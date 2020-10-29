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GeriFutbol Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'nde kabus gibi gece! Aksilikler ve kötü haberler üst üste geldi...
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Futbol
Haber Giriş: 29 Ekim 2020 - 08:09 | 

Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'nde kabus gibi gece! Aksilikler ve kötü haberler üst üste geldi...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları başladı. Temsilcimiz Başakşehir'in PSG'ye 2-0 mağlup olduğu gecede futbol adına birçok olumsuz gelişme yaşandı.

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1TARİHİ GECELERDEN BİRİ
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TARİHİ GECELERDEN BİRİ

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı kaldığı yerden devam etti ve Devler Ligi'nde tarihi gecelerden birine tanıklık ettik. İşte yaşananlar...

2HEYECAN DEVAM ETTİ
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HEYECAN DEVAM ETTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 2. haftası sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun E, F, G ve H gruplarında da 2. maçlar yapıldı.

3PUANLA TANIŞAMADIK
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PUANLA TANIŞAMADIK

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında sahasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) 2-0 yenilen Medipol Başakşehir, ikinci karşılaşmalar sonunda da puanla tanışamadı.

4GOLLER KEANDEN
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GOLLER KEAN'DEN

Gruptaki ilk maçında da Alman ekibi Leipzig'e aynı sonuçla kaybeden turuncu-lacivertliler, Fransız ekibi karşısında çok sayıda gol şansı yakalasa da bunları değerlendiremedi. Paris Saint-Germain ise Kean'in golleriyle gruptaki ilk puanlarını almayı başardı.

5NEYMAR SAKATLANDI
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NEYMAR SAKATLANDI

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, sakatlığı sebebiyle 26. dakikada oyundan çıktı. Mücadelenin 18. dakikasında kasığını tutmaya başlayan ve bir dakika sonra tedavi için kenara gelen Neymar, tedavisinin tamamlanmasının ardından oyuna döndü.

6YERINE SARABIA GİRDİ
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YERINE SARABIA GİRDİ

Brezilyalı yıldız, birkaç dakika sonra ise kenara değiştirilmesi yönünde işarette bulundu. Teknik direktör Thomas Tuchel, 26. dakikada Neymar'ı kenara aldı ve Sarabia'yı oyuna sürdü.

7BARCELONA KAZANDI
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BARCELONA KAZANDI

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun ikinci hafta maçında Juventus ile Barcelona kozlarını paylaştı. Mücadelenin 14. dakikasında Dembele ile öne geçen Barcelona, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

8MESSI FİŞİ ÇEKTİ
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MESSI FİŞİ ÇEKTİ

Son sözü 90. dakikada Lionel Messi söyledi ve Barcelona, corona virüsü sebebiyle Cristiano Ronaldo'dan mahrum kalan Juventus'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Barcelona'nın puanı 6'ya yükseldi. Juventus ise 3 puanda kaldı.

9MERİH DEMİRAL KIZARDI
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MERİH DEMİRAL KIZARDI

Sahaya Juventus'un ilk 11'inde çıkan milli futbolcu Merih Demiral, 85. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan ihraç edildi. Merih Demiral karşılaşmadaki ilk sarı kartını 70. dakikada görmüştü.

10MESSINİN ENSESİNDE
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MESSI'NİN ENSESİNDE

Milli futbolcumuzun maç boyunca Lionel Messi ile girdiği ikili mücadelelere dair fotoğraflar sosyal medyada bir hayli ses getirdi.

11MERİH ÇIKTI, MESSI GOL ATTI
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MERİH ÇIKTI, MESSI GOL ATTI

Messi'nin karşılaşmadığı attığı tek golün, Merih Demiral'ın kırmızı kartla oyun dışında kalmasından 6 dakika sonra atması da dikkatlerden kaçmadı.

12MORATANIN 3 GOLÜ DE SAYILMADI
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MORATA'NIN 3 GOLÜ DE SAYILMADI

Öte yandan Juventus forması giyen Alvaro Morata, futbol tarihinde eşine ender rastlanacak bir şanssızlığa imza attı. Barcelona ağlarını 3 kez sarsan İspanyol forvetin gollerinin tamamı ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

1340 DAKİKADA 3 GOL ATTI AMA...
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40 DAKİKADA 3 GOL ATTI AMA...

Alvaro Morata'nın skor Juventus lehine 1-0 iken 15., 30. ve 55 dakikalarda ağlara gönderdiği 3 topun hepsi ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı. Morata'nın bu talihsizliği sosyal medyada en fazla konuşulan konulardan biri oldu.

14VEDAT MURIQI YEDEK SOYUNDU
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VEDAT MURIQI YEDEK SOYUNDU

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen Vedat Muriqi, Club Brugge maçında yedek soyundu. Kosovalı golcü, 56. dakikada Mohamed Fares'in yerine oyuna dahil oldu ancak karşılaşmanın kalan bölümlerinde gol ya da asist sevinci yaşayamadı.

15SORLOTH SESSİZ KALDI
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SORLOTH SESSİZ KALDI

Trabzonspor'dan RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth'un sessizliği sürüyor. Temsilcimiz Başakşehir'in grubundaki bir diğer maçta Manchester United, RB Leipzig'i 5-0 gib farklı bir skorla devirdi. Maça yedek başlayan Sörloth, 65. dakikada Christopher Nkunku'un yerine oyuna girdi ancak skora gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

16ALEX TELLES CORONA VİRÜS KABUSU
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ALEX TELLES CORONA VİRÜS KABUSU

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Alex Telles'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Manchester United'ın Leipzig'i 5-0 mağlup ettiği maçın kadrosunda yer almayan Alex Telles için flaş bir açıklama geldi. Ole Gunnar Solskjaer, Brezilya futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

17CÜNEYT ÇAKIR YÖNETTİ
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CÜNEYT ÇAKIR YÖNETTİ

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Sevilla sahasında Rennes'i 1-0 mağlup etti. E Grubu ikinci hafta mücadelesinde Sevilla, Fransız rakibine oranla baştan sona üstün oynadı. Sevilla'ya galibiyeti getiren golü 55.dakikada Luuk de Jong kaydetti. Cüneyt Çakır maç boyunca 5 kez sarı kart gösterirken penaltı ya da kırmızı kart kararı vermedi.

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