI GOL ATTI
Messi'nin karşılaşmadığı attığı tek golün, Merih Demiral'ın kırmızı kartla oyun dışında kalmasından 6 dakika sonra atması da dikkatlerden kaçmadı.
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MORATA'NIN 3 GOLÜ DE SAYILMADI
Öte yandan Juventus forması giyen Alvaro Morata, futbol tarihinde eşine ender rastlanacak bir şanssızlığa imza attı. Barcelona ağlarını 3 kez sarsan İspanyol forvetin gollerinin tamamı ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
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40 DAKİKADA 3 GOL ATTI AMA...
Alvaro Morata'nın skor Juventus lehine 1-0 iken 15., 30. ve 55 dakikalarda ağlara gönderdiği 3 topun hepsi ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı. Morata'nın bu talihsizliği sosyal medyada en fazla konuşulan konulardan biri oldu.
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VEDAT MURIQI YEDEK SOYUNDU
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen Vedat Muriqi, Club Brugge maçında yedek soyundu. Kosovalı golcü, 56. dakikada Mohamed Fares'in yerine oyuna dahil oldu ancak karşılaşmanın kalan bölümlerinde gol ya da asist sevinci yaşayamadı.
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SORLOTH SESSİZ KALDI
Trabzonspor'dan RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth'un sessizliği sürüyor. Temsilcimiz Başakşehir'in grubundaki bir diğer maçta Manchester United, RB Leipzig'i 5-0 gib farklı bir skorla devirdi. Maça yedek başlayan Sörloth, 65. dakikada Christopher Nkunku'un yerine oyuna girdi ancak skora gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
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ALEX TELLES CORONA VİRÜS KABUSU
Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Alex Telles'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Manchester United'ın Leipzig'i 5-0 mağlup ettiği maçın kadrosunda yer almayan Alex Telles için flaş bir açıklama geldi. Ole Gunnar Solskjaer, Brezilya futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
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CÜNEYT ÇAKIR YÖNETTİ
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Sevilla sahasında Rennes'i 1-0 mağlup etti. E Grubu ikinci hafta mücadelesinde Sevilla, Fransız rakibine oranla baştan sona üstün oynadı. Sevilla'ya galibiyeti getiren golü 55.dakikada Luuk de Jong kaydetti. Cüneyt Çakır maç boyunca 5 kez sarı kart gösterirken penaltı ya da kırmızı kart kararı vermedi.